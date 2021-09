von Manuel Hunn

Womöglich legt in Wembach ein Unbekannter gezielt Gift aus, um Tiere zu schädigen. Mitglieder des Gemeinderats berichteten in der Sitzung am Montagabend von gehäuften Vorfällen mit toten Vierbeinern.

Wie Bürgermeister Christian Rüscher erklärte, seien in der jüngsten Zeit ungewöhnlich viele tote Füchse im Dorf entdeckt worden. Die Zahl der Fälle steige. Er gehe daher davon aus, dass „irgendjemand Gift verstreut und absichtlich Tiere zunichtemachen will“. Rüscher habe wegen der Ereignisse bereits einen Jäger kontaktiert, der bei weiteren Vorfällen eine Obduktion des betroffenen Tieres veranlassen werde, um die wahrscheinliche Vergiftung nachzuweisen. Gemeinderat Rolf Berger berichtete davon, dass er kürzlich einen sterbenden Fuchs sowie einen verendenden Mader gefunden habe. Beide Tiere hätten dabei neurologische Symptome, wie krampfen und zucken, gezeigt. Dem fügte Gemeinderätin Christina Tröndle hinzu, dass ihre Katze unter den gleichen Symptomen gelitten habe. In der Tierklinik sei dann eine Vergiftung festgestellt worden – zum Glück habe das Tier den Giftkontakt überlebt. Berger gab zu bedenken, dass es vorstellbar sei, dass sich der Verursacher nicht bewusst ist, welchen Schaden er durch den Gifteinsatz anrichtet. Da es im Dorf Probleme mit Mäusen gebe, könne es sein, dass im Handel erhältliches Mäusegift „großzügig verteilt“ werde, mutmaßte er. Eventuell sei es möglich, dass eine vergiftete Maus von einem größeren Tier gefressen werde und dieses so das Gift aufnehme.