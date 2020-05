von Nicolai Kapitz

Nur wenige Monate nach dem letzten Umzug hat der DRK-Ortsverein Schopfheim erneut – und womöglich zum letzten Mal – die Bleibe gewechselt und ein neues Domizil bezogen. Die frisch renovierte Garage befindet sich unmittelbar neben der bisherigen Übergangs-Behausung im Lusring 3. In einer früheren KFZ-Werkstatt gegenüber des Toom-Baumarkts hat das DRK endlich optimale Bedingungen. Einen erneuten Umzug hält das Rote Kreuz nun für nicht mehr für nötig – im Gespräch war einmal das Areal am Fahrnauer Friedhof.

„Das ist eigentlich wie für uns geschaffen. Wie ein Geschenk zum Tag des Roten Kreuzes“, freut sich Ortsverbandschef Simon Redling just am 8. Mai, dem Geburtstag von Henri Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes. In der Tat gibt es Feuerwehren, die schlechter ausgestattet sind als das Schopfheimer DRK. Wie in einem Feuerwehrhaus hat jedes der vier großen Einsatzfahrzeuge der ehrenamtlichen Lebensretter ein eigenes Garagentor vor der Motorhaube, damit es im Ernstfall schnell geht. Die Wagen haben eine feste Stromversorgung, der sauber gekachelte Boden ist optimal für die Anforderungen als DRK-Garage.

Das war weiß Gott nicht immer so: Bis im Dezember waren die Einsatzfahrzeuge der DRKler, die immer dann ausrücken, wenn der Rettungswagen der hauptamtlichen Rotkreuz-Kollegen bereits im Einsatz ist, in einer viel zu beengten Garage im Käppelemattweg untergebracht. Dort musste immer mühsam rangiert werden, um die Wagen raus- und wieder reinzubekommen. Und auch nach dem Umzug um Weihnachten in eine neue Bleibe im Lusring war noch nicht alles nach dem Geschmack von Simon Redling und seiner Mannschaft.

Kein Wunder also, dass das DRK sofort ein Auge auf das freiwerdende Werkstattgebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft geworfen hatte – und sofort zugegriffen hat, als sich die Möglichkeit ergab.

Seit Anfang März haben die Ehrenamtlichen schätzungsweise 800 Arbeitsstunden und rund 15.000 Euro Eigenkapital in die Renovierung der früheren Autowerkstatt gesteckt. Der Vermieter ist dem Roten Kreuz in vielen Bereichen entgegengekommen. Nun gibt es neben der geräumigen Garage mit separaten Toren einen großen Schulungsraum, ein Büro, sanitäre Anlagen mit Dusche und – „ganz wichtig für die Geselligkeit und den Vereinsgeist“ – einen Aufenthaltsraum mit Sofa-Ecke und Küche. Zudem hat das Rote Kreuz das neue Domizil mit modernster Technik ausgestattet: Ein Flachbildschirm hält alle auf dem Laufenden über Einsätze und Termine, die Technik ist auf dem neuesten Stand. Alles Dinge, die verdeutlichen: So schnell wollen die Lebensretter hier nicht mehr raus. „Wir sind hier in einer optimalen Lage“, sagt Simon Redling. „Nahe an der Bundesstraße, damit wir schnell im Oberen Wiesental sind. Nahe an Langenau, so sind wir schnell im Kleinen Wiesental. Und trotzdem schnell in der Stadt, obwohl wir nicht mehr im Wohngebiet sind.“