von sk

Das Biosphärengebiet Schwarzwald hat 20 neue Biosphären-Guides: Die Frauen und Männer haben in den vergangenen Monaten erfolgreich an einer Weiterbildung des Instituts für Bildung und Management (IKS) und des Biosphärengebiets Schwarzwald teilgenommen. Sie erhalten damit die Möglichkeit, als fachkundige Naturführerinnen und Naturführer im Großschutzgebiet selbst aktiv zu werden und Aktivitäten anzubieten. Fast 50 Interessenten hatten sich beworben.

Die Weiterbildung wurde aufgelegt, um dem wachsenden Bedarf an Angeboten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung Rechnung zu tragen, heißt es in einer Mitteilung. „Die Unesco-Kriterien sehen vor, die inhaltlichen Botschaften der international anerkannten Modellregion für nachhaltige Entwicklung in die Fläche zu tragen. Die Biosphären-Guides helfen uns, diesen Informations- und Bildungsauftrag zu erfüllen“, erläutert Walter Kemkes, Geschäftsführer des Biosphärengebiets Schwarzwald.

Gestartet war die Weiterbildung im April online. Mit einer Mischung aus fachlichem Input via Videokonferenzen sowie eigenem Erleben durch Bildungsmaterial und Angeboten im Freien begann die Weiterbildung. Das Herzstück war die Vermittlung der Inhalte und Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ebenfalls im Programm waren ein Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs sowie erlebnispädagogische Beispiele von Aktivitäten.

Um sich Biosphären-Guide nennen zu können, mussten die Teilnehmenden eine Facharbeit erstellen und eine eigene Tour konzipieren. Die Guides bieten von 2022 an ihre Touren für Gruppen, Schulklassen und auf Anfragen sowie über den Veranstaltungskalender und die Homepage des Biosphärengebiets an. IKS-Leiterin Christine Zeller und Bernadette Ulsamer vom Fachbereich für Bildung und Kultur der Geschäftsstelle Biosphärengebiet überreichten den Teilnehmenden ihre Zertifikate: „Wir sind sehr stolz auf die Qualität der vorgelegten Facharbeiten und konzipierten Tourenvorschläge.“