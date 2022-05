von Angelika Schmidt

Gute Nachrichten für die Fans des Schweigmatter Höhenschwimmbads und für alle, die es noch werden wollen: Das Bad ist seit Himmelfahrt geöffnet und vorerst steht einem Schwimmbadaufenthalt zumindest samstags und sonntags jeweils ab 10 Uhr bis Ende August nichts im Wege. Mit Harald Vollmer ist eine Badeaufsicht gefunden, er kann neben seiner Erwerbstätigkeit immerhin am Wochenende den Dienst im Höhenbad übernehmen.

Voraussetzung für den Badebetrieb ist, dass das Wetter mitmacht. Bei schlechtem Wetter bleibt das Bad zu. Unter der Woche kann es besucht werden, allerdings nicht für den Badebetrieb, solange es keine Aufsicht gibt. Es besteht dann die Möglichkeit, sich auf der Liegewiese zu sonnen, zu picknicken, eine Auszeit in Schweigmatts Höhen zu verbringen oder die Speisen und Getränke von „Beates Stüble“ zu genießen. Betreiberin Beate Höller aus Wehr hat bei gutem Wetter täglich offen.

Thomas Jost, technischer Leiter und Vorsitzender des Schweigmattvereins, gab Einblick in den Stand der Dinge: „Das Bad steht auf der Kippe und es ist äußerst schwierig, Badeaufsichten zu finden, das geht nicht nur uns so.“ Die Preise wurden leicht erhöht, die Einzeleintritte um 20 Cent (Kinder 3 Euro, Erwachsene 4 Euro), die Saisonkarten gibt es zum alten Preis (Erwachsene 60 Euro). Jahreskarten können bei Thomas Jost oder im Schwimmbad (Telefon 07622/38 11) bestellt werden (Foto mitbringen, falls zu Hand). Weitere Infos im Internet (www.raitbach.de oder www.schwimmbad-schweigmatt.raitbach.de)

Nur durch den Einsatz der Freiwilligen sei es möglich, alles zu stemmen. Dieter Brunner unterstütze bei technischen Angelegenheiten, der frühere Bademeister Erich Walter sei noch im Einsatz. Für Blumenschmuck sorge Diana Grether, der Neubürger, der mit seiner Familie zur Eröffnung kam, wurde für seine Baumschneidekünste gelobt. „Wie‘s witter goht wisse mir nit“, sagte Jost, zum Jahresende laufe der Pachtvertrag mit der Stadt aus. „Wenn‘s ä größere Schade gitt, mach‘d Stadt zue“, hieß es. Werde eine Badeaufsicht gefunden, könnte auch werktags, 14.30 bis 18 Uhr, geöffnet werden. Auch Sicherheitsgründen hängen zwei Überwachungskameras im Außengelände. Über die Webcam ist die Temperatur ersichtlich, auf der Internetseite gebe es aktuelle Informationen.

Ortsvorsteher Willi Tholen kam trotz Turmdienst auf der Hohen Möhr zur Eröffnung. „Das Bad ist ein Kleinod und sucht seinesgleichen. Die Menschen lieben dieses Bad. Dieses Bad hat viel mehr als nur Schwimmbad-Charakter“, so Tholen. Er freute sich über die gute Resonanz auf den neuen Schwimmbadverein Freunde des Schwimmbads Schweigmatt, der schon 110 Mitglieder hat. „Wir müssen versuchen, zusammen mit der Stadt Wege zu finden, dass das Bad erhalten bleibt, wir werden weiterhin dafür kämpfen“, so Tholen. Denn wenn das Bad einmal weg sei, dann würde es schwierig werden, so etwas wieder etwas aufzubauen.