von Edgar Steinfelder

Zell – Mit einem Riesenevent feiern die drei Zeller Sportvereine FC Zell, Skiclub Zell und RG Hausen-Zell im nächsten Jahr gemeinsam 250 Jahre Zeller Sportgeschichte. Vom 8. bis 10. Juli 2022 steigt an drei Tagen hinter dem Zeller Stadiongelände am Brühl eine mit vielen Höhepunkten gespickte Geburtstagsfeier für die beiden 100-jährigen Jubiläumsvereine FC Zell und Skiclub Zell sowie die vor 50 Jahren gegründete Ringgemeinschaft Hausen-Zell.

„Wir haben gemeinsam und in Kooperation mit vielen Sponsoren für dieses Jubelfest der drei Vereine ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm zusammen gestellt, das allen Gästen etwas Besonderes bieten dürfte“, erklärte beim Pressetermin RG-Marketingleiter André Huber. So sei es den Veranstaltern gelungen, als Highlight ein Team der Deutschen Traditionsmannschaft mit ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspielern verpflichten zu können. Diese Star-Elf wird sich am Samstag, 10. Juli 2022, um 18 Uhr mit einem gemischten Ü35-Team aus Ex-Fußballern der drei Jubiläumsvereine messen. Als Stadionsprecher wird Sportreporter Frank Rischmüller vom Radiosender „baden.fm“ diesen sportlichen Leckerbissen kommentieren.

Natürlich gibt es für die Fans nach dem Spiel auch Autogramme der Ex-Nationalkicker und zugunsten eines Integrationsprojektes werden ein Fußball mit der Unterschrift des früheren Bundestrainers Jogi Löw sowie mehrere Trikots mit den Signaturen der Akteure der deutschen Traditionself versteigert. „Zu diesem Fußballevent dürfen wir wohl mehr als 3000 Zuschauer erwarten. Da alle Vereine schon länger ein schlüssiges Hygienekonzept ausgearbeitet haben, sehen wir da keine Probleme“, sagt André Huber. Die Vorstände Jürgen Philipp und Mathias Agostini vom FC Zell bieten zudem interessierten Sponsoren schon jetzt die Möglichkeit, sich für den Aufdruck ihrer Firmenlogos als Werbegag auf den Trikots der deutschen Traditionself oder des Zeller Ü35-Teams für die Begegnung am 9. Juli 2022 zu bewerben.

Mit einem Gaudi-Dreikampf in den Disziplinen Fußball, Skisport und Kraftsport werden am Freitag, 8. Juli, mehrere gemischte Viererteams den Veranstaltungsreigen eröffnen. Am Samstag, 9. Juli, wird dann als Zeller Sporttag unter dem Motto „Kein Platz für Rassismus“ präsentiert. An diesem Tag wird auch der offizielle DFB-Botschafter für Fairplay und Integration im Zeller Stadion erwartet. Vor dem Spiel der deutschen Traditions-Nationalmannschaft gegen das Ü35-Team der Jubiläumsvereine misst sich das aktuelle Bezirksliga-Team des FC Zell mit einem höherklassigen Vertreter aus der Verbands- oder Oberliga.

Den Jubiläumssonntag am 10. Juli 2022 kündigen die Vereinsverantwortlichen als unterhaltsamen Familientag an, bei dem die Gäste an mehreren Spielstationen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen dürfen. Zudem präsentieren sich der FC Zell, der Skiclub Zell und die RG Hausen-Zell auf dem Festgelände mit Informationsständen, wo alles Wissenswerte über Mitgliedschaft, Jugendarbeit und Trainingsbedingungen zu erfahren ist.

An allen drei Veranstaltungstagen werden die Gäste in und um das Festzelt von lokalen Gastronomen bewirtet. Beim Tanzabend am Freitag, 8. Juli 2022, musizieren die „Zäpflebrüder“ aus Schönau, für den Tanzabend am Samstag, 9. Juli 2022, muss man noch eine Band aus der Region finden. Beim Familientag am Sonntag, 10. Juli 2022, gibt es ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Gresgen und den musikalischen Nachmittag gestaltet die Stadtmusik Zell.