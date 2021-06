von sk

Die Schopfheimer Dreistern GmbH & Co. KG gehört weltweit zu den Marktführern im Bereich der Profiliertechnik. Um sicherzustellen, dass diese Technik wohlbehalten beim Kunden ankommt, hat sich das Unternehmen aus der Hohe-Flum-Straße die Wisag Industrie Service Gruppe, einen der führenden Industriedienstleister Deutschlands, an die Seite geholt. Im Rahmen eines Pilotprojekts wird das Team der Wisag nun eine der riesigen Anlagen in Schopfheim demontieren, sie nach Vorarlberg in Österreich transportieren und dort wieder aufbauen.

Mit bis zu zehn Mitarbeitern begann der Industriedienstleister im Mai mit der Demontage beim Kunden, schreibt Dreistern in einer Mitteilung. „In der Regel montiert Dreistern die Profilieranlagen zuerst im eigenen Werk für einen Probelauf“, wird Karl-Heinz Fehr, Vertriebsleiter der Wisag Produktionsservice GmbH, in der Mitteilung zitiert. „Erst nach einem erfolgreich abgeschlossenen Test beginnt die Verlagerung zum Käufer.“ Das bedeutet einen enormen logistischen Aufwand. Sobald die Wisag die ungefähr 40 Meter lange und drei Meter breite Anlage abgebaut hat, werden die Einzelteile verladen und nach Österreich transportiert. Hierbei ist große Vorsicht geboten: Alles muss in einwandfreiem Zustand ankommen. Aus diesem Grund setzt der Industriedienstleister auch spezielle Fachkräfte beispielsweise aus dem Elektronikbereich ein.

Beim Käufer eingetroffen, geht es direkt mit der Remontage inklusive der geeigneten Positionierung der Profilieranlage weiter. „In Zeiten von Corona war das Genehmigungsverfahren für Arbeiten in Österreich durchaus herausfordernd, aber unsere beiden Serviceleiter haben letztlich gute Lösungen gefunden“, berichtet Fehr. „Mitte Juni wollen wir den Auftrag pünktlich abschließen und so hoffentlich den Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit legen.“

Seit der Gründung im Jahr 1949 hat die Dreistern GmbH im Bereich Profilieren nach eigenen Angaben immer wieder Maßstäbe gesetzt. Durch modernste Technologien bei Profiliermaschinen, dem Know-how für Profilieranlagen und der Möglichkeit der kompletten Prozessintegration hat sich das Schopfheimer Unternehmen weltweit als einer der Marktführer etabliert: Über 2000 Anlagen von Dreistern sind im Feld, produziert werden mehr als 10 000 unterschiedliche Profile, über 40 Patente wurden bereits angemeldet. Dreistern arbeitet für Unternehmen unter anderem aus den Bereichen Automotive und Transport, Lager und Logistik, Elektroindustrie, Möbelindustrie, Bauindustrie sowie Profilierwerke.

Die Wisag Industrie Service Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist einer der führenden deutschen Industriedienstleister. Kerngeschäft des Familienunternehmens ist die Übernahme von Sekundärprozessen rund um Produktion und Verwaltung bei industriellen Kunden. Das Leistungsspektrum umfasst die Geschäftsfelder Instandhaltung, technische Reinigung, industrielles Facility Management, Anlagenbau Elektrotechnik, Anlagenbau Gebäudetechnik, Produktionslogistik, Produktionsunterstützung sowie Industriemontage.