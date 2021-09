von sk

Ein 46-jähriger Wanderer ist am Freitag bei den Todtnauer Wasserfällen abgestürzt. Die Bergwacht retten den Mann, der wegen seiner Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 12.15 Uhr der Rettungsdienst, die Bergwacht sowie die Polizei darüber informiert, dass bei den Wasserfällen eine Person abgestürzt sei. „Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 46-jährige Mann zusammen mit seiner Lebensgefährtin auf einer Wanderung an den Todtnauer Wasserfällen“, schreibt die Polizei. Auf steinigem Untergrund sei der 46-Jährige ausgerutscht und einige Meter in die Tiefe gefallen. Der Verletzte wurde von der Bergwacht gerettet und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine akute Lebensgefahr bestehe nicht. Wegen der Landung des Rettungshubschraubers musste die Landstraße 126, beim Eingang der Todtnauer Wasserfällen, kurzfristig komplett gesperrt werden.