von Marlies Jung-Knoblich

Die fünfte Jahreszeit fällt in Schopfheim 2020/2021 coronabedingt komplett aus. Das ist buchstäblich narrensicher. Vertreter sämtlicher Zinken und der Narrenzunft Schopfheim hatten dies bei einem Treffen einhellig beschlossen – am Donnerstagabend nun wurde die Absage in einem Pressegespräch öffentlich verkündet.

„Ich persönlich spreche gern vom schwarzen Donnerstag. Aber uns blieb nichts anderes übrig,“ sagte Oberzunftmeister (Ozume) Hanspeter Meyer. Der Grund: Die Corona-Auflagen können nicht erfüllt werden. „Die Gesundheit aller geht vor.“

Dieser Schritt sei schon ziemlich einzigartig in der Schopfheimer Narrengeschichte seit Gründung 1935. Die Fasnacht fiel nämlich erst einmal 1989/90 wegen des Golfkriegs komplett aus. Hanspeter Meyer wie auch Zunftmeister Ralf Völz und Zunftrat Harald Bäumle versicherten, dass niemandem die Entscheidung leicht gefallen sei. Die Hästräger hätten es immer sehr genossen, aktiv zu sein, viele Leute zu treffen und gemeinsam zu feiern. Und genau diese Dinge seien in Corona-Zeiten nicht möglich. Oberzunftmeister Hanspeter Meyer verdeutlichte, was die Absage sämtlicher Fasnachtsveranstaltungen bedeute: Es gibt keinen Auftakt am 11.11. mit der Kür des Statthalters, kein Aufstellen des Narrenbaums mit fröhlichem Treiben, keine Umzüge und keine Zunftabende. Es hätten sich maximal 100 Personen in der Stadthalle aufhalten dürfen, um die Sicherheitsabstände zu garantieren. „Das macht den Zunftabendspielern keinen Spaß.“ Und dafür sei der Aufwand zu groß, denn jeder Einsatz koste Geld. Zunftabendmeister Jeannot Weißenberger habe auch zu bedenken gegeben, dass die Zunftabendspieler in den einzelnen Szenen den vorgeschriebenen Abstand von mindestens 1,5 Meter nicht einhalten könnten, erklärte Harald Bäumle. Kleiner Trost: Das neue Jahrbuch werde sich offenbar speziell der Schopfheimer Fasnacht widmen und die Zinken samt ihrer Eigenheiten vorstellen, wusste Harald Bäumle. Jeannot Weißenberger werde der Ansprechpartner sein und das Vorhaben unterstützen.

Große Veranstaltungen auf der Straße müssten schon deshalb ausfallen, weil es schier unmöglich sei, jeden Zuschauer per Zettel mit seinen Daten für eventuelle Nachverfolgungen zu erfassen. „Die Sicherheitsabstände müssen kontrolliert werden. Einer ist dafür

verantwortlich, dass sie eingehalten werden. Bei großen Veranstaltungen ist das ausgeschlossen“, erklärte der Ozume.

Absagen auch in Farnau

Was Hanspeter Meyer zudem sehr bedauert, ist, dass auch die Besuche von Kindergärten und Schulen ausfallen werden. Um das Brauchtum Fasnacht vorzustellen sei das jedes Mal sehr schön gewesen. Auch die Kinder hätten stets gern mitgemacht, auch immer etwas vorbereitet. Corona macht auch da einen Strich durch die Rechnung. Das gesundheitliche Risiko sei zu groß. „Es schmerzt“, fasste Hanspeter Meyer sein Gefühl zusammen. „Vereine sind Kulturträger, es geht viel verloren“, meinte Ralf Völz. Für die Narrenzunft seien die Fasnachtsveranstaltungen eine Einnahmequelle für die Vereinskasse. „Der Verein muss jetzt sehen, wie er ohne die Einnahmen zurecht kommt“, so der Ozume. Schon deshalb käme eine digitale Variante der Fasnacht auch nicht in Frage, denn auch die koste viel Geld.

Auch die Fasnachtsgesellschaft Fahrnau hat sämtliche Veranstaltungen absagen müssen, hieß es auf Anfrage aus Vereinskreisen. Die Halle sei viel zu klein, um Coronamaßgaben zu erfüllen. Zwar habe es keine gemeinsame Sitzung gegeben, doch habe man sich per Telefon mit dem Fasnachtspräsidenten abgesprochen.