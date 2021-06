von Gerald Nill

Die Maulburgerin Sonja Traxel hat ein Filmteam aus Magdeburg zwei Tage lang eine Dokumentation über ihre an Demenz erkrankte, in Wiechs lebende Mutter drehen lassen, um das Thema aus der Tabuzone zu holen. Sonja Traxel selbst ist als Referentin der Alzheimer Gesellschaft gelistet und will Angehörigen vor allem Mut machen.

„Der positive Tenor des Filmteams Maywood aus Magdeburg hat mich überzeugt“, berichtet Traxel, wie sie im Februar durch Instagram auf die Anfrage der Kameraleute aufmerksam wurde. Unter dem Übertitel „Reminiszenz“ (Erinnern) über das Thema Alter ist auch ein 15-minütiger Beitrag über Demenz vorgesehen. Die Maulburgerin, die selbst Psychologiekurse besucht hat und Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung gibt, wurde hellhörig, rückversicherte sich bei ihrer Mutter und deren Lebensgefährten und nahm Kontakt zu den Filmern auf.

Die Mutter von Sonja Traxel heißt Vreni Herlan, ist heute 83 Jahre alt und zeigte vor fünf Jahren erste Anzeichen von Demenz. „Demenz hat unglaublich viele Facetten“, weiß die 46-Jährige. „Demenz ist am Anfang schwierig zu erkennen, zumal die Betroffenen oft geschickt versuchen, ihre Gedächtnislücken zu überspielen.“ Bei ihrer Mutter war es vor fünf Jahren plötzlich so, dass sie Fertigprodukte kaufte, während sie zuvor Wert darauf gelegt hatte, selbst zu kochen. Als sie Kuchen backte, konnte sie sich auf einmal nicht mehr an ihre alten Rezepte erinnern und musste sich nach der Teigzubereitung erkundigen.

„Meine Mutter war auch aktiv im Seniorennachmittag, wo auf einmal das Kopfrechnen beim Kassieren nicht mehr klappte“, blickt Traxel zurück. Sie habe sich gleich gut über Demenz informiert und auch ganz offen mit ihrer Mutter über das Thema geredet, ihr Mut gemacht. Dann kam der Tag im Januar 2019, an dem Vreni Herlan als Notfall mit einer Hirnblutung in die Klinik geflogen werden musste. Nach einer Not-OP war nichts mehr wie vorher. Heute sei ihre Mutter nicht mehr sie selbst, nur noch die Hülle: „Der Mensch geht, der Körper bleibt“, formuliert Traxel hart. „Ich nenne sie auch nicht mehr Mama, sondern Mutti“, beschreibt die Tochter die Veränderung, die sie „nicht mit Traurigkeit, sondern mit Trauer erfüllt“. Ihre engsten Familienangehörigen erkenne sie noch, aber nicht immer. Andere Menschen leider überhaupt nicht mehr.

Die Reha in Elzach nach dem Klinikaufenthalt sei eine schlimme Zeit gewesen. Sie selbst habe damals noch als Managementassistentin in Basel gearbeitet, außerdem ihre eigene Existenz als Persönlichkeitscoach aufgebaut und sich zusätzlich intensiv um die kranke Mutter kümmern müssen. Bis sie den Job in Basel kündigte. Damit Vreni Herlan weiterhin in ihren eigenen vier Wänden leben kann, wurde eine polnische Pflegekraft rund um die Uhr eingestellt.

„In der Gesellschaft ist Demenz noch immer ein Tabuthema“, urteilt Sonja Traxel. Nicht so im weltweiten Web. „Im Internet gibt es eine riesige Community“, fand sie heraus und stieß im Februar auf die Anfrage des Filmteams Maywood aus Magdeburg. Der Maulburgerin gefiel auf Anhieb der hohe Anspruch an eine beinahe künstlerisch ambitionierte Dokumentation, mit der die Filmer erst bei einem Filmfestival teilnehmen wollen, um ihren insgesamt 45-minütigen Streifen dann einem Fernsehsender mit Niveau anzubieten.

Die Ausstrahlung verzögert sich coronabedingt zwar, aber was Sonja Traxel bei den zweitägigen Dreharbeiten in Wiechs beobachtet hat, stimmt sie sehr zuversichtlich. Das fängt bei der behutsamen Frage an, ob bestimmte intime Aspekte im Dreh zur Sprache kommen dürfen und hört beim Drohnenflug über Schopfheim noch lange nicht auf. Die Kamera ist an der heimischen Couch dabei und beim Spaziergang in der herrlichen Natur. „Meine Mutter war immer ein sehr offener Mensch und liebte die Gesellschaft“, hatte Traxel keine Hemmungen, sie um das Einverständnis zu bitten. Auch der Lebensgefährte war einverstanden, die Kamera selbst beim Mittagsschlaf laufen zu lassen.

Kurios am Rande: Die Tochter muss den alemannischen Dialekt der Mutter für Untertitel ins Hochdeutsche übersetzen. Man dürfe auf die Dokumentation gespannt sein und wie mit der heiklen Thematik würdevoll umgegangen worden sei. Traxel: „Der Film ist ehrlich und macht Mut.“ Wahrscheinlich kommt er aber erst im nächsten Jahr ins Fernsehen. Bis dahin gibt Sonja Traxel ihre Erfahrungen mit Demenz und ihre Kompetenzen in Referaten und Seminaren an Betroffene und Angehörige weiter.