von Nicolai Ernesto Kapitz

So schnell kann‘s gehen dieser Tage: Verkündete die Narrenzunft Schopfheim unter der Woche noch, dass die Fasnachtsausgrabung am 11. November am Kronenbrunnen „möglichst wie gewohnt“ über die Bühne gehen soll, so vollzog der Aruba-Zunftrat am Donnerstag eine zunftabendreife Rolle rückwärts: „Die Narrenzunft Schopfheim mit ihren Zinken hat in der Sitzung aufgrund der coronabedingten Auflagen den Beschluss gefasst, den fasnächtlichen Termin der Fasnachtsausgrabung am 11.11. vollständig abzusagen“, heißt es in einer knappen Pressemitteilung. Die Veranstaltung wurde auf den 7. Januar 2022 verschoben. Die Schopfheimer Fasnächtler sahen sich angesichts steigender Corona-Infektionszahlen und der behördlichen Auflagen nicht in der Lage, den Organisationsaufwand zu stemmen. Das Veranstaltungsgelände rund um den Kronenbrunnen hätte nach neuesten Entwicklungen eingezäunt werden müssen, die Narren hätten Einlasskontrollen organisieren müssen, um die Einhaltung der Corona-Regeln (3G) zu garantieren.

Anders die Fasnachtsgesellschaft Fahrnau: Wenn auch etwas kleiner als vor der Corona-Pandemie will die FGF die Kampagne am „Ölfte Ölfte“ eröffnen – Stand jetzt. Die Farifa-Fasnachtszeit soll mit dem Einfangen der Düfzelgeister im Düfzelwald an der Schillerlinde um 19.11 Uhr beginnen. Die Proklamation, in der das Fasnachts-Motto bekannt gegeben wird, verkündet „Oberdüfzel“ Michael Leisinger dieses Jahr ebenfalls nach dem Einfangen an der Schillerlinde, schreiben die Farifa-Narren. Zudem werden dort auch einige weitere Maskenträger der einzelnen Gruppen der Fasnachtsgesellschaft Fahrnau zu sehen sein. An der Schillerlinde sind die AHA-Regeln zu beachten. Auf die übliche Bewirtung auf dem Fahrnauer Schulhof verzichten die Fahrnauer Fasnächtler.