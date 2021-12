von André Hönig

2022 wird das Jahr, in dem Schopfheims Zukunft geplant wird – sowohl die der Gesamtstadt als auch speziell die des Gebiets „Schopfheim-West“, zwischen dem Kreisel in Gündenhausen und dem Hieber-Kreisel. Und es wird zugleich das Jahr der Bürgerbeteiligung. Denn in beiden Fällen können und sollen alle mitreden. Aber warum zeitgleich zwei Planverfahren?

ISEK

ISEK ist die Abkürzung für Integriertes Stadtentwicklungskonzept. Wie mehrfach berichtet, soll im kommenden Jahr unter diesem Namen ein Plan für die künftige Entwicklung der Stadt Schopfheim und der Ortsteile einschließlich der Landschaft erarbeitet werden. Dieser Prozess wird von der Firma STEG Stadtentwicklung aus Stuttgart /Freiburg moderiert – der Gemeinderat hat im November dieses Büro nichtöffentlich ausgewählt.

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sollen Ideen gesammelt und diskutiert werden. Dazu wird es eine Internetseite geben sowie Infoveranstaltungen in Präsenz wie Stadtspaziergängen und Workshops. Dieses ISEK soll eine Handlungsgrundlage für künftige Entscheidungen sein. Die Stadt erhofft sich aber auch „ganz konkrete, zeitlich absehbare Maßnahmen“, die auch in die Fortschreibung des Flächennutzungsplans einfließen werden. Wie die Stadt mitteilt, habe ein erstes Gespräch Anfang Dezember mit dem Büro STEG stattgefunden. Zudem werde derzeit die Projekthomepage für die Bürgerbeteiligung aufgebaut. Im Bauausschuss (BUT) am Montag wollte Jürgen Fremd (Grüne) wissen, wann der öffentliche Projektstart erfolge. Bauamtsmitarbeiter Thomas Schmitz der – so war dort zu erfahren – als Projektleiter eingesetzt ist, teilte dazu mit, dass besprochen sei, die Auftaktveranstaltung „lieber Richtung Sommer zu rücken“, damit sie in Präsenz stattfinden könne.

Schopfheim-West

Während es bei ISEK ums große Ganze geht, soll im neuen Jahr parallel dazu für das Gebiet Schopfheim-West, also vom Gündenhausener Kreisel bis zum Hieber-Kreisel, auch noch ein Entwicklungskonzept (städtebaulicher Rahmenplan) erstellt werden. Warum zwei Verfahren parallel? Die Antwort reicht mehr als ein Jahr zurück. Damals ging es um die Bebauung des Gebiets Reibematt am westlichen Rand von Gündenhausen. Der Gemeinderat stimmte dem städtebaulichen Konzept zwar zu – betonte aber die Notwendigkeit, ein Konzept für das ganze Gebiet Schopfheim-West zu erarbeiten, statt immer Einzelentscheidungen zu treffen. Genau ein solches Konzept soll jetzt kommen. Das letzte Wort hat zwar der Gemeinderat. Der Bauausschuss aber, dem das Vorhaben am Montag vorgestellt wurde, gab vorab grundsätzlich grünes Licht.

50 Hektar ist das Gebiet groß (mehr als 70 Fußballfelder). Es ist für Schopfheim „wichtiger Wirtschaftsmotor“, weil sich hier viele Arbeitsplätze befinden, und wegen der vielen Lebensmittelmärkte wichtiges Versorgungszentrum. Allerdings ist es auch „extrem heterogen“, so Schmitz. Da gibt es Gewerbegebiete, Sondergebiete, Mischgebiete. Die Bebauung reicht von großen Produktions- und Lagerhallen bis hin zu „kleinformatiger historischer Bebauung“. Dazu kommen Sonderfälle wie ein Störfallbetrieb (Würth) und der Friedhof. Da sei es logisch, dass es Spannungsfelder und Konfliktpotenziale gebe, so Schmitz. Derzeit würden gleich „mehrere Akteure verschiedene Maßnahmen planen“. Etwa die Firma Lidl, der es nach einem Verwaltungsgerichtsurteil jetzt doch erlaubt sei, im Gebiet „Auf der Gänsmatt“ ihren Einkaufsmarkt zu vergrößern, wie Schmitz mitteilte – die Stadt hatte dieses Ansinnen wie berichtet abgelehnt. Doch es gab auch 2020 den Antrag des Autohauses Böhler, das eine zweigeschossige Wohnanlage mit zwölf Wohnungen auf das Autohaus bauen wollte. Obwohl das Vorhaben im BUT damals auf breites Wohlwollen stieß, wurde der Antrag abgelehnt. Grund: Der Bebauungsplan weist hier ein reines Gewerbegebiet aus. Eine Änderung in ein Mischgebiet oder ein urbanes Gebiet hätte diesem Entwicklungskonzept vorgegriffen, das die Grundlage für genau solche Bebauungsplanänderungen liefern soll.

Letztlich, so der Beigeordnete Eddi Mutter, gehe es darum, planerisch den Weg für ein urbanes Gebiet zu ebnen, in dem Wohnen, Gewerbe, Dienstleistung und Handel Platz findet. Die bauliche Weiterentwicklung ist aber nur ein Aspekt. Auch die künftige Rolle des Gewerbekanals soll untersucht werden. Da gehe es um Aufenthaltsqualität, Freiräume und mögliche Radwegeverbindungen. Entstehen soll dieses Konzept in einem „kooperativen Werkstattverfahren“. Unter Federführung der Stadt und der Stadtbau Lörrach sollen Planer und Experten an den Tisch geholt werden – aber auch Eigentümer und Bürger. Dazu sind Workshops angedacht.

Felix Straub (Grüne) fand es „schwierig“, dass gleich zwei Beteiligungsverfahren zeitgleich beginnen. Schmitz wies aber darauf, dass ein Entwicklungskonzept deutlich mehr in die Tiefe gehe als ein ISEK. Das zeige sich auch beim Preis: Das Entwicklungskonzept wird mit 48.000 Euro veranschlagt. ISEK kostet zwar fast das Dreifache, doch geht es da um weitaus mehr Fläche. Zum anderen gebe es da auch Handlungsdruck. Würde die Stadt warten, bis ISEK abgeschlossen sei, „wären wir bei 2024“. Andere Ausschussmitglieder wie SPD-Stadtrat Thomas Gsell („genau der richtige Ansatz“) und Jürgen Fremd (Grüne) befürworteten ausdrücklich dieses Vorgehen.