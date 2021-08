von sk

Beim Sportverein Schopfheim geht dieser Tage eine Ära zu Ende: Das altehrwürdige Sportheim im Oberfeld wird abgerissen. Bereits am Dienstag rückte der Bagger an, um dem ausgedienten Bauwerk ans Gemäuer zu gehen.

Rund 40.000 Euro kostet der Abriss. Mit dem Abbruch der alten Sportler-Heimat wird der Weg frei für die Neugestaltung der Außenanlage. Hier soll eine Terrasse den Zuschauern den Blick auf den Rasen im Oberfeldstadion und den benachbarten Kunstrasen so gemütlich wie möglich machen.

Wo einst Sportler und Gäste ein- und ausgingen, geht es nun ins Leere. | Bild: Nicolai Kapitz

„Eingefleischten SVSlern tut der Anblick im Herzen weh“, wird Andreas Gsell, Vorsitzender der SVS-Fußballer, in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Rund 70 Jahre lang war das alte Sportheim in dieser Form Heimat der Fußballer. Lange genug, um Rahmen für viele Erlebnisse zu sein: „Viele schöne Momente wurden hier gefeiert. Meisterschaften und Aufstiege, aber auch bittere Abstiege hat unser Wohnzimmer erlebt“, so Gsell. Lange genug war das eingeschossige Haus aber auch im selben Zustand geblieben, größere An- oder Umbauten gab es nicht. Was in der Wirtsstube für nostalgisches Flair sorgte, war andernorts ein Problem: Der Kabinentrakt und die elektronischen Einrichtungen waren längst nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Das alles mündete in den Beschluss, ein neues Sportheim zu bauen.

Das ist nun seit einigen Monaten fertig, die Sportler freuen sich über die nagelneuen Umkleidekabinen und Duschen. Vom Balkon vor dem großen Gymnastikraum aus konnten die Besucher am vergangenen Dienstag auch das erste Pflichtspiel der ersten Mannschaft verfolgen – im Bezirkspokal gegen Wehr-Brennet. Somit ist der Umzug perfekt. Und seit der SVS sein neues Domizil in direkter Nachbarschaft bezogen hat, wurde das alte Sportheim in mehreren Arbeitseinsätzen von den Vereinsmitgliedern leergeräumt. Was von der Einrichtung im neuen Heim gebraucht werden kann, schleppten die Fußballer hinüber, der Rest landete im Container. Trophäen, alte Mannschaftsfotos und sonstige Andenken, die den Gastraum im alten SVS-„Wohnzimmer“ geschmückt haben, finden nebenan natürlich wieder einen passenden Platz.

Nach dem Abriss, der dem SVS vom Gemeinderat zur Auflage für einen weiteren Zuschuss für den Neubau in der Nachbarschaft gemacht worden war, folgt direkt der nächste Schritt, um das Sportgelände im Oberfeld auf den aktuellen Stand in Sachen sportlicher Infrastruktur zu bringen: Die marode alte Flutlichtanlage war bereits vor einigen Wochen abgebaut worden.

Bis spätestens Anfang September folgt der Aufbau der neuen Flutlichtmasten am Kunstrasen, damit die SVSler auch dann optimal trainieren und spielen können, wenn die Nächte wieder länger werden.