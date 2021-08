von Ralph Lacher

Es sei ein Schock gewesen, als am späten Abend des 19. August 1971 die Sirenen in Wiechs heulten und bald darauf das Ökonomiegebäude des landwirtschaftlichen und gastronomischen Betriebs „Krone“ der Familie Hauri bis auf die Grundmauern abgebrannt war. Das sagt Krone-Senior-Chef Reinhard Hauri beim Blick zurück auf jenen Sommerabend vor 50 Jahren.

Der Schock war indessen, so Reinhard Hauri, letztlich auch eine glückliche Fügung: Die Familie Hauri gab die Landwirtschaft auf und baute die „Krone“ zu ihrer heutigen Position als gastronomische Einrichtung in Familienbesitz in schon vierter Familiengeneration aus. Reinhard Hauri war zwei Jahre vor dem Großbrand als ältestes von vier Kindern der Krone-Wirtsleute Johanna und Herbert Hauri nach den üblichen Lehr- und Wanderjahren als 20-jähriger Koch in den elterlichen Betrieb zurück gekehrt. Den hatten die Hauris von Herberts Eltern übernommen. Diese wiederum hatten als örtliche Bauersfamilie im Jahr 1919 vom Krone-Besitzer Reinhard Flum die Gaststätte mit angegliedertem Bauernhof übernehmen können, erinnert sich Reinhard Hauri.

„Meine Mutter Johanna war Gastronomin und Köchin mit Leib und Seele, mein Vater eher der Bauer“, sagt Hauri. Nachdem man beim Brand zwar dank Unterstützung der Wiechser Feuerwehr den Viehbestand (20 Kühe und gleich viel Jungvieh sowie 15 Schweine) weitgehend retten konnte, aber die gesamten Stallungen und Scheunen abgebrannt waren, habe der „Familienrat“ mehrfach getagt. Der Vater wollte die Landwirtschaft wieder aufbauen. Doch Mutter und Kinder setzten sich schließlich durch. „Wir haben die Entwicklung vorhergesehen, dass Landwirtschaft immer schwieriger werden würde, Gastronomie aber erhebliches Zukunftspotenzial hat“, erinnert sich Hauri zurück an schwere Phasen nach dem Großbrand mit einem geschätzten Schaden von einer halben Million D-Mark. So ging man ab 1972 an den Ausbau des Gastronomiebetriebs.

Es entstand 1972 (Inbetriebnahme 1973) das Gästehaus mit 16 Hotelzimmern und dem Schwimmbad als Anbau ans vom Brand durch geschickten und beherzten Einsatz der Wiechser Feuerwehr abgesicherten Krone-Gasthaus-Trakt. Nachdem Reinhards 1977 geheiratete Ehefrau Doris in den Betrieb eingestiegen war und man Anfang der 1980er Jahre die Verantwortung übernahm, folgten weitere Erweiterungen. Etwa 1982 das Landhaus Brunhilde mit 25 Zimmern, 1999 der Anbau des Panorama-Raums nebst Terrasse und Tagungsraum und 2014 das Schwarzwald-Wellness-Haus einschließlich Kutschenmuseum. Mit der Inbetriebnahme des Wellness-Hauses einher ging die Übergabe der Verantwortung im Familienbetrieb an die Kinder Martin und Daniela und deren Ehepartner.

Der Sohn schätzt als Küchenchef nach wie vor die Unterstützung des Seniors, Tochter Daniela Stocker und Schwiegertochter Johanna die Unterstützung von Doris Hauri im Hotelbetrieb und im Service. So ist die „Krone“ 50 Jahre nach dem Großbrand eine moderne Gaststätte mit über 300 Restaurant-Gäste-Plätzen, dazu zwei Gästehäusern mit insgesamt 85 Betten, einem Schwimmbad und Wellnessbereich. Und Arbeitgeber für rund zwei Dutzend Mitarbeitende.

Obwohl Reinhard Hauri vor 50 Jahren die Aufgabe der Landwirtschaft unterstützte, hat er die Bezüge zu diesem Teil der Familiengeschichte nicht vergessen. Im Gegenteil. Rund um die Krone finden sich restaurierte landwirtschaftliche Gerätschaften, die man 1971 vor den Flammen retten konnte als Dekoration und Erinnerung an einst. Und im Kutschenmuseum stehen 22 restaurierte Kutschen. Nicht nur zu Ausstellungszwecken, auch für das Angebot an die Gäste zu Kutschfahrten rund ums Dinkelbergdorf.