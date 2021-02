von André Hönig

Der Ausnahmezustand am Altig – zumindest für die Bewohner von drei der vier vom Erdrutsch betroffenen Häusern ist er weitgehend vorbei. Wie die Stadt am Montag auf Nachfrage mitteilte, gilt nur noch ein einziges Gebäude als gefährdet. Die Bewohner der drei anderen Häuser durften zurückkehren. Geplant ist, dass kommende Woche Bauarbeiten beginnen, um das gefährdete Haus zu stabilisieren.

Mit der Rückkehr der meisten Bewohner kehrt allmählich wieder so etwas wie Normalität im Schopfheimer Wohngebiet am Dinkelberg ein. Der Erdrutsch vor zwei Wochen, bei dem am Finkenweg ein Hang auf einer Länge von etwa 40 Metern um bis zu vier Meter abgesackt war, hatte überregional für mediales Aufsehen gesorgt. Die Bewohner der vier betroffenen Gebäude wurden evakuiert und von der Stadt – so sie nicht privat unterkamen – in Hotels einquartiert.

Vergangene Woche dann hatte die Stadtverwaltung nach Rücksprache mit dem für diesen Fall hinzugezogenen Fachmann, Geoingenieur Bernd Mannsbart, das erste Gebäude in der Viererkette wieder freigegeben. Wie nun am Montag der städtische Pressesprecher Marcus Krispin auf Anfrage mitteilt, ist mittlerweile auch für zwei weitere Häuser die Evakuierung aufgehoben worden. Wie Bernd Mannsbart auf Nachfrage bestätigt, „sind diese drei Gebäude relativ sicher. Sie stehen gut und sind standfest.“ Das Gebäude indes, bei dem die Abbruchkante direkt am Gebäude verläuft, sei nach wie vor gefährdet. Krispin: „Wir können deshalb auch noch nicht sagen, wann es wieder bewohnbar ist.“ Dies hänge von den Bauarbeiten ab, die das Haus stabilisieren sollen und kommende Woche beginnen sollen. Eigens dafür wird derzeit von Eichen her eine provisorische Baustellenzufahrt geschaffen.

Dazu wird ein bereits vorhandener Wirtschaftsweg so ausgebaut, dass schwere Baufahrzeuge darauf fahren können. Die Baufirma habe dies direkt mit den Eigentümern geregelt, die Stadt musste in diesem Fall lediglich ihre Zustimmung erteilen, was auch erfolgt sei. Wie Marcus Krispin auf Nachfrage weiter mitteilt, wird das Vermessungsamt Lörrach ab dieser Woche auch wieder kontrollieren, wie sich der Untergrund verhält. Wie Mannsbart auf Nachfrage erläutert, waren der Hang und die Häuser in der ersten Woche nach dem Rutsch täglich überwacht worden. Weil dann weiter nichts passiert sei und zudem auch von außen keine weiteren Einflüsse einwirkten – „weder extreme Regenfälle, noch Schneeschmelze noch Bauarbeiten“ – wurden die Messungen reduziert. „Wenn alles in Ruhe ist, muss man nicht weiter messen.“

Jetzt allerdings seien wieder mehr Veränderungen zu erwarten. „Wenn es taut, wird sich der Boden lockern. Deshalb finden in dieser Woche auch wieder zwei Messungen statt.“ Ab nächster Woche dann wird täglich gemessen. Dann soll die Baufirma vor Ort am Haus sein. Mannsbart: „Es wird gebohrt – das sind Einflüsse, die destabilisierend sein können. Wir messen, um Gewissheit zu haben, dass da alles in Ruhe bleibt.“

Geplant sei, das Haus mit Ankern und Spritzbeton zu sichern, erläutert Mannsbart, der mit seinem Büro die Stabilisierungsarbeiten plant. Die Baugrunduntersuchung sei abgeschlossen, derzeit laufen anhand von Computermodellen Berechnungen, wie „wir künftige Sicherheit herstellen können“. Bis Donnerstag sei dieser Vorgang voraussichtlich abgeschlossen, „die Baufirma müsste dann schon in der Nähe des Gebäudes sein“.

Vorgesehen sei, dass die Firma nächste Woche damit beginnt, Anker zu bohren.