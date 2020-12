von Edgar Steinfelder

Auch am dritten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht Schönau konnte nicht eindeutig geklärt werden, ob der Besitzer einer Shisha-Bar mit Spielothek in Zell im Wiesental wegen des Besitzes einer nicht genehmigten halbautomatischen Handfeuerwaffe gegen das Waffengesetz verstoßen hat. Die Beweislage war genauso undurchsichtig wie abenteuerlich, dass der Richterin Ulrike Götz nichts anderes übrig blieb, als den Angeklagten mangels Beweisen frei zu sprechen.

Auch die angeblich von einem Handwerker in der Schublade des besagten Etablissements gefundene und von diesem mit dem Handy abgelichtete Armeepistole bleibt weiterhin verschwunden. Nach dem Großbrand des Anwesens in Atzenbach im August 2019 kam auch die Geschichte mit dem Pistolenfund ins Rollen. Die Brandsachverständigen hatten auch eine vom Hausbesitzer beauftragte albanische Handwerkergruppe befragt, weil diese im Dachgeschoss des Gebäudes Schweißarbeiten ausgeführt haben soll. Einer der Männer, die wahrscheinlich illegal beschäftigt waren, soll bei der Vernehmung auch von dem Waffenfund am 21. Juli 2019, also bereits vor dem Brand, erzählt haben. Nach seiner Aussage habe er die Waffe fotografiert und umgehend den Hausbesitzer verständigt. Ein Arbeitskollege habe beobachtet, dass der Hauseigentümer in einem Porsche Cabrio vorgefahren sei und die Waffe mitgenommen habe. Er selbst habe das aber nicht gesehen. Der Angeklagte, Hausbesitzer und Vermieter der Gaststätte, bestritt diesen Sachverhalt in der ersten Verhandlung, obwohl er sich bei der polizeilichen Vernehmung widersprüchlich geäußert hatte. Vielmehr will er den in Rheinfelden wohnenden Bruder der Gaststättenpächterin angerufen und diesen aufgefordert haben, die Pistole schnellstmöglich abzuholen, weil er so etwas in seinem Haus nicht dulden könne. Ob dieser Mann dann die Waffe entfernt habe, könne er nicht sagen. Jedenfalls sei die Pistole seither verschwunden.

Der mehrmaligen Aufforderung, vor Gericht als Zeuge zu erscheinen, ist der Bruder nicht nachgekommen und wurde deshalb zur Fahndung ausgeschrieben. Ohne Erfolg. Auch der Angeklagte selbst, der sich laut Verteidiger derzeit in der Türkei befinde, erschien nicht zum Verhandlungstermin. Nach dem nochmaligen Verlesen der bisherigen Aussagenprotokolle des Angeklagten und des albanischen Handwerkers sah die Staatsanwältin die Vorwürfe gegen den Angeklagten wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz als erwiesen an und forderte eine Haftstrafe von neun Monaten, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden solle. Zudem plädierte sie auf eine Geldauflage von 2000 Euro an eine soziale Einrichtung. Der Verteidiger sah jedoch die Vorwürfe gegen seinen Mandanten nicht gerechtfertigt.

So habe der Handwerker nicht selbst gesehen, dass der Angeklagte vorgefahren und die Waffe an sich genommen habe. Vielmehr habe sich dieser auf die Beobachtung eines Kollegen verlassen, der nicht identifiziert werden konnte. Wegen der zweifelhaften Beweislage wurde der Angeklagte frei gesprochen werden. Die Gerichtskosten trägt die Staatskasse.