von Paul Eischet

„Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“, so lautet das Motto der diesjährigen Friedenslichtaktion. In Schopfheim konnte am Montagabend auf dem Platz zwischen Stadtkirche und evangelischem Gemeindehaus das symbolträchtige Licht abgeholt werden. Die Verteilung wurde vom Schopfheimer Pfadfinderstamm Konrad von Rötteln organisiert.

Seit nunmehr 25 Jahren wird das Friedenslicht alljährlich von einem österreichischen Kind in der Gebirtsgrotte Jesu Christi in Betlehem entzündet und mit dem Flugzeug nach Wien gebracht. Vor allem Pfadfinder kümmern sich dann um den Weitertransport in viele europäische Länder und in die USA. 1994 gelangte das Symbolfeuer erstmalig auch nach Deutschland.

Ruth Blum und ihre Enkelin (links) holten das Friedenslicht für Gersbach, wo es am vierten Advent in der Kirche verteilt wird. Familie Walkenhorst aus Schopfheim wird am Heiligabend mit dem Friedenslicht die Kerzen an ihrem Christbaum anzünden. | Bild: Paul Eischet

Nach Aussage der Ringe deutscher Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverbände (RdP) soll das Friedenslicht nicht als ein magisches Zeichen verstanden werden, das Frieden herbeizaubern kann. Vielmehr soll das Licht ein Zeichen der Hoffnung sein und die Menschen an ihre Pflicht erinnern, sich für den Frieden einzusetzen. Die diesjährige Friedenslichtaktion steht unter dem Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“. Es soll verdeutlichen, dass jeder, der sich das Friedenslicht ins Haus holt, Knotenpunkt eines großen Netzes ist, das für Gemeinschaft und Zusammenhalt steht.

Der Schopfheimer Pfadfinderstamm Konrad von Rötteln hat das Friedenslicht am 3. Advent im Rahmen eines Aussendungsgottesdienstes in Wehr übernommen, um es tags darauf in Schopfheim vor dem Evangelischen Gemeindehaus zu verteilen. Die Pfadfinder Julia Weber und Phil Kirchhofer begrüßten die Abholer und waren beim Übertragen des Friedenslichtes behilflich. Wie schon im vergangenen Jahr wurde auf die Einhaltung der pandemiebedingten Sicherheitsbestimmungen geachtet.

Die Nachfrage nach dem Weihnachtslicht war auch in diesem Jahr groß. Zeitweise bildeten sich kleine Warteschlangen. Ruth Blum und ihre Enkelin waren aus Gersbach gekommen, um das Friedenslicht in ihren Wohnort mitzunehmen. Sie holten es nicht nur für sich, sagten sie – am vierten Advent wird das Licht in der örtlichen Kirche verteilt werden. Auch Familie Walkenhorst aus Schopfheim übertrug das Licht auf ihre zwei mitgebrachten Laternen. Gern ist sie dazu bereit, es auf Wunsch an Bekannte und Nachbarn weiterreichen. Am Heiligabend wird sie mit der symbolträchtigen Flamme, die so viele Menschen gedanklich verbindet, die Kerzen an ihrem Christbaum entzünden.