von Nicolai Kapitz

Nächster Schritt zu mehr Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Schopfheim: Die Sportplätze sind ab sofort unter bestimmten Voraussetzungen wieder nutzbar. Damit können unter anderem die Fußball-Teams von SV Schopfheim und FV Fahrnau das Training wieder aufnehmen, ebenso die Tennis-Vereine. Das wurde beim wöchentlichen Corona-Pressegespräch am Dienstag im Rathaus verkündet. Dagegen bleiben die Schwimmbäder vorerst geschlossen.

Die großen Sportanlagen in der Stadt dürfen wieder genutzt werden – allerdings nur unter Aufsicht von vereinseigenen Betreuern. Das betrifft das Oberfeldstadion des SV Schopfheim, die Sportanlage des FV Fahrnau, den Sportplatz des TV Wiechs, den Boule-Platz im Bifig, die vereinseigenen Tennisplätze in Schopfheim, Wiechs und Langenau sowie den Golfplatz in Ehner Fahrnau und die Motocross-Strecke an der Dossenbacher Landstraße. Damit können einige Sportler den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen – wenn auch unter Einschränkungen, wie Fachbereichsleiter Jürgen Sänger am Dienstag erläuterte. Pro 1000 Quadratmeter dürfen sich fünf Sportler auf den Plätzen aufhalten, das ermöglicht immerhin Training in Kleingruppen. Kontakt soll vermieden werden – die Kicker können also zum Beispiel bis auf Weiteres keine Zweikämpfe üben. Es müssen ebenso alle Namen der Trainingsteilnehmer erfasst und eine Aufsichtsperson des Vereins benannt werden, um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können. Die Sportler können wegen weiterhin geschlossener Sanitärtrakte (bis auf die Klos) auch nicht duschen oder sich umziehen – sie müssen in Trainingsklamotten auf den Platz und später daheim duschen. Weiter auf den Trainingsstart warten müssen alle Sportler, die in Hallen trainieren, denn diese bleiben erst einmal geschlossen. Das betrifft unter anderem Handballer, Basketballer, Turner und Tischtennisspieler. Weiter in die Röhre schauen auch Hobby-Kicker und Skater: Bolzplätze und die Skateranlage in Gündenhausen zählen zu jenen Freizeitstätten, die frühestens am 18. Mai öffnen.

Schwimmbad-Öffnung weiter ungewiss

Und auch wer Sport im Schwimmbad betreibt – DLRG und Langenaus Triathleten etwa – steht weiter vor ungewissen Zeiten. Denn die Schwimmbäder in Schopfheim und Schweigmatt bleiben bis auf Weiteres zu. Im härtesten Fall machen sie 2020 auch gar nicht mehr auf. „Wir stehen in einem guten Austausch mit den Betreibern“, sagte Bürgermeister Dirk Harscher am Dienstag. „Ich hoffe, dass wir recht bald aufmachen dürfen.“

Allerdings sei noch völlig unklar, in welchem Zeitrahmen und unter welchen Auflagen Schwimmbäder geöffnet werden können. Zudem muss die Stadt auch die Rentabilität im Auge behalten: Bis Mitte oder Ende Juni müsse eine Entscheidung her, ob die Bäder öffnen können oder nicht. Denn mit der zwei- bis dreiwöchigen Vorlaufzeit zum Öffnen eines Bades bliebe unter Umständen nicht genug von der Badesaison übrig, um den Betrieb auch nur annähernd rentabel zu gestalten. „Wir warten auf ein Signal vom Sozialministerium“, sagte Bürgermeister Harscher zu dem Thema. Das Schopfheimer Bad sei – nach Jahren der Sanierungen – jedenfalls absolut startklar, „die Becken sind dicht, und es gab einen neuen Anstrich“, erklärte der Bürgermeister.