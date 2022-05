von Roswitha Frey

Frau Bruck-Santos, welche Idee steckt hinter Ihrem Festival „Schönart“?

Die Idee eines Festivals habe ich schon seit einigen Jahren im Kopf. Dabei ist es mir wichtig, dass man auch den Kindern und Jugendlichen eine kulturelle Teilhabe ermöglicht, weil es sehr viele gibt, die aus verschiedensten Gründen nicht dazu kommen, einmal in ein Konzert oder ein Theaterstück zu gehen. Deshalb wollte ich das Programm möglichst breit gefächert, bunt und für Jung und Alt gestalten. Außerdem ist das gesamte Festival für Kinder und Jugendliche kostenlos.

Zur Person Die deutsch-mexikanische Mezzosopranistin Carolina Bruck-Santos ist in Köln geboren worden. Sie hat Operngesang an den Musikhochschulen in Würzburg und Freiburg studiert und war außerdem Mitglied des Opernstudios der Oper Straßburg. Seit 2009 lebt sie in Schönau und ist seit 2016 in der Flüchtlingshilfe bei der Caritas tätig.

Carolina Bruck-Santos | Bild: Roswitha Frey

Sie haben auch den Anspruch, das Kulturprogramm mit den ernsten Themen Klima- und Umweltschutz zu verknüpfen. Wie bringen Sie beides zusammen?

Ich organisiere dieses Festival für den Verein FuSS e.V., der in Schönau sitzt, ein Förderverein für umweltfreundliche Energieerzeugung und Stromverteilung. Die Themen Klima und Umwelt sind sehr wichtig und ich habe gedacht, dass man das auf eine lockere und einfache Art einbinden und dem Publikum näher bringen kann. Es geht darum, die Menschen anzuregen, aufmerksam zu machen. Ich möchte einen Impuls geben. Das Festival findet in der EWS-Kulturhalle statt, da sind wir auch ganz nah am Thema. Ich habe für die Pausen Öko-Trainer gemietet, Bikes, auf denen man ein Rad montieren und selber Strom erzeugen kann. Außerdem stelle ich Smoothie-Mixer bereit, mit denen sich die Leute in der Pause ihren Drink mixen können. Es gibt auch ein Quiz, bei dem kleine Preise gewonnen werden können.

Das Programm Das Festival Das Festival Schönart bietet von 2. bis 5. Juni in Schönau ein bunt gemischtes Kulturprogramm, das Kinder und Erwachsene ansprechen soll. Verbunden damit sind Beiträge und Informationen zu den Themen Klima, Energie und Umweltschutz, um die Besucher für diese drängenden globalen Probleme zu sensibilisieren. Einlass in die Kulturhalle ist jeweils 30 Minuten vor Beginn. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Die Anmeldung für die Workshops ist per E-Mail (cbrucksantos@web.de) möglich. 2. Juni 18.30 Uhr Folk-Band Wackelkontakt (Tickets 15 Euro) 3. Juni 15 bis 17 Uhr Workshop Beatboxing, 18.30 Uhr Konzert mit Beatboxer Paul Brenning (10 Euro) 4. Juni 20 Uhr Händel-Abend mit dem St. Michaels Consort und Carolina Bruck-Santos (15 Euro) 5. Juni 15 Uhr Gastspiel des Theaters im Marienbad Freiburg (Theater für junges Publikum) mit dem Stück „Die wärmsten Jahre“ (8 Euro), ab 17 Uhr Workshop zum Stück für Kinder.

Steigen wir ins Programm ein. Zum Auftakt des Festivals am Donnerstag haben Sie eine Gruppe eingeladen, die vom „Theater in den Bergen“ in Häg-Ehrsberg bekannt ist. Sind es Theatermusiker?

Die Band Wackelkontakt besteht aus vier Musikern und Musikerinnen, die in der Schweiz und in Freiburg wohnen. Arnaud Duvoux, Burkhard Finckh und Beni Reimann machen seit vielen Jahren bei den Landschaftstheaterstücken des „Theaters in den Bergen“ die Musik. Ich habe sie letztes Jahr gehört und gedacht, die muss ich unbedingt engagieren. Sie bringen ein internationales Programm mit deutschen, englischen und französischen Chansons, gesungen von Lena Drieschner, die auch beim „Herr der Augenringe“ in Häg-Ehrsberg mitgespielt hat. Wir werden extra locker bestuhlen, damit noch freier Platz zum Tanzen bleibt.

Am zweiten Festivaltag kommt Paul Brenning aus Berlin. Was wird er darbieten?

Paul Brenning ist ein Beatboxer und wirklich ein Artist in seinem Fach. Er bringt abends seine Solo-Loop-Show und bietet am Nachmittag einen Workshop für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren an, damit sie ein paar Tricks lernen und sich ausprobieren können. Ich finde es wichtig, dass Kinder und Jugendliche aktiv teilhaben können, das Angebot richtet sich aber an die ganze Familie.

Sie treten auch selbst als Sängerin auf, zusammen mit dem St. Michael Consort Schopfheim. Was wird an diesem Abend geboten?

Es wird ein reines Händel-Programm, also etwas für Klassik- und Barockfans. Die sieben Mitglieder des Ensembles kommen alle aus dem Dreiländereck. Das Programm besteht hauptsächlich aus Instrumentalstücken, ich werde lediglich drei Händel-Arien singen, darunter die wohl bekannteste „Lascia ch‘io pianga“. Obwohl ich mit der organisatorischen Seite gut ausgelastet bin, freue ich mich sehr auf diesen Abend – ich singe sehr gerne.

Was hat es mit dem Theaterstück des Theaters im Marienbad Freiburg zum Abschluss des Festivals am Sonntag auf sich?

Ich hatte verschiedene Theater angefragt. Aber das Theater im Marienbad kam mir sehr gelegen, da das von ihnen vorgeschlagene Stück thematisch ideal ins Festivalkonzept passt. Es geht in diesem Ein-Mann-Stück „Die wärmsten Jahre“ um das Klima. Die Theatermacher haben vorgeschlagen, den Workshop für Kinder ab neun Jahren erst nach der Vorstellung zu machen, damit die Kinder dann über das Stück sprechen können.