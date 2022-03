von sc

Auf einem Trainingsgelände in Schopfheim sind am Samstag, 19. März 2022, gegen 16.30 Uhr drei Kinder verletzt worden. Ein sechs Jahre alter und zwei 13 Jahre alte Jungen waren auf der abgesperrten Strecke mit ihren Motocross-Motorrädern zusammengestoßen. Während die beiden Älteren leichte Verletzungen davontrugen, wurde der Jüngere laut Polizeibericht schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.