von Sarah Trinler

Während in Schopfheim der „Ölfte Ölfte“ aufgrund der coronabedingten Auflagen abgesagt wurde, hält die Fastnachtsgesellschaft Zell (FGZ) an ihrem Plan fest: Die Mottoverkündung soll am Samstag, 13. November, als Freilichtveranstaltung unter 3G-Regeln über die Bühne gehen. Der „Ölfte Ölfte“ mit Programm und Hürus-Bekanntgabe wurde bereits frühzeitig in den Januar verschoben. „Die Fasnachtsveranstaltungen können nicht wieder abgesagt werden. Ansonsten hätten wir im letzten Jahr ganz viel falsch gemacht“, so FGZ-Präsident Peter Mauthe.

„Die Regeln sagen ganz klar: 2G oder 3G und kontrollieren – dann klappt‘s auch“, sagt Peter Mauthe im Gespräch mit dieser Zeitung. Für die Zeller Narren stehe fest, dass die kommende Fasnachtssaison stattfinden werde – freilich aufgrund der Pandemie in etwas anderer Form. Eine etwas andere Form wurde bereits für den kommenden Samstag gewählt: Wo im Normalfall der „Ölfte Ölfte“ mit Unterhaltungsprogramm und Bekanntgabe des Mottos und des Hürus stattfinden würde, gibt es nun eine abgespeckte Version. Während die Hürus-Bekanntgabe als Gala-Veranstaltung in der Zeller Stadthalle auf Samstag, 8. Januar 2022, verlegt wurde – mit der Hoffnung, bis dort eine bessere Planungssicherheit zu haben –, steigt am kommenden Samstag, 13. November, ab 16 Uhr die Veranstaltung „s‘Motto“ beim Narrenbrunnen.

Mauthe spricht von „hochkarätigen Musikformationen“, die für Stimmung sorgen werden. Mit dabei sind Chio-Maico Band, Fanfarenzug Zell, Geifersepp, Hürusmusik, Stadtmusik Zell, Zeller Noteknacker und Zundelmacher Todtnau.

Um 20.11 Uhr wird feierlich das Motto für die Fasnachtssaison verkündet – ein wohlgehütetes Geheimnis, das von allen Zellern mit Spannung erwartet wird. Auch wird es Standbewirtung geben. „In Zell ein Fest zu machen, bei dem nicht bewirtet wird, ist fast nicht durchsetzbar“, sagt Peter Mauthe etwas schmunzelnd. Freilich werde das Essen und Trinken coronakonform angeboten, die Hygienevorschriften würden eingehalten und die Abstände der Bewirtungsstände deutlich vergrößert.Und apropos Abstände und Vorschriften: Bei der Veranstaltung beim Narrenbrunnen gilt die 3G-Regel. Die FGZ wird das Gelände beim Pfarrsaal und bei der Sparkasse absperren. Einlass ist nur bei der Sparkasse, wo eben auch kontrolliert wird.

Wer keinen Nachweis für geimpft, genesen oder getestet dabei hat, wird nicht rein kommen, versichert Mauthe. Die Plakate und Flyer wurden im Nachgang sogar noch mit einem Banner versehen mit dem Hinweis darauf, dass die 3G-Maßnahmen auch mit Kontrollen durchgesetzt werden. Die Besucher werden gebeten, die Nachweise bereit zu halten, „damit es zügig geht“, so der FGZ-Präsident. Das baden-württembergische Sozialministerium in Stuttgart rechnet damit, dass in den nächsten Tagen die Alarmstufe kommen könnte, aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen. Dies würde die 2 G-Regel für öffentliche Veranstaltungen nach sich ziehen. „Das macht für uns keinen großen Unterschied“, sagt Mauthe, indes sehe er 2G nicht als Bestrafung für die Nicht-Geimpften, sondern als Belohnung für die, die etwas gemacht haben. „Mit 2G ist ganz viel möglich“, so Mauthe – also auch die Zeller Fasnacht.