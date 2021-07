von Nikolai Kapitz

Keine große Debatte gab es am Montag im Gemeinderat um die Frage, ob der Landkreis die Flüchtlingsunterkunft am Fahrnauer Friedhof nun doch bis Ende 2022 nutzen darf, und nicht – wie eigentlich versprochen – im August dieses Jahres räumen muss. Wie berichtet, gibt es arge Verzögerungen beim geplanten Bau der neuen Gemeinschaftsunterkunft in Rheinfelden. Der Baugrund dort musste aufwendig untersucht werden, weshalb der Bau noch in der Planungsphase ins Stocken geriet – und der Landkreis in die Bredouille. Aus der Patsche hilft nun einmal mehr die Verlängerung der Nutzung am Fahrnauer Friedhof.

„Für mich ist klar, dass man sich hilft“, sagte Bürgermeister Dirk Harscher. „Auch wenn man im Wort steht.“ Damit meinte Harscher den Landkreis, denn dieser hatte 2015 – als das Containerdorf in Betrieb ging – hoch und heilig zugesichert, am vereinbarten Räumungstermin zum Sommer 2020 festzuhalten und die Container zurückzubauen. Der eigentlich schon begonnene Rückbau wurde von der Stadt allerdings gestoppt, in weiser Voraussicht, wie sich bald zeigte, denn durch die Verzögerungen brauchte der Landkreis weiter Platz für die Unterbringung. „Ich hätte gerne mit anderen Nachrichten vorgesprochen“, sagte auch Elke Zimmermann-Fiscella, Sozialdezernentin im Landratsamt. „Es ist eine Bitte an die Stadt – aber sie bringt auch Vorteile“, nämlich den, dass die Stadt für die Dauer der Nutzung dieser Unterkunft von der Pflicht zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen befreit ist.

Der Gemeinderat war sich in der Sache einig: „Wir werden natürlich zustimmen“, sagte Felix Straub (Grüne). „Die humanitäre Lage ist einfach wichtiger.“ Straub hatte allerdings den Wunsch, die Wiese nach Abbau der Container „ökologisch wertvoll“ wiederherzustellen, eventuell mit einer Bienenweide, wie auf dem benachbarten Grundstück Richtung Grienmatt.

Mark Leimgruber (CDU) kündigte auch an, „grundsätzlich zuzustimmen, denn das bietet sich an“. Allerdings erinnerte Leimgruber den Kreis an die nun bereits zweimal verschobene Zusage zum Abbau und regte an, einfach kein konkretes Datum zum Abbau im Vertrag zu verankern. Ganz grundsätzlich betonte auch Leimgruber, der als Vorsitzender des FV Fahrnau quasi Nachbar des Containerdorfs ist, „dass dort alles ruhig abläuft“. Auch Bürgermeister Harscher bekräftigte das: „Dort ist nie etwas passiert“, sagte Harscher, und Zimmermann-Fiscella meinte, „die Gemeinschaftsunterkunft ist nach unserer Einschätzung sehr gut gelaufen“. Es sei ein 24-Stunden-Sicherheitsdienst im Einsatz, Vorfälle seien keine bekannt geworden.

Fachbereichsleiter Jürgen Sänger kündigte indes an, die Fläche nach dem Rückbau zu untersuchen und zu prüfen, ob sich dort eine Insekten- und Bienenweide anlegen lässt.