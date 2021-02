von sk

Gegen 0.20 Uhr heute Morgen wählten mehrere Nachbarn den Notruf: Im hölzernen Schuppen eines Wohnhauses war ein Feuer ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Dach. Der Brand – die Rheinfelder Straße liegt am höchsten Punkt von Wiechs – war weithin im Tal zu sehen. Mit rund 100 Mann kämpften die Feuerwehren aus Schopfheim unter dem Kommando von Gesamtkommandant Steffen Hofmann gegen die Flammen an. Das Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus konnte dennoch nicht verhindert werden. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Auch THW und Rotes Kreuzwaren im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.