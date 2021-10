von Hans-Jürgen Hege

Sie stimmten ein Loblied an auf‘s Ehrenamt im Allgemeinen und rollten gleichzeitig den roten Teppich aus für Menschen, die bereit sind, sich um des Gefühls Willen zu engagieren, Gutes zu tun oder Gutes getan zu haben: Das Trio Dagmar Stettner (Seniorenbeauftragte), Bernt Hasler (Tafelladen) und Hannes Schneider (Vorstandssprecher Seniorenrat) erinnerte am Dienstag in den Räumen des Diakonischen Werkes an die Aufgaben des Stadtseniorenrates. Seine Aufgabe ist es seit 2019, sich „generationsübergreifend“ für die Interessen und Bedürfnisse älterer Menschen in der Markgrafenstadt einzusetzen.

Gleichzeitig warben sie um Verständnis für das häufig etwas ins Hintertreffen geratende Interesse an „sinnstiftender“ ehrenamtlicher Tätigkeit. „Dringend“ würden Leute aller Altersklassen gesucht, die – so Dagmar Stettner – „nicht nur mitschwätzen, sondern in erster Linie aktiv mitmachen“ wollen. Und die Seniorenbeauftragte bekräftigte ihre immer wieder mal vorgetragene Ansicht, „dass unsere Gesellschaft in keinem Bereich ohne die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer funktionieren würde.“

Jede und jeder werde gebraucht, denn es gebe viel zu tun. Schließlich trete der Seniorenrat im Team unter anderem dafür ein, dass die Senioren der Stadt ihren erwünschten selbstbestimmten und aktiven Platz in der Kommune einnehmen können. Zusammen mit der Verwaltung wollen – und sollen – sie „die örtliche Seniorenarbeit voranbringen“, dem Gemeinderat beratend zur Seite stehen und nicht zuletzt die Öffentlichkeit sowie staatliche und kommunale Behörden auf die Bedürfnisse älterer Menschen aufmerksam machen.

Realisiert wurde beispielsweise die Installation von mehr als zehn seniorengerechten Ruhebänken im Stadtgebiet, denen in diesem Jahr noch sechs weitere Bänke folgen sollen – überwiegend im, laut Hannes Schneider, bisher vernachlässigten Bereich südlich der Bahnlinie. Teilweise umgesetzt, aber auch noch immer in Arbeit seien Maßnahmen zur Herstellung von barrierefreien Zugängen zu Querungshilfen wie beispielsweise am Adler-Kreisel und auf Gehwegen, die Einrichtung barrierefrei zugänglicher Toiletten oder zuletzt das erfolgreiche Vorpreschen des Rats in Sachen „barrierefreier Begegnungsraum“, der nun in greifbare Nähe gerückt ist. Er soll Treffen der Senioren „zum Selbstkostenpreis“ erlauben, um Menschen ein Ausweichen in oft teure Lokale zu ersparen.

Um die hehren Ziele und Aufgaben umsetzen zu können, sind monatliche Treffen üblich, die nicht im stillen Kämmerlein, sondern unter Beteiligung interessierter Bürgerinnen und Bürger stattfinden. Auf der Tagesordnung hat das Gremium „vom Grundsatz her Themen wie etwa der Ärztemangel, die Stellung der Senioren im Koalitionsvertrag des Landes, die von der Intention alle Generationen betreffen und damit früher oder später allen zugutekommen“, wie es hieß.

Dick unterstrichen wurde das eigentliche und vordergründige Anliegen der Seniorenvertretung: „Wir brauchen für unser Gremium Verstärkung und suchen engagierte Schopfheimerinnen und Schopfheimer ab zirka 60 Jahren.“

Kontakt: Diakonisches Werk im Landkreis Lörrach, Hauptstraße 94, 79650 Schopfheim, Telefon 07622/69 75 96 33, E-Mail seniorenbuero@schopfheim.de