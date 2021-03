von Nicolai Ernesto Kapitz

Auf den ersten Blick sehen die Zahlen besorgniserregend aus: Deutlich mehr Straftaten insgesamt, mehr Körperverletzungen, mehr Gewaltkriminalität, häufigere Fälle von Diebstahl, drastisch höhere Straßenkriminalität, mehr Rauschgiftdelikte – der Polizeiposten Oberes Wiesental mit Leiter Lothar Mühl verzeichnete 2020 einen deutlichen Anstieg der Kriminalität. Doch dieser Trend lässt sich offenbar auf die Machenschaften einer einzigen Jugendbande zurückführen, die inzwischen weitgehend überführt ist. Die übrigen Zahlen geben kaum Anlass zur Beunruhigung.

Die Gesamtbilanz: Im Zuständigkeitsbereich des in Schönau beheimateten Polizeipostens mit seinen 210 Quadratkilometern, den drei Städten Zell, Schönau und Todtnau sowie neun Umlandgemeinden leben insgesamt 17 600 Einwohner. Im Jahr 2020 wurden hier deutlich mehr Straftaten insgesamt (803) verübt, als noch 2019 (755). Damit steigen diese absoluten Zahlen auf den höchsten Stand seit 2016. Hervorstechend sind die Anstiege bei den Körperverletzungen (von 93 auf 112 Fälle), bei der Gewaltkriminalität allgemein (von 17 auf 23) und bei der Straßenkriminalität (von 128 auf 144). Auch Rauschgiftdelikte waren (57 Fälle) häufiger als im Vorjahr (42), ebenso stiegen die Diebstähle leicht an (von 166 auf 170 Fälle). Coronabedingt verzeichnete der Posten deutlich weniger Wohnungseinbrüche. Im Zuständigkeitsbereich wurden nur zwei Fälle erfasst, 2019 waren es sieben, 2018 noch 21. Im Übrigen sanken auch Vermögens- und Betrugsdelikte von 127 auf 110 Fälle.

Die Jugendbande: Muss man sich angesichts dieser Zahlen große Sorgen um die Sicherheit im Oberen Wiesental machen? Eher nicht – oder zumindest nicht mehr. „Wir sind angesichts dieses Anstiegs natürlich nicht zufrieden“, sagt Lothar Mühl auf Nachfrage. „Aber das ist zurückzuführen auf eine Jugendgruppierung, die uns ab Mitte 2019 in Atem gehalten hat.“ Im Kern waren es fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, zusätzlich „einige Mitläufer“. Sie begingen zahlreiche Diebstähle und Sachbeschädigungen, vor allem in Zell und Todtnau, vereinzelt auch in Schönau – alles Fälle, die unter Straßenkriminalität fallen. „Wir konnten dieser Gruppe etwa 150 Straftaten zuordnen“, so Mühl. „Der Rädelsführer und der harte Kern der Gruppe ist bereits verurteilt.“ Ein Jugendlicher warte noch auf seinen Prozess. Nachdem die Polizei die Jugendlichen ermitteln konnte, „gingen die Straftaten auf Normalniveau zurück“, erklärt der Polizeipostenleiter. Ein Blick auf die Tatverdächtigen bestätigt das Bild: Zwar verübten weitaus mehr Erwachsene (278) Straftaten, doch die Zahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren (117) sowie der Jugendlichen (73) und Kinder (elf) ist augenscheinlich hoch.

Die Aufklärungsquote: „Wir sind wieder einigermaßen zufrieden“, sagt Lothar Mühl. Rund 65 Prozent der Fälle konnten aufgeklärt werden. 2019 war diese Quote auf rund 62 Prozent gefallen, „das waren wir überhaupt nicht gewohnt“, zeigt sich Mühl angesichts einer durchschnittlichen Quote von etwa 70 Prozent in den zurückliegenden Jahren selbstkritisch. „Es ist immer noch Potenzial nach oben, aber ich bin sicher, dass wir das wieder erreichen werden.“ Die „Delle“ in der Aufklärungsquote sei wiederum zumindest teilweise auf die Machenschaften der Jugendbande zurückzuführen. „Wir haben in bestimmten Phasen nur noch reagiert und konnten viele Verfahren nur verzögert zum Abschluss bringen. Viele Verfahren haben sich von 2019 ins Jahr 2020 hineingezogen.“

Kriminalität und Corona: Dass es weniger Wohnungseinbrüche gab, liegt auf der Hand: Reisen waren erschwert, Home-Office an der Tagesordnung, zeitweise gab es eine Ausgangssperre – Einbrecher hatten einfach kaum Möglichkeiten, in ein unbewachtes Haus einzusteigen. Ansonsten habe sich die Pandemie, so Mühl, nicht auf die Statistik ausgewirkt. „In anderen Revieren und auch beim Blick auf die Gesamtstatistik gab es rückläufige Zahlen.“ Im Oberen Wiesental zeigt der Trend in die andere Richtung – eben wegen der Jugendgruppe. Eine Zunahme von Straftaten, bei denen angesichts der Pandemie eine Zunahme erwartet worden war – zum Beispiel häusliche Gewalt –, gab es allerdings auch im Oberen Wiesental nicht.

In Zell: 367 Straftaten verzeichnet die Statistik für das Jahr 2020 in Zell, das sind zwei weniger als 2019, aber einige mehr als noch 2018 (253). Negativ fallen hier vor allem Körperverletzungen auf – die Zahl stieg von 54 auf 73. 2019 (85 Fälle) und 2020 (73 Fälle) wurden überdurchschnittlich viele Vorfälle im Bereich der Straßenkriminalität registriert – auch das ein verdienst der vielzitierten Jugendbande. Gewaltdelikte nahmen leicht zu, von elf auf 16 Fälle. Die Stadt wurde auch überdurchschnittlich oft Schauplatz von Vermögens- oder Fälschungsdelikten (von 41 auf 55 Fälle). Dafür verzeichnete Zell deutlich weniger Diebstähle (von 75 auf 55 Fälle), und etwas weniger Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (von 23 auf 19 Fälle). Wohnungseinbrüche gab es 2020 in Zell keine.

In Schönau: Die Statistik weist für Schönau 190 Straftaten auf – damit bleibt die Stadt etwa im Jahresmittel (2018: 195 Fälle, 2019: 198 Fälle). Auffällig ist die stark gestiegene Rauschgiftkriminalität (von sieben auf 31 Fälle). Auch in Schönau nimmt die Straßenkriminalität (von 23 auf 27 Fälle) einen hohen Stellenwert ein, ebenso Diebstähle (von 36 auf 39 Fälle). In den Keller sackten hier die Vermögens- und Fälschungsdelikte, von 61 auf 21 Fälle. Körperverletzungen (16), Gewaltdelikte (6) und Wohnungseinbrüche (keine) sind in etwa auf Vorjahresniveau.

In Todtnau: 242 Straftaten wurden im Jahr 2020 in Todtnau erfasst – deutlich mehr als 2019, als es 170 Fälle gab. Besonders fallen hier die Diebstähle (74) auf, im Vorjahr waren es noch 48. Auch hier hinterließen die straffälligen Jugendlichen deutliche Spuren: Die Straßenkriminalität schnellte von 19 auf 46 Fälle hoch. Eine Zunahme gab es auch bei Vermögens- und Fälschungsdelikten (von 23 auf 33 Fälle). Gleichbleibende Zahlen gibt es bei Körperverletzungen (2020: 19; 2019: 20), Rauschgiftkriminalität (Rückgang von zwölf auf zehn Fälle), Gewaltdelikten (wie 2019 ein Fall) und Wohnungseinbrüchen (von drei auf zwei Fälle).