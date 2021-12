von Edgar Steinfelder

Weil ein wichtiges Glied in der Indizienkette fehlte, musste ein 26-jähriger Gebrauchtwagenhändler aus einer Wiesentalgemeinde, der sich wegen Kennzeichenmissbrauchs vor dem Amtsgericht Schopfheim verantworten musste, von Amtsrichter Stefan Götz freigesprochen werden. Und dies, obwohl die Staatsanwältin auf eine Verurteilung des Angeklagten zu einer Geldstrafe plädiert hatte.

Vorgeworfen wurde dem Gebrauchtwagenhändler, ein auf seinen eigenen Cadillac ausgestelltes Kurzzeitkennzeichen für den Zeitraum vom 18. bis 22. Dezember 2020 über die größere Zeitspanne bis zum 22. Januar 2021 anderweitig verwendet zu haben. So hatte der Vollzugsdienst der Gemeinde am 22. Januar 2021 einen vor dem Firmengelände des Angeklagten abgestellten BMW mit diesem seit vier Wochen abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen entdeckt. Daraufhin verständigte der Vollzugsdienst sofort die Polizei, blieb aber bis zu deren Eintreffen nicht vor Ort. Beim Eintreffen der Polizeibeamten auf dem Gelände des Angeklagten war der davor abgestellte BMW mit dem abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen jedoch schon verschwunden. Der Angeklagte erklärte der Polizei, dass dieser vor seinem Firmengelände abgestellte BMW nicht ihm gehöre und er sich auch nicht erklären könne, wie sein Kurzzeitkennzeichen an diesen Wagen gekommen sei.

Ein als Zeuge geladener Polizeibeamter sagte aus, dass er schon direkt nach dem Eintreffen auf dem Firmengelände vom Angeklagten in rüdem Ton aufgefordert worden sei, das Firmenareal sofort zu verlassen. Weil man ihn schon länger auf dem Kicker habe, werde er von den Behörden ständig schikaniert, habe er die Beamten angeschrien und jegliche Auskunft verweigert.

Als die Polizeibeamten ihm klar gemacht hatten, dass er von ihnen ohne Vorurteile genau wie jeder andere Mensch behandelt werde, soll der Angeklagte in beleidigender Art hinterfragt haben, ob sich denn auch Polizisten überhaupt als Menschen bezeichnen dürften. Auch während der Gerichtsverhandlung behauptete der Angeklagte, dass man ihm ständig Straftaten unterstellen wolle, nur weil er ausländische Wurzeln habe. Man könne ihm nicht nachweisen, dass er dieses abgelaufene Kurzzeitkennzeichen an dem BMW vor seinem Firmengelände, der ihm gar nicht gehöre, angebracht habe.

Vielmehr habe er dieses geparkte Fahrzeug, weil es ihm die Sicht bei der Ausfahrt vom Firmenhof beeinträchtigt habe, sogar mit dem Handy fotografiert. Als Beweis übergab er dem Richter das Handy, das dieser dann umgehend als Beweismittel beschlagnahmte, was lautstarke Proteste des Angeklagten hervorrief. Der Richter machte dem Gebrauchtwagenhändler aber klar, dass er das Handy als Beweisstück vorerst einbehalten werde.

Auf die Frage des Richters, wie es sein könne, dass das auf den Cadillac ausgestellte Kurzzeitkennzeichen vier Wochen später plötzlich an einem BMW vor dem Firmengelände angebracht worden sei, erklärte der Angeklagte: „Zu meinem Büro, in dem ich die Schilder verwahre, haben nicht nur mehrere Familienmitglieder Zutritt, sondern auch die Kunden, die nach Geschäftsschluss Gebrauchtfahrzeuge für den Export abholen und auf ihre Transporter aufladen. Die Autoschlüssel sind in den für den Export bestimmten Fahrzeugen deponiert. Es gibt also viele Gelegenheiten für einen Diebstahl des besagten Kennzeichens.“

Dieser Argumentation wollte die Staatsanwältin nicht folgen. Sie hielt den Kennzeichenmissbrauch des Angeklagten für erwiesen und forderte eine Geldstrafe in Höhe von 20 Tagessätzen á 40 Euro, also insgesamt 800 Euro, zumal im Bundeszentralregister schon mehrere Straftaten des Angeklagten registriert sind. Amtsrichter Stefan Götz indes sah keine andere Möglichkeit, als den 26-jährigen Gebrauchtwagenhändler wegen mangelnder Beweise freizusprechen und ihm auch das beschlagnahmte Handy wieder auszuhändigen. Die Verfahrenskosten hat die Staatskasse zu tragen.

Weil der Vollzugsdienst bis zum Eintreffen der Polizei nicht am Fahrzeug mit dem abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen verblieb und das Fahrzeug dann anschließend verschwunden sei, könne er dem Angeklagten die Straftat des Kennzeichenmissbrauchs nicht eindeutig nachweisen. Allerdings werde er die Gewerbeaufsicht benachrichtigen, dass dem Gebrauchtwagenhändler auferlegt werde, sein Gelände und die Büroräume bei Abwesenheit verschlossen zu halten oder ihm ansonsten die Ausgabe von Kurzzeitkennzeichen zu erschweren, so der Richter.