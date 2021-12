von André Hönig

Es war ein fast schon historischer Moment: Erstmals seit Jahren hat der Gemeinderat ohne Gegenstimmen dem Haushalt und der mittelfristigen Finanzplanung zugestimmt. Allerdings sind Schopfheims Finanzen nach wie vor im Ungleichgewicht. In der Haushaltsdebatte riefen daher alle Redner dazu auf, den Weg des Sparens weiterzugehen.

Es hatte schon Tradition, dass teilweise bis zu einem Drittel der Stadträte in den Vorjahren entweder nicht dem Haushalt zustimmten oder der mittelfristigen Finanzplanung oder auch je nachdem beidem. Jetzt am Montag war dies anders: Alle Fraktionen stimmten beidem zu – wobei mit der Fraktion der Unabhängigen, die mit zwei Räten im Gemeinderat vertreten sind, eine der Gruppierungen entschuldigt fehlte, die in der Regel dem Haushalt die Zustimmung verweigert.

Dirk Harscher

Allerdings: Weder die Gemeinderatsfraktionen noch Bürgermeister Dirk Harscher sehen die Stadt am Ziel aller Sparbemühungen. Harscher fasste es nach der Abstimmung so zusammen: „Wir haben einen kleinen Schritt gemacht, wir sind aber lange noch nicht fertig auf dem Weg hin zur Konsolidierung und zu Einsparungen“. Und er nannte das Problem beim Namen: „Es fällt uns allen schwer, irgendwelche freiwilligen Sachen streichen zu müssen.“

Harscher streifte in seiner Haushaltsrede die großen Herausforderungen – auch die globalen. „Bewusst“ gehe er „auf das Große und Ganze ein“, weil sich Schopfheim dem nicht entziehen könne. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen – darunter auch explodierende Baukosten – könne Schopfheim den Ergebnishaushalt des laufenden Jahres zwar dank der Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung im Sommer sowie der sprudelnden Steuereinnahmen mit der schwarzen Null abschließen. Doch gerade die hohen Steuereinnahmen seien „schöne Sondereffekte“. Es wäre „unrealistisch“, darauf zu setzen, dass sich diese Zahlen dauerhaft auf diesem Niveau einpendeln. Die „konservative“ Planung für den Ergebnishaushalt 2022 sehe daher noch immer einen Verlust von 1,2 Millionen Euro vor. Das sei zwar um gut vier Millionen Euro besser, als noch vor einem Jahr prognostiziert. „Aber wir sind noch weit von einem ausgeglichenen Haushalt entfernt.“ Harscher: „Es muss jetzt auch Bestehendes hinterfragt oder sogar in Frage gestellt werden“, auch wenn dies „in der Öffentlichkeit durchaus nicht nur auf Zustimmung stoßen wird.“ Notwendig sei dies auch wegen der Neuverschuldung, die nach heutigem Stand im Kernhaushalt bis 2025 auf 21,6 Millionen Euro steigen wird. Grund dafür ist die „hohe Investitionstätigkeit“ – insbesondere für Campus, Hochwasserschutz und Kitas – von rund 30 Millionen Euro.

Ehrenfried Barnet

Zwar haben die immergleichen Sparappelle etwas von einem Déjà-vu, so Grünen-Fraktionssprecher Ernes Barnet. Dennoch gebe es einen wesentlichen Unterschied zu den Vorjahren. Stadtverwaltung und Gemeinderat hätten in diesem Jahr Worten Taten folgen lassen – mit der Überarbeitung des Leitbilds und den Haushaltsbeschlüssen im Sommer. „Damit ist zwar kein Haushalt gerettet worden und das Defizit im Ergebnis nicht verschwunden. Aber es zeigt deutlich, dass die Ernsthaftigkeit, es zukünftig besser zu machen, keine hohle Phrase war.“

Abgesehen davon aber sehe er angesichts der „Großwetterlage“ kaum Chancen, die Schieflage in den Griff zu bekommen. Das bedeute aber nicht, „ein Minus als schicksalhaft zu akzeptieren“. Bei Bauprojekten wäre etwa hilfreich, zu Angeboten auch Alternativen vorgelegt zu bekommen. Barnet mahnt eine „langfristige Vorausplanung dessen an, wie sich eine Kommune wie Schopfheim gemäß unserem Leitbild verändern muss.“

Der nächstes Jahr beginnende Prozess für ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) – da stimmte Barnet Bürgermeister Harscher zu – könne da ein gutes Instrument sein. Barnet wies darauf hin, dass es auch wichtig sei, die Ortsteile zu stärken „im Erhalt ihrer Wohn- und Lebensqualität. Lebensqualität heißt aber nicht mehr Luxus, sondern nachhaltig eingesetzte Ausgaben für Radwegen und verbessertem ÖPNV.“

Hildegard Pfeifer-Zäh

Hildegard Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) lobte das Vorgehen in diesem Jahr, mit der Konsolidierung früh im Jahr zu beginnen, als „sehr zielführend“. Mit Blick auf 2022 freue sie sich, dass der Anbau am Maibergsaal in Enkenstein umgesetzt werde und der Anbau an die Hülschenmatthalle Eichen auf den Weg gebracht sei. Die Umsetzung beider Projekte sei Voraussetzung für den geplanten späteren Verkauf der beiden Rathäuser in den Ortsteilen. Verkaufserlöse könnten zwar nur einmalig verbucht werden, aber es fallen auch Unterhaltskosten weg „und die Liste der Sanierungsmaßnahmen verringert sich“. Vor diesem Hintergrund müsse 2022 auch die Planung für die Zukunft des Hebelschulgebäudes beginnen.

Bei den Bemühungen, einen ausgeglichen Haushalt hinzubekommen, sieht Pfeifer-Zäh Schopfheim „auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel angekommen.“ Was bisher fehle, sei ein übergeordnetes Konzept „als Leitfaden für unsere Entscheidungen“. Dieses erhoffe sie sich vom ISEK-Prozess.

J. Weißenberger

CDU-Fraktionssprecher Jeannot Weißenberger erinnerte daran, dass die Politik nur das Geld ausgeben könne, das Industrie, Handel und Gewerbe verdienen. „Und unsere Aufgabe ist es nun, mit dem Geld verantwortungsbewusst und sparsam umzugehen.“ Beim Campus sei selbst für Fachleute nicht jede Preissteigerung nachvollziehbar. Allerdings seien „diese Gelder eine Investition in die Zukunft, so lange sie für Personal, Bildung und Soziales ausgegeben werden“.

Die Erhöhung der Gewerbesteuer um zehn Prozentpunkte sowie die Gebührenerhöhung bei Wasser und Abwasser „sieht die CDU-Fraktion mit Bedenken. Wir können und wollen die Bevölkerung nicht immer mehr belasten.“ Deswegen habe sich die CDU dafür eingesetzt, dass es keine Erhöhung der Grundsteuer gibt.

Weißenberger wies auch darauf hin, dass „unangenehme Entscheidungen“ anstünden: Stichworte Schwimmbad Schweigmatt und Städtisches Museum. Ganz im Sinne der CDU sei der bevorstehende Verkauf der Uehlin-Häuser. Weißenberger erinnerte daran, dass es der CDU-Antrag gewesen sei, der dafür gesorgt habe, dass Gutachten angestrengt wurden, die die Sichtweise des Denkmalamtes letztlich widerlegten.

Peter Ulrich

SPD-Fraktionssprecher Peter Ulrich erinnerte daran, dass der Gemeinderat „die fulminant gestiegenen Preise für die Schulcampus-Gewerke“ in diesem Jahr größtenteils nur noch habe abnicken können. Die SPD-Fraktion begrüße daher ausdrücklich, dass einige Maßnahmen (Aula und Technikgebäude) zurückgenommen wurden. „Dadurch konnten wir die explodierenden Kosten zwar nicht verhindern, aber so doch zumindest eindämmen.“ Die Stadt seit weiterhin „weit davon entfernt, kontinuierlich schwarze Zahlen zu schreiben“.

Die nächsten Jahre würden nicht einfacher, auch sei nicht mit einer Senkung der Kreisumlage zu rechnen. Er schließe sich da Kritik an Bund und Land an, weil diese mit gesetzlichen Vorgaben die Kommunen „so manches Mal trotz zugesagter Unterstützung vor schwerwiegende finanzielle Herausforderungen stellen“. Auch Ulrich ging auf den geplanten Verkauf von Gebäuden ein wie Hebelschule und die Rathäuser. Das entlaste die Stadt bei Unterhalt, Abschreibungen, Bauhof und Gebäudemanagement.

Er warnte aber mit Blick auf freiwillige Leistungen, überproportional an der Infrastruktur in den Ortsteilen zu sparen. Grundsätzlich stehe der Gemeinderat in dieser Frage vor wichtigen Weichenstellungen. Ulrich nannte die Zukunft des Museums, das kulturelle Angebot (Sommersound), die Zukunft der Schlachträume in Raitbach und Gersbach sowie das Höhenschwimmbad Schweigmatt samt Kiosk und Wohnmobilstellplatz. „Es gilt, hier die richtige Balance zu finden“.

Was Ulrich vermisse, sei eine „Strategie zum gesunden Wachstum der Stadt Schopfheim“. Die Diskussion über die Gestaltung der Innenstadt etwa sei „von Angst vor Veränderung statt von Mut bestimmt.“ Er monierte mangelnden Veränderungswillen bei den Themen Straßenverkehr und Parken auf dem Marktplatz sowie eine „fehlende Belebung des Wochenmarkts“. Ulrich: „Wir werden keinen Schritt weiter kommen, wenn wir nicht mutig in die Zukunft schauen und auch das scheinbar Unmögliche anstreben.“ Ein großes Anliegen bleibe für die SPD bezahlbarer Wohnraum. Daher begrüße sie ausdrücklich das Vorhaben, in Fahrnau Wohnungen mit Sozialbindung zu bauen. Ulrich erinnerte in diesem Zusammenhang auch daran, dass der Stadt noch das Breimatt-Gebiet und das bald freiwerdende Krankenhausareal gehöre.