von Nicolai Kapitz

Die coronabedingt sehr kurze und sehr spezielle Schwimmbadsaison 2020 war die letzte unter der Regie der Sport- und Freizeitmanagement GmbH aus March. Wie der Gemeinderat am Montag nicht öffentlich beschlossen hat, übernimmt die Stadt den Betrieb des Freibads ab 2021 wieder selbst. Hauptgrund sei die Unzufriedenheit vieler Badegäste mit den Gegebenheiten im Bad gewesen. Bürgermeister Dirk Harscher will aber nun überzogenen Erwartungen an die Stadt entgegentreten.

Es war schon später Montagabend, als der Gemeinderat sich nach der öffentlichen Sitzung noch einmal ins stille Kämmerlein zurückzog, um dieses doch recht heiße Thema zu besprechen: Wird die Stadt die Regie über das Bad wieder selbst führen, oder belässt man sie in den Händen der Sport- und Freizeitmanagement GmbH aus March, die das Bad seit 2005 betrieb und die außerdem das Freibad in Steinen betreibt? Am Mittwoch verkündete die Stadt dann per Pressemitteilung die Antwort: Die Räte haben sich zu später Stunde darauf verständigt, das Heft des Handelns im Schwimmbad wieder ins Rathaus zu geben und den Vertrag mit der Firma Sport- und Freizeitmanagement GmbH nicht zu verlängern. „Es ist wichtig, dass wir die positiven Effekte eines eigenen Betriebs des beliebten Schwimmbads für uns nutzen“, wird Bürgermeister Dirk Harscher in der Mitteilung zitiert. „Wir können viel flexibler auf Veränderungen im Schwimmbadbetrieb reagieren und haben bei einer Saison mit gutem Wetter sogar noch Einsparpotenziale.“

„Der Trend war schon so, jetzt ist es entschieden“, ergänzt Harscher am Mittwoch auf Nachfrage. „Die unzufriedenen Leute“ seien der Hauptgrund für die Entscheidung gewesen. Für die Stadt bringt diese Richtungsänderung natürlich eine Menge neuer Aufgaben mit sich – und sie weckt Begehrlichkeiten. „Wenn die Stadt das Bad betreibt, ist die Erwartungshaltung natürlich größer, als wenn es ein fremder Betreiber macht“, sagt der Bürgermeister. Das geht, so Harscher, schon bei der Erreichbarkeit los. Schwimmer hätten unter anderem die schwierige Kommunikation mit dem bisherigen Betreiber bemängelt – im Rathaus ist dagegen zumindest theoretisch immer jemand greifbar. Harscher ist bemüht, die Erwartungen zu bremsen. „Ich bin sicher, dass wir das besser machen können. Aber es wird eine Herausforderung.“ Wichtig sei, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. „Es darf aus der Bevölkerung kein Wunschkonzert geben.“

Bereits in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag hatte Heidi Malnati (CDU) an die Verwaltung appelliert, sich im Fall einer Übernahme des Betriebs durch die Stadt auf die Kernaufgaben zu konzentrieren. „Es werden dauernd Wünsche auch an mich herangetragen, was man im Schwimmbad alles machen könnte, zum Beispiel Kinderanimation“, so Malnati. „Das ist aber nicht unsere Aufgabe.“

Zunächst soll sich für die Badegäste gar nicht viel ändern. An Saisondauer, Öffnungszeiten und Schlechtwetterregelung soll nicht gerüttelt werden. Die Verwaltung will ein Betriebskonzept erarbeiten und Anfang nächstes Jahr im Gemeinderat vorstellen. Fachgruppenleiter Remko Brouwer erklärt via Mitteilung, dass aufgrund der angespannten Haushaltslage keine größeren Investitionen möglich seien. Bisher sei nur die Anschaffung eines neuen Kassensystems vorgesehen.

Was sich aber ändern soll, sind zum Beispiel Dinge, die dem Bürgermeister – selbst regelmäßig im Schwimmbad anzutreffen – persönlich aufgefallen sind: „Ich habe Ideen, wie man ein paar Sachen optimiert.“ So soll der Kiosk zukünftig nicht nur Currywurst und Pommes, sondern auch gesündere und hochwertigere Speisen anbieten, zum Beispiel Salat. Dafür müsse der Betrieb neu ausgeschrieben werden. „Ich finde einfach, da gehören auch ein paar gesunde Sachen dazu“, sagt der Bürgermeister. „Vielleicht überlegt es sich dann auch der eine oder andere, zum Beispiel am Sonntag mit der Familie im Schwimmbad essen zu gehen. Dafür brauchen wir einen Profi.“ Der Außenbereich am Schwimmbad-Kiosk soll auch aufgewertet werden, etwa durch andere Möbel. Außerdem schweben dem Bürgermeister auch wieder Umkleidemöglichkeiten – zum Beispiel Holzboxen – auf den Liegewiesen vor.

Wer sich vorstellen kann, den Kiosk zu pachten, kann sich bei Remko Brouwer melden: Tel. 07622/39 61 62, r.brouwer@schopfheim.de.