von Nicolai Ernesto Kapitz

Schopfheim – Als Klaus Menne Anfang dieser Woche zum letzten Mal die Tür der Praxis hinter sich zusperrte, ging eine Ära zu Ende: 33 Jahre lang war Menne Augenarzt in Schopfheim, zuständig für Patienten aus der Hälfte des Landkreises, über die Jahrzehnte zur Instanz auf seinem Gebiet geworden. Seit 1987 betrieb Menne seine Praxis in der Hauptstraße, gegenüber vom Kronenbrunnen. Seit einigen Wochen war er noch angestellter Augenarzt im neuen Augenzentrum Hochrhein in der Scheffelstraße. Nun ist auch damit Schluss.

Vor 33 Jahren stand die Wende kurz bevor, Helmut Kohl war gerade einmal bei der Hälfte seiner langen Kanzlerschaft angekommen, der Kalte Krieg sollte bald zu Ende gehen und Deutschland 1990 Fußball-Weltmeister werden. Wohl dem, der sich bei Klaus Menne – er war ab Dezember 1987 Schopfheims Augenarzt – in Behandlung begab, denn er konnte all diese geschichtsträchtigen Ereignisse und auch noch viele weitere mit scharfen Augen oder immerhin neuer Brille mitverfolgen. Es ist viel passiert seither. „Ich habe mal ausgerechnet, dass ich pro Jahr etwa 12.000 Patientenkontakte hatte“, sagt Klaus Menne. „Vom Kleinkind bis zum Rentner, von der leichten Entzündung bis zur schweren Netzhautabhebung.“

Das ist kein Wunder, denn Klaus Menne war jahrzehntelang der einzige Augenarzt im Wiesental oberhalb von Lörrach, im Einzugsgebiet seiner Praxis leben 70.000 Menschen – so hat er aus allen Ecken und Enden des Wiesentals zwischen Steinen und Todtnau samt Seitentälern Menschen und ihre Augen-Probleme kennengelernt. „Manche sind wahrscheinlich froh, dass ich weg bin“, sagt Menne und lacht. Er berichtet darüber, dass er auch schon mal Patienten ordentlich ins Gewissen reden musste: „Ich habe halt meine Linie durchgezogen. Die größten Diskussionen gab es immer, wenn jemand Auto fahren wollte, obwohl er das von seiner Sehschärfe her gar nicht mehr dürfte und er dafür eigentlich eine Brille oder eine Operation gebraucht hätte.“ Drei- bis viermal pro Woche seien solche Situationen vorgekommen – „das habe ich bis zum letzten Tag nicht ertragen können, weil das Menschenleben im Straßenverkehr gefährdet“.

Die allermeisten seiner Patienten aber haben ihren Augenarzt über die Jahre kennen und schätzen gelernt. Schließlich hat er vielen davon das Sehen weiter oder wieder ermöglicht, manchen auch das Augenlicht gerettet. „Es ist etwas anderes als bei einem Hausarzt“, berichtet der 66-Jährige. „Man sieht die meisten Patienten nicht regelmäßig, sondern nur etwa einmal im Jahr. Da ist die Bindung zum Einzelnen nicht so stark.“ Als sich der dreifache Familienvater und inzwischen zweifache Großvater vor 33 Jahren in Schopfheim niederließ, folgte er den Augenärzten Schulz und Schmitt-Lechner nach. Der gebürtige Freiburger war zuvor über mehrere Stationen in Studium und Ausbildung in Mosbach am Neckar gelandet, wo ihn der Ruf aus Schopfheim erreichte. Inzwischen ist er hier längst mit Frau und Familie heimisch geworden.

Wie läuft nun der Übergang vom ausgelasteten Augenarzt für Schopfheim und Wiesental zum Rentner? „Ich habe in der letzten Zeit immer weiter reduziert“, sagt Klaus Menne. „Der Übergang sowohl für die Patienten als auch für mich war etwas leichter.“ Und trotz des bevorstehenden Ruhestands spricht Menne immer noch engagiert über sein Unverständnis darüber, dass die Kassenärztliche Vereinigung die Fachärzte – nicht nur, aber vor allem im Landkreis Lörrach – nicht besser in der Fläche verteilt. „Von den 13 Augenärzten im Kreis sitzen elf in Lörrach oder Weil. Einer sitzt in Rheinfelden und einer in Schopfheim. Das sollte nicht sein.“

Neue Augenärzte operieren bald im Kreiskrankenhaus

Umso besser ist nicht nur für die Patienten, sondern auch für ihn die Nachricht, dass das Augenzentrum Hochrhein mit Sitz in Bad Säckingen buchstäblich ein Auge auf seine Praxis in Schopfheim geworfen hat: Menne betrieb seine Praxis bis 2019 alleine, verkaufte sie dann an Peter und Ute Großkopf sowie Gudrun und Efstathios Papadopoulos vom Augenzentrum Hochrhein, die ihre Säckinger Praxis nach Schopfheim expandierten und bereits seit 1. März im neuen Uehlin-Areal in der Scheffelstraße betreiben. Die dortigen Räume bieten neueste Technik und moderne Ausstattung, und die Ärzte in der neuen Praxis können für bestimmte Operationen demnächst auch in den OP-Saal im Kreiskrankenhaus Schopfheim ausweichen. Klaus Menne blieb bis jetzt noch als Vertreter in der neuen Praxis tätig, im August ist damit nun auch Schluss.

Die alte Menne-Praxis in der Hauptstraße beherbergt inzwischen eine Anwaltskanzlei. Und was macht Augenarzt Dr. Menne im Ruhestand? „Meine Freizeit werde ich in Zukunft damit verbringen, die vielen Fotos, die auf den Urlaubsreisen entstanden sind, zu sichten und zu bearbeiten, und wir werden hoffentlich nach Ende der Corona-Zeit auch wieder reisen können.“ Indonesien ist so ein Fernweh-Ziel, Klaus Menne – Sohn eines Arztes in der Entwicklungshilfe – verbrachte dort als Kind einige Jahre. Viele der zukünftigen Reisen werden dann nach München und Berlin gehen, wo zwei der Kinder leben. „Und außerdem“, freut sich Menne, „beschäftigen uns am Wochenende unsere beiden Enkel, die in Riehen leben.“