von Nicolai Ernesto Kapitz

Zwischen der Stadt und ihrem Gewerbe eine neue Plattform schaffen und Schopfheim im Wandel der Zeit zukunftsfähig halten – das soll der neue Verein „Schopfheim aktiv“ leisten, der am 14. Oktober nach jahrelangen Vorarbeiten gegründet und nun der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. In dem bislang als „City-Verein“ bekannten Zusammenschluss sitzen Vertreter der Stadt, des Gewerbevereins und des Gemeinderats zusammen, um schnelle und tragfähige Lösungen für Schopfheims Zukunft zu finden. Richtig losgehen soll es 2022.

„Eine neue Ära einleiten, die Stadt zukunftsfähig machen, um konkurrenzfähig zu bleiben“ – es sind große Hoffnungen, die Bürgermeister Dirk Harscher mit dem neuen Verein verknüpft. „Eine mittelgroße Stadt wie Schopfheim muss sich richtig aufstellen, sonst wird sie es schwierig haben“, erklärte Harscher beim Pressegespräch am heutigen Freitag im Rathaus, wo sich der neue Verein vorstellte. In einer mittelgroßen Stadt – nämlich in Nagold im Landkreis Calw – hatten sich die Vereinsgründer das Konzept bekanntermaßen abgeschaut; die Gründung eines Vereins zum Wohle eines besser vernetzten Stadtmarketings wurde im Gemeinderat bereits vor rund einem Jahr beschlossen. Die für August geplante Gründung selbst wurde dann im Sommer verschoben, es waren „noch Fragen aufgetaucht“, wie Bürgermeister Harscher seinerzeit erklärte.

Die sind nun geklärt, der Verein existiert seit dem 14. Oktober. Und der Bürgermeister höchstselbst ist der erste Vorsitzende. Er wird unterstützt von den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Klever und Martin Bühler, beide sind gleichzeitig Vorsitzende des Gewerbevereins. Sparkassen-Vorstand Georg Ückert übernimmt das Amt des Kassierers und Schriftführerin ist Dirk Harschers Assistentin Miriam Faller. Manfred Schnell betreut die technische Seite – zum Beispiel den Internet-Auftritt – und den organisatorischen Aufbau des Vereins.

Was aber personell viel spannender ist: Der Verein soll auf hoher Ebene Entscheidungsträger von Stadtverwaltung und Gewerbe zueinander bringen. In den noch zu bildenden Ausschüssen sitzen sich folglich die Fachbereichsleiter der Stadt sowie der Gewerbeverein und auch Kulturträger gegenüber, um über Möglichkeiten zu diskutieren – zum Beispiel bei der Planung von Veranstaltungen, Festen, Märkten und mehr. „Das alles“, sagte Stefan Klever beim Pressegespräch am Freitag, „soll in Zukunft aus einem Guss sein.“ Klever nennt als Beispiel den Veranstaltungskalender in einer – normalen und nicht corona-belasteten – Schopfheimer Vorweihnachtszeit: Hier finden mit Lichterfest, Kaltem Markt und Weihnachtsmarkt drei besucherträchtige Feste statt – und alle drei werden von verschiedenen Akteuren organisiert, sind nicht miteinander vernetzt und können folglich nicht voneinander profitieren. „So etwas gibt es sonst nirgends“, sagte Stefan Klever.

Folglich will der neue Verein in solchen Fragen den Hebel ansetzen: Es geht um Identität, Markenbildung, gesamtheitliches Marketing, um Schopfheim als „schönste Stadt des Landkreises“ (Harscher) auch anständig anzupreisen und nicht „unter Wert“ zu verkaufen. Es geht um Vernetzung verschiedener Akteure von politischer, gewerblicher, kultureller und verwaltungstechnischer Seite, „um kurze Prozesse zu bekommen“, wie der Bürgermeister erklärte. Es geht um die gesamtheitliche Organisation von Events wie etwa in der Vorweihnachtszeit oder im Sommer. Und nicht zuletzt geht es auch um die Gestaltung und Entwicklung der Innenstadt mit Blick auf Themen wie Verkehr, Parkplätze, Beleuchtung, Wasser und Brunnen und Aufenthaltsqualität. „Wir haben da schon einige Ideen“, erklärte Martin Bühler. „Aber die sind noch nicht spruchreif.“

Richtig losgehen soll es 2022 – „bis dahin“, so Bühler, „wird nicht viel passieren.“ Dann aber sollen die ersten Ideen angepackt werden, womöglich irgendwann auch mit Unterstützung eines hauptamtlichen Mitarbeiters. Dieser City-Manager war im ursprünglichen Vereinskonzept vorgesehen, war aus Kosten- und Corona-Gründen vor rund einem Jahr aber aus der Gründungsvereinbarung im Gemeinderat gestrichen worden. „Wir können nicht sofort mit einer 100-Prozent-Stelle anfangen“, sagte Dirk Harscher. Aber ein Teilzeit-Modell sei sicher denkbar. Hinter all dem steht natürlich auch ein Finanzierungskonzept, für das sich vor allem der Gewerbeverein, so Martin Bühler, „weit aus dem Fenster gelehnt hat“: Die Schopfheimer Gewerbetreibenden steuern ebenso wie die Stadt je 50 Prozent zur Vereinsfinanzierung bei – ab 2023 immerhin 50.000 Euro pro Jahr. Damit soll dann der Lückenschluss zwischen den Entscheidungsträgern gelingen. „Es geht auch nicht anders“, sagte Stefan Klever. „Es geht in Schopfheim nur miteinander.“