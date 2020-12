von André Hönig

Ein tödlicher Schuss am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstags 1920 – er erschütterte viele Menschen in Wiechs und Schopfheim zutiefst. Genau 100 Jahre ist es her, dass in Wiechs der Jagdaufseher Ernst Schaubhut von Wilderern getötet wurde. Der Fall ist nicht nur besonders tragisch, sondern auch ein „Cold Case“ – richtig aufgeklärt wurde die Tat nie.

Es ist 9 Uhr, am Morgen des 26. Dezember 1920. Ernst Schaubhut ist auf Fuchsjagd. Der 31-Jährige ist Jagdaufseher in einem Waldgebiet zwischen Wiechs und Maulburg, das damals einem Basler Bürger gehörte. Schaubhut hatte mit Glück den Ersten Weltkrieg überlebt – mehrere Male war er verwundet worden, unter anderem hatte er eine schwere Gasvergiftung erlitten. Auch jetzt im zivilen Leben schien ihm das Glück hold zu sein: Ein Jahr zuvor hatte er geheiratet, gerade erst war er Vater geworden. Seine Frau lag den dritten Tag im Kindbett.

In Vergessenheit geraten ist nicht nur der Mord. Auch der Baum, in dessen Rinde einst ein eingeritztes Kreuz an die Tat erinnerte, gibt es nicht mehr. Nur noch einen mittlerweile überwucherten Baumstumpf. | Bild: Hönig André

Was sich nun aber an jenem 26. Dezember 1920 ereignete, ist in einem Zeitungsartikel detailliert beschrieben worden: „Er stand in einer Lichtung, als aus dem Wald ein Rehbock hervortrat, den er dann abschoss. Kaum hatte er sein Gewehr umgehängt, als er aus dem Wald heraus einen Schuss in die rechte Seite erhielt, der die Lunge durchbohrte. Schaubhut sah in der Richtung, dass zwei Wilderer die Kugel abgefeuert hatten. Er schleppte sich einige hundert Meter gegen Wiechs zu, brach dann aber zusammen, nachdem er zuvor noch zwei des Weges kommende Passanten hatte anrufen können.“

An der Stelle, wo er gefunden wurde, stand bis in die 1980er Jahre eine Kiefer. In deren Rinde war ein Kreuz eingeritzt. Einer, der heute noch weiß, wo sich dieser Ort im Wintleter befindet – in einer Schlucht westlich von Wiechs, etwa 200 Meter von der Maulburger Gemarkung entfernt – ist Helmut Bäckert. Nicht nur, dass Bäckert, mittlerweile pensionierter Förster, den Schopfheimer Stadtwald wie seine Westentasche kennt. Auch weiß er, Jahrgang 52, als Bub aufgewachsen in Schopfheim und Wiechs, noch vieles von früher aus Erzählungen seiner Eltern und Großeltern. Diese aber blieb ihm schon deshalb besonders im Gedächtnis, weil sie einen Bezug zu seiner eigenen Familiengeschichte hat. Die zwei Passanten, die damals den jungen Mann in seinem Blut liegend entdeckten, holten Hilfe – darunter Julius Bäckert, Helmut Bäckerts Urgroßvater. Dieser war im Ersten Weltkrieg Sanitäter und jetzt in Wiechs eine Art Dorfsanitäter. Helmut Bäckert erinnert sich noch gut, dass ihm seine Großmutter erzählt hatte, wie der schwer verletzte Schaubhut mit einem mit Stroh gefüllten Leiterwagen zum Schopfheimer Krankenhaus transportiert wurde. Dort starb Ernst Schaubhut gegen 5 Uhr morgens.

Die Tat und das Unglück, das über die junge Familie Schaubhut hereingebrochen war, erschütterte viele Menschen zutiefst. Im Zeitungsartikel wurden die Täter als „Gesindel“, und „elende Meuchelmörder“ beschimpft, die Tat als „Akt empörender Geringschätzung eines Menschenlebens“ bezeichnet. Zwar würde Wilderei angesichts der Notzeit nach dem Krieg leider immer mehr um sich greifen, hieß es in einem Bericht – doch sei besonders empörend, dass in diesem Fall die Wilderer nicht „in Abwehr eines Angriffs gehandelt hatten, sondern ohne jeden Anlass den braven Mann und Vater eines neugeborenen Kindes aus dem Hinterhalt niederknallten (...) anscheinend also nur wegen des ihnen entgangenen Rehbocks (...) Es ist zu erwarten, dass die umliegenden Gemeinden alles aufbieten, damit die Schandbuben (...) entlarvt werden“. Auch über die Beerdigung des „einem ruchlosen Mord zum Opfer gefallen Jagdaufsehers“ am 30. Dezember 1920 wurde berichtet. In Grabreden wurde die „feige und hinterlistige Tat am Weihnachtstag“ angeprangert. Unter anderem äußerten dabei der Vertreter des Allgemeinen Deutschen Jagdschutzvereins, Ortsgruppe Säckingen, und ein Vertreter der Wald-, Forst- und Jagdbeamten der Kreise Lörrach und Waldshut die Hoffnung, dass man der „schurkischen Mörder habhaft“ werde. Der Artikel endet mit dem Satz: „Scharf knallen die Krieger-Ehrensalven hin über das Tal, in nachklingendem Echo gibt sie der Wald gleichsam mit der Bestätigung zurück, dass einer seiner getreuen Söhne in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Ruhe sanft.“ Was aus den „schurkischen Mördern“ wurde, ist jedoch unklar. In der Lokalzeitung und auch in den die Akten des Stadtarchivs findet sich nichts dazu.

Ermittlungsakten sind offenbar verschollen

Was allerdings überrascht: Auch die Ermittlungsakten sind offenbar nicht mehr auffindbar. Weil Totenbücher und Akten mit laufenden Verfahren aus jenen Jahren nicht mehr direkt bei der Staatsanwaltschaft vorhanden sind, ging die Behörde aufgrund der Anfrage auf Spurensuche beim Landesarchiv. Doch wie Iris Janke, Leiterin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen mitteilt, sind „leider beim Staatsarchiv keine Unterlagen mehr aufgefunden worden. Auch die uns zugänglichen Online-Findbücher haben wir mit Hilfe des Landesarchivs noch kontrolliert. Auch dort war nichts.“

Tatsächlich jedoch existieren zu anderen Vorgängen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs und den Folgejahren sehr wohl noch Untersuchungsakten. Etwa aus dem Zeitraum 1917/1918 zum Mordversuch am Fabrikanten Bally – der Beschuldigte, der Wilderer und Deserteur Dagobert Heckendorn, sollte übrigens einige Jahre später, im Jahr 1923, ebenfalls für Schlagzeilen sorgen, als er frisch ertappt beim Wildern bei Eichen den Jagdpächter Albert Lapp erschoss und sich danach in der Altstadt ein Feuergefecht mit 30 Gendarmen lieferte. Was indes aus den Akten im Fall Ernst Schaubhut wurde, ist unklar. „Da bewegen wird uns im Bereich der Spekulation“, erklärt Iris Janke auf Nachfrage. „Es ist ja nicht klar, ob die Tat seinerzeit als Mord bewertet wurde. Sofern sie als fahrlässige Tötung oder Körperverletzung mit Todesfolge gewertet wurde, gab es kürzere Aufbewahrungsfristen. Darüber hinaus unterlag auch der Mord der Verjährung, so dass es auch dort eine Aufbewahrungsfrist gab. Dies hat sich erst im Zuge der Aufarbeitung des Unrechts der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in der Bundesrepublik geändert.“

Unabhängig davon lasse sich auch nicht mehr rekonstruieren, nach welchen Kriterien Akten aus der Zeit der Weimarer Republik früher an das Landesarchiv abgegeben wurden. Und so bleibt denn auch offen, ob jene Geschichte stimmt, die in Wiechs kursierte: Demnach kam derjenige, der den tödlichen Schuss abgefeuert hatte, aus Adelhausen.

Er soll nach Südamerika ausgewandert sein, um einer drohenden Verhaftung zu entgehen. „Jedenfalls“, so Helmut Bäckert, „wurde das so in unserer Familie erzählt.“