von Nicolai Ernesto Kapitz

Der Landkreis Lörrach gehört zu den Regionen in Baden-Württemberg, in denen der sogenannte Corona-Inzidenzwert unter 100 liegt. Damit greifen Lockerungen der Pandemie-Verordnung, eigentlich könnten die Gastronomen wieder öffnen. Doch in Schopfheim tut sich auf dem Gebiet bisher wenig. Die Wirte sind zurückhaltend und fürchten einerseits ein wenig lohnendes Geschäft, andererseits eine neue „Notbremse“, bei der sie den eben geöffneten Betrieb gleich wieder schließen müssten.

Tessy Reda, Wirt vom Café „Tesnaz“ am Kronenbrunnen, wird seine Bar so schnell nicht öffnen. „Die ganze Test- und Kontrollmaschinerie ist viel zu aufwendig“, sagt Tessy. „Das ist zu heftig, viel zu extrem.“ Die Wirte müssen selbst kontrollieren, ob die Gäste, die da zur Tür hereinkommen, entweder genesen, geimpft oder mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test ausgestattet sind. Ein selbst finanzierter Test koste den Wirt aber fünf Euro – „und wenn der Gast dann einen Cappuccino für 2,50 Euro bestellt, lohnt sich das nicht“. Dazu komme die Unsicherheit in Sachen Inzidenz: „Wenn wir den Laden jetzt hochfahren, gibt es immer noch die Gefahr, dass wir in drei Tagen wieder schließen müssen“, erklärt Tessy. Das wollen nur wenige riskieren. Denn das Personal muss aktiviert werden, es müssen Waren bestellt werden, darunter schnell verderbliche Dinge wie Fleisch oder Fisch – wenn plötzlich die Notbremse wieder greift, bleiben die Gastronomen auf den bestellten Lebensmitteln sitzen. „Wir würden uns eine Regelung wie in der Schweiz wünschen“, sagt Tessy Reda. Die dortige Gastronomie hat bekanntlich schon seit längerem mit Einschränkungen wieder geöffnet. Er plant nun eine Öffnung nach dem Pfingstwochenende, Anfang Juni – „wenn die Infektionszahlen stabil unter der Schwelle bleiben“.

Hans Glöggler, Wirt des gleichnamigen Restaurants am Viehmarkt und Vorsitzender des Wirtevereins, geht dagegen den Schritt ins Ungewisse und öffnet – „irgendwann muss man ja anfangen“, sagt Glöggler. Für vorerst drei Tage hat er seine Gaststube am Donnerstag geöffnet, ab Sonntag ist erst einmal wieder geschlossen. „Bis dahin machen wir das jetzt probeweise“, sagt der Wirt. Wer getestet, geimpft oder genesen ist, darf das Restaurant besuchen, wobei das Personal in Sachen Corona-Tests geschult ist und – allerdings kostenpflichtig – Gäste testen darf. „Noch sind die Reservationen allerdings verhalten“, sagt Hans Glöggler. Viele Gästen seien die Vorgaben der „drei G“ – getestet, geimpft oder genesen – zu kompliziert. „Das wird auch der Grund dafür sein, dass die meisten Gaststätten weiterhin geschlossen bleiben.“

Die meisten Gäste greifen weiterhin auf das Abhol-Angebot zurück. Das Restaurant lief ohnehin im Take-Away-Betrieb, das Küchenpersonal war im vollen Einsatz, weshalb Hans Glöggler seiner Mannschaft ein paar freie Tage über Pfingsten ermöglichen will. Und danach sei es schwierig, Servicepersonal zu finden. „Viele sind abgewandert, und für das noch vorhandene Personal ist es eine große Umstellung, wenn wir wieder öffnen“, erklärt Glöggler. „Die letzten Wochen waren wir abends um neun fertig. Jetzt kann es auf einmal wieder elf, zwölf oder eins werden. Ein früher Feierabend ist schon eine andere Lebensqualität.“ Auch vor diesem Hintergrund sei die Umstellung vom Abhol-Angebot auf das geöffnete Restaurant eine Herausforderung.

Allerdings warten da natürlich auch noch andere Hürden: Jedem Gast müssen qua Verordnung innen wie außen 2,5 Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen, es müssen umfangreiche Hygienevorschriften eingehalten und dokumentiert werden, die Corona-Testungen für die Gäste binden weitere Kapazitäten – „dass wir jetzt drei Tage aufmachen“, sagt Glöggler, „ist eigentlich eine Sinnlosigkeit. Aber wir sind dankbar, dass wir überhaupt öffnen dürfen.“

Unter vielen weiteren Wirten herrscht ein Bild der Verunsicherung. Francesco Romano (Pizzeria „Toscana“) wird es bis auf weiteres beim Abhol-Service belassen, die Hürden der Öffnung schrecken ihn ab und in der fest bestuhlten Pizzeria lassen sich nur wenige Gäste unterbringen. „Sonnen“-Wirt Gerhard Bechtel hat sich dagegen entschieden, das Gasthaus zu öffnen – allerdings laut Webseite vorerst nur von 21. bis 24. und dann noch einmal vom 27. bis 30. Mai jeweils von 11 bis 19 Uhr und nur nach Reservation. Auch die „Krone“ in Wiechs wird am kommenden Dienstag öffnen. „Sonne“, „Krone“ und „Glöggler“ sind allerdings Beispiele von Ausnahmen, die meisten Wirte in Schopfheim ziehen es vor, mit der Öffnung bis mindestens Anfang Juni zu warten.