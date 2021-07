von André Hönig

Auch Kleinvieh macht Mist: So lässt sich die Liste an Einnahmeerhöhungen und Ausgabenkürzungen zusammenfassen, über die der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung zu entscheiden hat. Hintergrund ist, dass das Landratsamt von der Stadt fordert, die Finanzen dauerhaft in den Griff zu bekommen. Und so kommt einiges auf den Prüfstand – von den Zuschüssen für den City-Bus bis hin zum Sommersound. Hinter vielem steht zwar noch ein Fragezeichen. Klar ist aber: Eine „nachhaltige schwarze Null“ wird damit allein nicht erreicht.

Eine Erhöhung der Vergnügungssteuer ist zumindest angedacht. | Bild: Jan-Peter Kasper (dpa)

Das Landratsamt Lörrach hatte dem Haushalt für das laufende Jahr nur unter der Bedingung zugestimmt, dass die Stadt bis zum 30. September ein Konzept zur Haushaltskonsolidierung vorlegt. Dieses müsse „insbesondere dauerhafte Einsparungspotenziale beziehungsweise dauerhafte Einnahmenerhöhungen beinhalten. Hier werden Verwaltung und Gemeinderat aufgefordert, endlich Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer dauerhaften Verbesserung der Finanzlage der Stadt Schopfheim führen“, schrieb damals das Landratsamt. Die Stadtverwaltung hat nun Vorschläge erarbeitet, die im Finanzausschuss vorberaten wurden. Ziel sei es, „die Situation im Ergebnishaushalt spürbar und dauerhaft zu verbessern“, heißt es in der Vorlage. Das weitere Vorgehen beschließt der Gemeinderat am 26. Juli.

Um welche Summen geht es?

Was es unterm Strich bringen würde, wenn der Gemeinderat allen Empfehlungen des Finanzausschusses zustimmt, lässt sich nicht auf Euro und Cent sagen. Das liegt daran, dass es sich teilweise um Prüfauftrage an die Stadtverwaltung handelt, Zusatzeinnahmen oder Kostensenkungen erst noch errechnet werden müssten. Zumindest grob aber lässt sich das Ergebnis beziffern. Demnach würde sich im laufenden Jahr die Finanzlage auch ohne die noch zu ermittelnden Werte um 200.000 Euro verbessern, 2022 um 100.000 Euro, 2023 und 2024 um jeweils 810.000 Euro. Dazu kommen höhere Steuereinnahmen. Dank ihnen rechnet die Stadtverwaltung nach den neuesten Steuerschätzungen für den Zeitraum 2021 bis 2024 insgesamt mit einer um 2,7 Millionen Euro verbesserten Finanzsituation.

Das Problem: Damit ist der Ergebnishaushalt noch lange nicht ausgeglichen. Im Zeitraum 2021 bis 2024 fehlen immer noch 8,7 Millionen Euro. Dieses Loch kann zwar mit den 15,8 Millionen Euro gestopft werden, die die Stadt Ende 2020 noch an Rücklagen hatte. „Jedoch kann dies keine Lösung sein, von den Rücklagen aus Vorjahren zu leben, zumal sie auch endlich sind“, heißt es selbstkritisch in der Vorlage. „Zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, muss Ziel sein.“ Auch Investitionen seien „intensiv“ zu überprüfen, so lange eine „nachhaltige schwarze Null“ nicht in Sicht sei. „Daher muss nochmals bei den Haushaltsplanberatungen für 2022 Ziel sein, zumindest am Ende des Planungszeitraumes ein ausgeglichenes Ergebnis im Ergebnishaushalt zu erzielen.“ Sollte dies nicht geschafft werden, drohen beispielsweise Steuererhöhungen.

Die Vorschlagsliste

Zumindest ist in der Empfehlungsliste schon mal aufgeführt, was Steuererhöhungen bringen würden – ohne aber schon eingeplant zu sein. Die Grundsteuer A um zehn Punkte, die Grundsteuer B um 20 Punkte und die Gewerbesteuer um zehn Punkte erhöhen, brächte pro Jahr zusätzlich rund 260.000 Euro. Auch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer ist angedacht. Der Gemeinderat muss sich aber am 26. Juli nicht mit der kompletten Liste befassen, sondern nur mit einzelnen Aspekten.

Drei Millionen Ökopunkte sollen zu Geld gemacht werden. | Bild: philipk76/stock.adobe.coma

Dazu gehört, die Investitionspauschalen der Ortsteile um 15 Prozent für drei Jahre zu kürzen sowie die Schlachthausgebühren zu erhöhen. Eine Schließung des Schlachthauses Raitbach hingegen ist – so empfiehlt es der Finanzausschuss – „derzeit nicht vorzusehen.“ Was hingegen kommen soll: Mieten für von der Stadt vermietete Wohnungen sollen „angemessen erhöht“ werden. Für den City-Bus soll die Stadtverwaltung „kostengünstigere und bedarfsgerechtere Alternativen prüfen“. Außerdem soll das EEA-Förderprogramm – weil es wenig genutzt wird – auslaufen (20.000 Euro). Ferner wird vorgeschlagen, die Aufgaben und Arbeitsstruktur der Ortsverwaltung Gersbach auf den Prüfstand zu stellen. Gespart werden soll auch bei den Städtepartnerschaften – Treffen sollen „kostengünstiger“ werden, dabei geht es um 5000 Euro pro Jahr. Wenn Klausurtagungen des Gemeinderats nur noch in der Stadthalle stattfinden, spart dies 4000 Euro jährlich. Möglicherweise ist es auch günstiger, nur noch alle zwei Jahre einen Haushaltsplan zu erstellen (Doppelhaushalt). Nicht gerüttelt werden soll an den Sachkosten für die Schulen, der IT-Stelle für Schulen, dem Tanz für Junggebliebene und dem Städtischen Jahrbuch.

Für den City-Bus soll die Stadt günstigere Alternativen prüfen. | Bild: Hönig André

Stichwort Personal, mit Blick auf dauerhafte Kosten der größte Brocken: Hier sind Kürzungen bei der Weiterbeschäftigung von Auszubildenden vorgesehen, was 20.000 Euro pro Jahr einsparen würde. Ganz ersprießliche Zusatzeinnahmen von mehr als einer Million Euro würde es bringen, in den nächsten drei Jahren bis drei Millionen Ökopunkte zu verkaufen.

Auf den Prüfstand gestellt werden sollen ferner die kommunale Grundbucheinsichtsstelle und eine Zusammenlegung des Behinderten- und des Seniorenbeirates. Der Zuschuss für die Musikschule soll möglichst nicht weiter erhöht, die finanzielle Unterstützung für den Sommersound ab 2023 von derzeit 25.000 auf 10.000 Euro gekürzt werden. „Sofern der derzeitige Betreiber dies dann nicht mehr durchführen will, ist eine Marktsondierung vorzunehmen“, heißt es in der Vorlage. Erhöht werden sollen die Gebühren für den Wochenmarkt (3000 Euro pro Jahr), den Flohmarkt (1000 Euro), sowie für die Vermietung der Stadthalle und der Festhalle Fahrnau. Bei der Stadthalle steht zur Debatte, dass der Grundbetrag um zehn Prozent steigt, auch für Vereine, und der Stundensatzes für Hausmeister auf 15 Euro. Bei der Festhalle Fahrnau soll die Tagesgebühr von 190 auf 210 Euro steigen.

Außerdem soll die Stadt eine Erhöhung der Parkgebühren prüfen – und dabei auch die Frage, ob künftig Gebühren für Parken mit Anwohnerparkausweisen und für Parkplätze wie am Ortseingang Gersbach erhoben werden sollen. Ebenfalls geprüft werden soll, ob es Sinn ergibt, dass die Stadt künftig einen Bestattungswald als alternative Form der Bestattung anbietet. Die Verlässliche Grundschule in Langenau soll – da sich der Ortschaftsrat an den Kosten beteiligt und sich Eltern einbringen wollen – doch bereits ab September starten und nicht erst 2022.