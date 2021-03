von Edgar Steinfelder

Glimpflich davon gekommen ist ein junger Mann aus einer Gemeinde des Oberen Wiesentals, der sich vor dem Amtsgericht Schönau wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoß gegen die Coronaauflagen zu verantworten hatte.

So soll der 18-jährige Angeklagte in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 2020 inmitten einer Menschenmenge am Bermudadreieck in der Freiburger Altstadt gefeiert haben. Weil dabei auch gegen die Coronabeschränkungen verstoßen worden sei, habe die Polizei über Lautsprecher den beteiligten Personen einen Platzverweis erteilt. Obwohl fast alle Personen dieser Aufforderung nachkamen, sei der Angeklagte nicht bereit gewesen, den Platz zu verlassen. Vielmehr habe er nach zwei weiteren Platzverweisen lautstark mit den Polizeibeamten debattiert und diese auch bedrängt, weshalb er festgenommen und nach heftigem Widerstand von mehreren Polizeibeamten zu Boden gebracht worden sei.

Auch nach Anlegen von Handschellen habe er sich gewehrt und die Polizisten beschimpft. Es sollen Äußerungen wie „erschießt mich doch“ oder „wie in Amerika mit George Floyd“ gefallen sein. Nachdem der Angeklagte mit dem Polizeifahrzeug auf das Revier gebracht worden sei, habe man ihn dort die Festnahme erklärt und ihn – den Sicherheitsvorschriften entsprechend – entkleiden müssen. Dagegen habe sich der junge Mann heftigst gewehrt und die Beamten mit unflätigen Schimpfworten beleidigt. Eine Blutentnahme habe einen Alkoholwert von 1,0 Promille ergeben. So jedenfalls schilderten vier als Zeugen geladenen Polizeibeamten und zwei Polizeibeamtinnen nahezu übereinstimmend das Geschehen.

Verteidigern stellt Aussage der Polizei in Zweifel

Der Angeklagte indes verwies darauf, dass er vor seiner Festnahme einen Schuh ausgezogen habe, weil sich darin eine Glasscherbe befunden habe. Mit dem Schuh habe er allerdings die Polizei nicht bedroht. Zudem sei er der Meinung, dass der Zugriff unverhältnismäßig gewesen sei. Zur Beweisaufnahme ließ die Richterin am Computer mehrere Einzelaufnahmen der Aktion von Webcams der beteiligten Polizeibeamten abspielen. Die Staatsanwältin sah danach die Vorwürfe gegen den Angeklagten als vollumfänglich erwiesen, sprach sich aber – weil es sich um die erste Verfehlung handle – , dafür aus, das Jugendstrafrecht anzuwenden und ihn lediglich zu verwarnen sowie ein Bußgeld zu verhängen. Die Anwältin des Angeklagten indes forderte einen Freispruch oder allenfalls eine Verwarnung, weil die Aussagen der Polizei ihrer Ansicht nach nicht glaubhaft gewesen seien. Ihr Verteidigungsplädoyer gipfelte in der Aussage, dass die Polizisten ihren Mandanten bei der Festnahme in Raubtiermanier angefallen hätten.

Amtsrichterin Ulrike Götz jedoch machte klar, dass die Glaubhaftigkeit der polizeilichen Aussagen in diesem Fall nicht zu bezweifeln sei und belegte den Angeklagten nach dem Jugendstrafrecht mit einer Verwarnung und einer Geldauflage von 600 Euro, die er in Raten à 50 Euro abzahlen kann. Die Verfahrenskosten trägt die Staatskasse.