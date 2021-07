von Martin Klabund

Auch wenn es mit rund 270 gemeldeten Sportlern 100 weniger waren als vor zwei Jahren, ist der Wettkampf-Sport in Schopfheim am vergangenen Wochenende wieder aus dem Pandemie-Schlaf erwacht: Zum neunten Mal richtete die Turnerschaft Langenau nach einem Jahr Pause den Schopfheimer Sparkassen-Triathlon aus.

Mit dem Startschuss um 9 Uhr am Samstagmorgen gingen die ersten der rund 270 bereits im Vorfeld online registrierten Sportler an den Start. Allerdings mussten die Teilnehmer mit einigen Einschränkungen umgehen. Um als erster Veranstalter in Baden Württemberg in diesem Jahr eine Genehmigung für einen Triathlon zu bekommen, mussten allerlei Hygienemaßnahmen getroffen werden. So gab es keine Massenstarts, die Sportler starteten mit einigen Sekunden Zeitabstand, ausgerüstet mit einem Transponder, und kämpften gegen die Uhr, was zwar die zeitlichen Abläufe etwas veränderte, aber keinerlei Abbruch an Sportsgeist und Motivation nach sich zog.

Eintauchen in Wettkampfatmosphäre: Mit 15 Sekunden Zeitverzögerung starteten die Sportler einzeln. | Bild: Martin Klabund

„Es war nicht einfach, diese Veranstaltung offiziell anzumelden und zu planen. Denn zu Beginn der Planungsphase waren die Vorschriften noch viel strenger, einiges davon konnten wir nun abspecken, allerdings fehlt vielen Teilnehmern das Vorbereitungstraining, weshalb wir die zu bewältigenden Strecken auf die Hälfte verkürzten“, berichtete Hubert Klemm von der Turnerschaft Langenau. Seine Freude darüber, dass es in diesem Jahr mit dem Triathlon geklappt hat, konnte er aber kaum verhehlen.

Ähnlich erging es den zahlreichen Teilnehmern, die in den Klassen der Baden-Württembergischen Meisterschaften der Schülerinnen und Junioren, des Schnuppertriathlons Swim and Run im Rahmen des Racepedia Cups sowie des Supersprints und des Staffel-Triathlons für Jedermann an den Start gingen.

Prominente Spitzensportler waren am Start

Am Start waren auch prominente Sportler, wie der amtierende Europameister der Mitteldistanz, Frederic Funk, der sich im Vorfeld bescheiden gab. Die Teilnahme sehe er als gute Vorbereitung für die großen kommenden Wettkämpfe. Mit vier anderen Spitzensportlern hat er sich aus dem Nürnberger Olympiazentrum nach Zell begeben, um ein Höhentraining im Schwarzwald zu absolvieren. „Ich werde den Triathlon heute entspannt angehen und nicht um den Sieg kämpfen“, so Funk kurz vor dem Startschuss, am Ende wurde er Fünfter.

Der Gewinner des Supersprints für Jedermann, Simon Henseleit, auf dem Weg zur Wechselzone. | Bild: Martin Klabund

Auch wenn sich eher wenige Zuschauer einfanden, war die Stimmung trotzdem hervorragend. Zuschauerin Nicole Asal aus Höllstein etwa sah die sportlichen Vorteile der Veranstaltung: „Ich komme jedes Jahr hierher und genieße den Kriteriumscharakter der Läufe, für mich ist der Wechsel zwischen den Disziplinen sehr einfach zu beobachten, denn die Wege sind kurz“, betonte sie den hohen Unterhaltungswert für Zuschauer. Trotz der Einzelstarts und dem Kampf gegen die Uhr zeigten die Sportler Kampfgeist und Ausdauer und gaben bei bestem Wetter alles. Die Stimmung rund um Schwimmbad und Oberfeld-Sportplatz Platz war gut, lautstarke Anfeuerungsrufe und motivierender Beifall waren immer wieder zu hören. Neu war auch, dass die Siegerehrungen jeweils zwischen den Läufen stattfanden, um einer „Pulk-Bildung“ vorzubeugen – für den Ablauf der Veranstaltung war dies eine Bereicherung.

Auch in diesem Jahr beteiligten sich an der Organisation zahlreiche Vereine, insgesamt waren rund 120 Helfer im Einsatz, das DRK hatte keine schwerwiegenden Verletzungen zu verzeichnen. Beim Supersprint für Jedermänner (200 Meter Schwimmen, 17 Kilometer Rad und vier Kilometer Laufen) holten sich erwartungsgemäß die Teilnehmer des Nürnberger Olympiazentrums die ersten drei Plätze. Simon Henseleit kam auf den ersten, Rico Bogen auf den zweiten, und der Zeller Markus Männer, der trotz einer nicht auskurierten Lebensmittelvergiftung an den Start ging, auf den dritten Platz. Zeitgleich mit den ersten Regentropfen des Nachmittags endete der gelungene neunte Schopfheimer Sparkassen-Triathlon.