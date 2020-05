von Nicolai Kapitz

Zum Nachdenken anregen und zum Nachahmen animieren – das will die Stadt Schopfheim gemeinsam mit dem BUND und dem Verein Kambium. Auf insgesamt drei städtischen Wiesen hat der Bauhof deshalb nun einen Versuch gestartet: Es sollen Blumenwiesen entstehen, die reichlich Nahrung für Insekten aller Art bieten. Vor einigen Tagen wurden die Blumensamen gesät. Die Initiatoren erhoffen sich davon ein Signal – vor allem auch für private Gartenbesitzer.

Das Schlagwort Insektensterben ist seit einiger Zeit in aller Munde. „Bis zu 70 Prozent der Masse aller Insekten sind bereits verschwunden“, erklärt Klaus Böttger, Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe Schopfheim (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland). Böttger ist seit langem Botschafter für blühende Wiesen und Gärten in Schopfheim – und nebenbei erbitterter Gegner von Schotterwüsten und Steinwänden, die er an vielen vor allem modern angelegten Privathäusern beobachtet und regelmäßig kritisiert.

Umso mehr freut es ihn, dass nun die Stadt Schopfheim mit einem guten Beispiel voran gehen will. Seit ein paar Tagen sprießen auf drei städtischen Wiesen – auf 1000 Quadratmetern am Fahrnauer Friedhof, auf 850 Quadratmetern am Langenauer Kreisel und auf 150 Quadratmetern bei der Gewerbeakademie – grüne Triebe. Sie sind Vorboten sogenannter Bienen- und Insektenweiden, die dank bunter Blütenvielfalt genug Nahrung für allerlei Wildbienen, Schmetterlinge, Käfer und weitere Tierchen bieten sollen. „Das Thema haben wir schon lange auf dem Schirm“, sagt Bauhofleiter Stefan Wetzel bei einem Vor-Ort-Termin am Donnerstag. „Aber im vergangenen Jahr kam der entscheidende Impuls.“ Der Verein Kambium – Träger des Hofs Dinkelberg in Wiechs – trat mit der Idee an die Stadt heran, städtische Rasenflächen zu für Insekten idealen Blumenwiesen umzumodeln. „Und wir haben glücklicherweise offene Türen eingerannt“, erklärt Christine Arncken von Kambium. Die Stadt schaltete den Bauhof ein, wo im Handumdrehen Pläne gemacht wurden. „Ich wäre froh, wenn das an anderer Stelle auch so unkompliziert laufen würde“, feixt Bürgermeister Dirk Harscher beim Ortstermin. „Das ist ein ganz wichtiges Signal: Wir brauchen Lebensraum für Insekten, auch in der Stadt.“Gesagt – getan: Die beiden Garten-Fachmänner Michael Reimann und Reiner Geiger machten sich ans Werk, suchten die Rasenflächen aus, gruben sie um und bereiteten den Boden vor. Und schließlich kamen Saatmischungen zum Einsatz, die von den Herstellern als extra insektenfreundlich angepriesen werden. Nun, da es ausreichend geregnet hat, wächst der künftige Blumenteppich heran. Die Stadt experimentiert dabei mit verschiedenen Saatmischungen, „man muss auch erst einmal Erfahrungen sammeln, was stehen bleibt, was sich durchsetzt und was für die Insekten am besten ist“, erklärt Klaus Böttger, der als Fachmann hinzugezogen wurde. „Wenn sich das entwickelt, wäre es schön, wenn es nicht bei den jetzigen Flächen bleibt.“

„Wir wissen, dass das auch Kontroversen geben wird“, erklärt Stefan Wetzel. Schließlich klingelt sein Telefon recht oft, weil sich Einwohner über aus ihrer Sicht schlecht gepflegte Wiesen oder Randstreifen beschweren. Auf Insektenweiden kommen die Rasenmäher nämlich deutlich seltener zum Einsatz als zum Beispiel auf den immer akkurat geschnittenen Wiesen im Stadtpark. Denn die Blumen brauchen Zeit – und schließlich dürfen sie nicht abgehauen werden, bevor sie selbst wieder Samen gebildet haben, damit im nächsten Jahr nicht neu gesät werden muss. „Aber man muss ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es einen Sinn hat, nicht alle paar Tage zu mähen“, sagt Wetzel. „Die Aktion soll zum Nachdenken anregen und zum Nachahmen animieren.“ Im Auge haben die Initiatoren dabei nicht nur städtische Flächen – die jetzt eingesäten 2000 Quadratmeter sind nur ein Promille-Bruchteil der stadteigenen Grünflächen –, sondern vor allem private Gärten. „Es kann jeder etwas dazu beitragen, dass wir etwas für unsere Insekten tun“, sagt Böttger. Denn schlussendlich profitiere davon jeder – vom Insekt über die Vögel bis hin zu den Landwirten. „Es ist alles miteinander verbunden“, sagt der BUND-Chef. „Dafür muss man Bewusstsein schaffen.“