von André Hönig

Die SPD ist bei der Bundestagswahl in Schopfheim die Nummer eins: Die Genossen gewinnen im Vergleich zu 2017 fast sieben Prozent und holen 26,1 Prozent der Zweitstimmen. Die Grünen sind die Nummer zwei, die CDU verliert deutlich.

Aller guten Dinge sind drei: Nachdem es sowohl 2013 als auch 2017 bei der Bundestagswahl in Schopfheim Probleme bei der Auszählung gegeben hatte, lief es am Sonntag rund. Und das, obwohl es einen kleinen Zwischenfall gab: Weil die Alarmanlage beim Hiebermarkt auslöste, rückte die Feuerwehr aus. Ein Wahlhelfer, der in der Stadthalle mit auszählen sollte und der Feuerwehr angehört, musste zum Einsatz ausrücken. Dennoch waren die Helfer beschlussfähig, wie Gregor Hodapp von der Stadtverwaltung auf Nachfrage versicherte. Um 21.13 Uhr lag das vorläufige Endergebnis für alle 22 Wahlbezirke vor. Mehr als zwei Stunden vorher – um 18.57 Uhr – war aus Enkenstein das erste Ergebnis eingetroffen. Bereits dort zeichnete sich ab, dass es für die SPD gut läuft. So hatten in Enkenstein 29,55 Prozent der Wähler mit ihrer Zweitstimme für die Genossen gestimmt.

Zwar fiel die Zustimmung in anderen Wahlbezirken nicht ganz so hoch aus. Doch mit Ausnahme von Gersbach lagen am Ende die Sozialdemokraten in allen anderen Wahlbezirken vorne. In Gersbach holte die CDU mit 34,9 Prozent ihr bestes Ergebnis – wobei die Ortsteilresultate nur bedingt aussagekräftig sind angesichts einer enorm hohen Zahl an Briefwählern (5563 gültige Stimmen). Insgesamt kommt die Union auf 18,6 Prozent – das sind mehr als elf Prozent weniger als 2017. Die Grünen gewinnen leicht, liegen mit 18,9 Prozent hauchdünn vor den Christdemokraten. Die FDP gewinnt mehr als drei Prozent dazu, kommt auf 13,1 Prozent. Die AfD sinkt unter die Marke von zehn Prozent (9,6). Noch kräftiger aber verliert die Linke – ihr Ergebnis halbiert sich von 7,1 auf 3,4 Prozent.

Wahlbeteiligung ähnlich wie vor vier Jahren

Bei den Erststimmen war das Rennen knapper. Takis Mehmet Ali (SPD) liegt mit 2475 Stimmen (23,4 Prozent) knapp vor Gerhard Zickenheiner (Grüne), der 2363 Stimmen erhielt (22,3 Prozent). CDU-Kandidatin Diana Stöcker landet auf Platz drei mit 2214 Stimmen (20,9 Prozent). 14.598 Schopfheimer waren wahlberechtigt, 73,3 Prozent machten davon Gebrauch – fast genau so viele wie 2017.