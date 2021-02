von sk

Der aktuell unsicheren Pandemielage zum Trotz startet am 22. Februar das Frühjahrs-/Sommersemester der Volkshochschule Schopfheim. Eine komplette Planung für Veranstaltungen und Kurse liegt vor. Ob und wie diese genutzt werden können, hängt laut Pressemitteilung der VHS von der weiteren Entwicklung ab. Ein Stück weit hat sich die VHS aber von der Lage unabhängig gemacht, denn das Programm enthält zahlreiche Online-Angebote.

Auch das Semesterheft, das in größerem Format und Farbdruck frisch und übersichtlich wirken möchte, ist laut Pressemitteilung „eine Reaktion auf die schnell wechselnde Lage“: Es enthält nicht wie bisher alle buchbaren Kurse und Veranstaltungen, sondern verweist auf das Kursangebot im Internet, wo die Kursdaten – etwa bei pandemiebedingten Kursverschiebungen – stets aktualisiert werden können. Über QR-Codes können Interessierte mit ihrem Smartphone direkt vom Heft zur Kursbuchung im Internet gelangen.

„Diese andere Programmdarstellung ist nicht die einzige Blüte, die unsere Volkshochschule in den letzten Monaten getrieben hat. Durch das radikal verkürzte letzte Herbstsemester hatten wir Zeit für wichtige Dinge, die im sonst hektischen Tagesgeschäft zu kurz kommen. Digitalisierung und Kooperation sind hier nur zwei Stichworte. Auch unsere Planungsarbeit musste insgesamt deutlich dynamischer ausfallen, als es bisher der Fall gewesen ist, dadurch waren die VHS-Mitarbeiterinnen und auch unsere Dozentinnen und Dozenten ständig gefordert“, wird VHS-Leiterin Katrin Nuiro in der Mitteilung zitiert.

Im Frühjahr werden im Fachbereich „Politik – Gesellschaft – Umwelt“ mehrere Themenblöcke schwerpunktmäßig bearbeitet. Zum einen greift die Volkshochschule die bereits im vergangenen Jahr gestellte Frage „Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“ wieder auf und gibt diese an Kandidaten für den Landtag weiter. Videointerviews mit den Landtagskandidaten werden Anfang März auf der Homepage der VHS verlinkt. Dafür hat sich die Volkshochschule einen eigenen YouTube-Kanal erstellt.

Volkshoschule Schopfheim setzt auch auf soziale Medien

Um in den Zeiten des Lockdowns dennoch präsent zu sein, setzt die Volkshochschule auf aktuelle Informationen durch die Presse und inzwischen auch vermehrt auf Online-Medien. So gibt es neben der klassischen Volkshochschul-Homepage einen Facebook-, einen Instagram- und ganz neu den YouTube-Auftritt.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Bildung für nachhaltige Entwicklung, zu der mehrere Vorträge angeboten werden. Zu diesem Thema erfahren die Kursinteressenten einiges im neuen Volkshochschulheft.

Der Fachbereich „Kreativ“ wartet in diesem Frühjahr mit einem neuen Theaterangebot auf – hier sind die Kursleitenden darauf angewiesen, dass ein Treffen „live“ wieder erlaubt sein wird: Der Theaterkurs soll eigentlich im Museumskeller stattfinden und wird von zwei Profis der Spielbühne geleitet. Ebenfalls auf eine Lockerung der Regelungen warten die diversen Tanzkurse, die teilweise schon über ein dreiviertel Jahr nicht mehr stattfinden durften.

Im Fachbereich „Gesundheit“ wurde das Kursangebot wie gewohnt geplant, allerdings mit der Option, dass der Beginn von Präsenzkursen je nach aktueller Lockdown-Bestimmung nach hinten verschoben wird.

Sprachkurs-Teilnehmer bevorzugen Präsenzunterricht

Ein breites Angebot von Kursen rund um die Themen Entspannung, Yoga, Pilates, Rückengesundheit, Wassergymnastik oder Babyschwimmen ist ab sofort buchbar. Neu sind Ernährungskurse für Mutter/Vater und Kind. Auch ins Netz haben sich einige Kursleiter gewagt und bieten Kurse online an, insbesondere „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“, Workshops, Yogakurse, Pilates und Qi Gong/Tai Chi. Wer sich für Präsenzkurse anmeldet, wird von der VHS über eventuelle Kursverschiebungen informiert. Die aktuellen Starttermine werden außerdem auf der VHS-Homepage veröffentlicht. Einige Kurse wurden vorausschauend bereits geteilt: Bis zu den Osterferien finden diese online statt, danach dann wieder vor Ort. Im Fachbereich „Sprachen“ gibt es wieder Anfänger-Kurse in Englisch, Französisch, Italienisch und Japanisch, zum Teil im kurzen Schnupperformat. Auch einen Reise-Französischkurs gibt es im neuen Semester. Bereits bestehende, fortgeschrittene Sprachkurse werden überwiegend fortgeführt, neue Teilnehmer sind herzlich willkommen.

Dem Digitalisierungstrend zum Trotz wird nach Versuchen im Bereich Französisch das Format Online-Sprachunterricht nur bei einem Kurs weiterverfolgt, denn die Teilnehmenden bevorzugen einhellig das Gruppenerlebnis im Präsenzunterricht, schreibt die VHS.

Bei den Deutschkursen gibt es einen Abendkurs ab Niveau B1 für Teilnehmende, die den Deutschtest für Zuwanderer bestanden oder auf anderem Wege Vorkenntnisse erworben haben. Neue Deutsch-Integrationskurse am Vormittag und am Abend starten am 1. März. Fachbereichsleiterin Ruth Simons beantwortet per E-Mail oder Telefon Fragen zu Kursen und passenden Niveaus. Für eine Integrationskursberatung werden auch persönliche Termine vereinbart.