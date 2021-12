von Nicolai Kapitz

Es scheint, als würden im Kleinen Wiesental großangelegte Streitereien Jahr für Jahr das Geschehen bestimmen. Waren es in den vergangenen Jahren etwa die Debatten um die Zusammenlegung der Kindergärten und vor allem um den geplanten Windpark am Zeller Blauen, so tauchten 2021 Erdaushub-Ablagerungen in den Wäldern auf, die seither auch die Staatsanwaltschaft beschäftigen. Andere Themen – etwa die Parkgebühren am Nonnenmattweiher – gab es auch, sie blieben aber im Hintergrund.

Im Kleinen Wiesental war 2021 in vielerlei Hinsicht der Boden in Bewegung. Das begann weit vor der Debatte um den Erdaushub bereits Anfang Januar: Bei Wies geriet auf rund 60 Metern Länge ein Hang ins Rutschen, der Eckleweg musste gesperrt werden. Es sollte nicht der einzige Erdrutsch bleiben, der das Tal 2021 heimsuchte.

In der Nacht zum 29. Januar rutschte ein Teil des Hangs auf die L 140 zwischen Tegernau und Wies, Anfang Februar brachen dann gleich mehrere Muren los. Die Feuerwehr verzeichnet dort alleine am 1. Februar mehr als 50 Einsätze. Mehrere Landstraßen waren zeitweilig gesperrt. Bürgermeister Gerd Schönbett sprach von „Ausnahmezustand“. Betroffen war auch das Bürchauer Mühlrad, das völlig umspült war von Geröll und Matsch und erst im Laufe des Jahres davon wieder befreit und repariert wurde. Die Verantwortung für die zahlreichen Erdrutsche sieht der Bürgermeister unter anderem auch darin, dass im Wald an vielen Stellen zu viel abgeholzt wurde und dem Boden so die Festigkeit fehle.

Der eigentlich wichtigere Erdrutsch wurde im März losgetreten, und zwar durch die Bürgerinitiative Schwarzwald Vernunftkraft, die bislang als Opposition zum geplanten Windpark am Zeller Blauen in Erscheinung getreten war. Die BI lancierte eine Strafanzeige wegen eines Umweltvergehens: In den Wäldern des Kleinen Wiesentals liege mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) kontaminierter Erdaushub. PAK gelten als krebserregend. Wenig später bestätigt die Staatsanwaltschaft, dass Ermittlungen laufen. Im Laufe des Jahres muss in dieser Angelegenheit der zuständige Förster seinen Posten räumen, im Sommer beginnt die zuständige Baufirma damit, Teile des Aushubs wieder aus dem Wald zu entfernen. Die Ermittlungen laufen indes weiter, das Thema wird auch 2022 noch zu besprechen sein.

Ein Streitthema war indes auch der Nonnenmattweiher: Einerseits sprach sich der Gemeinderat dafür aus, auf dem Parkplatz fortan Gebühren zu verlangen. Andererseits machte der sogenannte Natura-2000-Managementplan für den Belchen Schlagzeilen, weil hierin ein Badeverbot für den beliebten Weiher vorgeschlagen wird – etwas, womit sich niemand in der Gemeinde so recht anfreunden wollte und gegen das ein regelrechter Sturmlauf begann.

Am Nonnenmattweiher wurde ein Badeverbot diskutiert. | Bild: privat

Und dann gab es da noch den skurrilen Zoff um die Pflanzung von Libanon-Zedern am Belchen. Diese an sich gut gemeinte Aktion sollte den Wald ein Stück weit an den Klimawandel anpassen. Dann aber meldete sich der BUND zu Wort: Die Zedern seien vom Verein Erneuerbare Energien Kleines Wiesental als exotische Baumart verbotswidrig im Naturschutzgebiet gepflanzt worden. Am Ende stellte sich heraus: Jemand hatte sich auf einer Karte um ein paar Meter verschätzt, die Bäume dürfen bleiben. Ein Problem ergab sich im Laufe des Jahres für die Feuerwehr: Eines der Löschfahrzeuge war defekt, ein anderes kippte auf einer Einsatzfahrt um und wurde zum Totalschaden – die Ersatzbeschaffung wird 2022 zum großen Thema. Wellen schlug außerdem die Halloween-Party in Wies: Hier steckte ein mit Corona infizierter Mann, der eigentlich in Quarantäne hätte sein müssen, mehrere Partygäste an. Es gab aber auch Erfreuliches: So wurde zum Beispiel die Merklin-Orgel in der Tegernauer Laurentiuskirche fertig saniert, die Bauarbeiten in der Neuenweger Ortsmitte wurden fertig und der Sagenweg zwischen Tegernau und Wies wurde eröffnet.