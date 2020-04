von André Hönig und Nicolai Kapitz

Was Schnee und Eis, Regen und Kälte, Hitze und Trockenheit oder Wasser im Eichener See bisher nicht geschafft haben, schafft die Corona-Krise: Das Eichener Eierspringen, alljährlicher gutbesuchter Heidenspaß mit keltischen Wurzeln, ist in diesem Jahr ausgefallen. Die Enttäuschung ist groß – trotzte man doch in den vergangenen Jahrzehnten mancher extremen Herausforderung. Als Ersatz werfen wir einen Blick auf die härtesten Eierspringen der jüngeren Vergangenheit – und auf die Geschichte.

2008 fand die Keilerei ums Ei bei Schneetreiben statt. | Bild: Hans-Jürgen Hege

Besondere Eierspringen

Das Hitze-Eierspringen 2019: Nicht weit in die Vergangenheit muss man schweifen, um die wohl schweißtreibendste Ausgabe des altertümlichen Fruchtbarkeitsrituals im – im vergangenen Jahr besonders ausgetrockneten – Eichener See zu finden. 2019, so erinnert sich Dirk Schrank, der damals auch den Moderatoren-Job von Wolfgang Bühler übernahm, war das wärmste Eierspringen, an das man sich in Eichen zurückerinnern kann. Die weißgekleideten Butzimummel hatten beim Verteidigen der Eier gegen die Diebe aus den Zuschauerreihen Schwerstarbeit zu verrichten. Und auch die Diebe kamen bei den Vorstößen in das Sägemehl-Viereck schwer ins Schnaufen. Am übelsten erwischte die Sommerhitze mit Temperaturen gegen 30 Grad die beiden Läufer, die auf ihrem Weg nach Kürnberg, wo sie traditionell eine Flasche Wein abzuholen haben, fast schon einen „Eichener Ironman“ leisten mussten. Dass Jesus aus Wasser Wein gemacht haben soll, ist überliefert. Die Läufer haben sich auf dem Rückweg sicher gewünscht, dass es auch umgekehrt geht.

Das Eis-Eierspringen 2008: Das andere Extrem gab es 2008 zu bewundern. Der April hatte seinem (Wetter-)Ruf wieder einmal alle Ehre gemacht und dem Winter ein Comeback ermöglicht. Die Eichener Höhe war weiß gepudert, im Schneetreiben war es schwierig, die Übersicht zu behalten: Ist das ein Butzimummel oder ein Haufen Schneematsch? Ist das ein Ei oder ein Schneeball? Zuschauer wie Eierspringer hatten sich dick eingepackt, es war richtig kalt. Immerhin federte der Schnee die Stürze bei dem Spektakel etwas ab. Und die Läufer fragten sich bestimmt, ob die Flasche Gutedel sich auch für Glühwein eignet.

Eierspringen mit Bootsfahrt 2006: Das Spektakel findet normalerweise auf dem trockenen Grund des Eichener Sees statt. Was aber, wenn es dem See eingefallen war, ausgerechnet am Ostermontag an der Oberfläche zu verweilen? So geschehen im Jahr 2006. In Eichen ist man auf so etwas aber natürlich vorbereitet. Das Eierspringen wurde kurzerhand auf eine Wiese oberhalb des Ufers verlegt. Und auf dem See konnten die Besucher eine Runde im Stocherkahn drehen. Ob die Läufer seinerzeit zu Schwimmern wurden, ist nicht überliefert.

Das Sintflut-Eierspringen 2001: Der Himmel kannte keine Gnade – am Ostermontag 2001 schüttete es wie aus Kübeln. Das machte manches Manöver zur Rutschpartie, der Seegrund war zu einem matschigen Acker geworden. Ein (ob des Sauwetters nicht ganz so üppiger) Saum von bunten Regenschirmen und Capes umrahmte die Absperrungen. Dem Spektakel tat das keinen Abbruch. Wer Fußball spielt weiß: Bei richtigem Regenwetter macht Sport auf matschigem Rasen manchmal auch Spaß – vor allem beim Grätschen. Dass sich den Läufern Wasser in den Wein mischte, gilt indes als ausgeschlossen.

Die Historie

Wann ist zuletzt je das Eichener Eierspringen ausgefallen? Kenner Wolfgang Bühler, der das Schauspiel 30 Jahre lang moderierte, tippt auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg, tappt aber selber etwas im Dunkeln. Die Quellenlage ist dürftig. Wie lange schon wird dem Heidenspaß mit keltischem Ursprung in Eichen gefrönt? Gab es Unterbrüche? Die Eichener selbst gehen davon aus, dass das Eierspringen nicht weniger als 3000 bis 4000 Jahre nahezu ununterbrochen ausgetragen werde. Jedenfalls in jüngerer Zeit sei es ganz sicher nie ausgefallen – „egal wie das Wetter war“, berichtet Bühler (65), dessen Eierspringen-Erinnerungen bis in die eigene Kindheit zurückreichen. Darauf sei man in Eichen stolz. Auch teilen die Eichener deshalb gerne mal ironisch gegen Nachbarn aus, die bei schlechtem Wetter absagen. Die Hasler etwa seien schon manchmal als Schönwetter-Eierspringer verspottet worden.

Bühler: „Dieses Jahr ist es das erste Mal, dass wir zerknirscht in die Knie gehen. Jetzt hat es uns auch mal getroffen.“ Das Problem generell bei der Eichener Eierspringgeschichte ist, dass es an Archivdokumenten mangele und „man leider auch keinen mehr fragen kann, wie es etwa noch vor dem Krieg war, weil keiner mehr da ist.“ Einiges sei aber bekannt: Etwa, dass das Eierspringen früher nicht am See, sondern bis in die 1970er Jahre im Dorf stattfand. Oder dass früher ein Reiter hoch zu Ross statt der heutigen Läufer nach Kürnberg eilte. Und auch das weiß Bühler noch: In den 1980er Jahren interessierte sich die Freiburger Uni für die Eierspringen-Historie in der Region – damals wurde den Eichenern mitgeteilt, dass ihre Figuren eine Sonderstellung einnehmen würden. Der verstorbene Lehrer Gerhard Daub aus Wiechs hat 1988 eine Abhandlung zum Eierspringen-Ritual an sich und zu Eichen verfasst („Frau Lunas Hasenfest – Eierspringen in Eichen am See“). Er vermutete, dass es in noch früheren Zeiten zwei Spielfelder in Eichen gab – eines im Dorfzentrum beim Eichener Gründergehöft, eines bei der Kapelle auf dem Kirchrain. Auch Daub verhehlte aber nicht, dass es an archivarischen Überlieferungen mangele. Das stellt auch Stadtarchivarin Ulla K. Schmidt fest, die auf Nachfrage nach Hinweisen auf Absagen im Ersten oder Zweiten Weltkrieg forschte: Zum Eichener Eierspringen ist im Grunde nichts vorhanden. Keine Akte, keine Zeitungsberichte. Zu Ostern im Jahr 1914 fand sie lediglich ein Inserat, mit dem für „Schifffahrten mit Wirtschaft am Eichener See“ geworben wurde. Aber auch in den 1930er-Jahren habe sie nichts gefunden – wohl aber Hinweise auf das Eierspringen in Wiechs, das 1934, 1938 und 1939 angekündigt wurde.