von Gerald Nill

Ordentlich gerumst hat es bei den Felssicherungsarbeiten an der L 139 zwischen Wieslet und Niedertegernau in dieser Woche. Am Mittwoch krachte bei Säuberungsarbeiten ein gut ein Kubikmeter großer Brocken auf die Straße. Die Mannschaft der Spezialfirma Königl aus Würzburg, die von der Straßenmeisterei mit der Arbeit beauftragt worden ist, arbeitet seit über drei Wochen an der Landstraße.

„Das Budget sieht zunächst eine Beräumung von losem Material vor“, erklärt Vorarbeiter Martin Hofmann. Sein Team hat bereits 40 Lkw-Ladungen Material aus der Vertikalen geholt, das sonst über kurz oder lang auf der Fahrbahn gelandet wäre. Die Hälfte der Mannschaft hängt dabei am Seil, hackt Steine, Erde und Felsen aus der Wand. Unten sichern die Kollegen die Fahrbahn mit einer Wand aus Holzbohlen, sodass der Verkehr noch einspurig vorbeigeleitet werden kann.

Für den kontrollierten Absturz der Brocken kamen zudem Dämmmatten zum Einsatz, um Fahrbahn und Bordstein zu schonen. „Bis jetzt ist alles unfallfrei abgelaufen“, berichtet Hofmann über die Arbeiten. Seine Firma werde Empfehlungen zur Sicherung der Steilwand mit Drahtnetzen geben. Das Landratsamt werde einen Geologen zur Begutachtung vorbeischicken, um die Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen. Die „Beräumung“ der heiklen Stelle soll noch in dieser Woche abgeschlossen werden.