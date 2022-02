von André Hönig

Zwar hat sich die Stadt beim Klima-Aktivitätenprogramm European Energy Award (EEA) verbessert – Schopfheims Stadträte monieren aber, dass klare Ziele fehlen würden.

Umstritten ist zudem ein geplantes städtisches Förderprogramm. Konkret beschlossen wurde aber auch etwas in der jüngsten Sitzung – so gibt es jetzt eine Regelung, wie Klimaschutz grundsätzlich in Bebauungsplänen berücksichtigt werden soll.

European Energy Award

Beim European Energy Award (EEA), einem europäischen Zertifizierungsprogramm, das Klimaschutz-Aktivitäten bewertet, hat die Stadt weitere Punkte hinzugewonnen. Konkret: Bei der Bewertung im Herbst 2021 lag Schopfheim bei 58,7 Prozent – das sind 1,9 Prozent als im Vorjahr. Delia Kuhnert, städtische EEA-Beauftragte stellte dabei allerdings im Gemeinderat klar, dass diese höhere Bewertung nicht nur allein Aktivitäten zu verdanken sei. Auch habe dieses Mal eine andere Person der Endura Kommunal Freiburg die Bewertung vorgenommen. Je nach Berater könnte es da auch Abweichungen geben. Für Martina Hinrichs (SPD) indes stellt sich die Frage: „Wie geht es weiter?“ Auch Peter Ulrich äußerte sich dahingehend. Jetzt müsste eigentlich die Stadtverwaltung konkrete Vorschläge machen, was angegangen werden soll und dabei am besten jene Projekte „mit der größten Strahlkraft“ benennen.

Kuhnert sagte dazu, dass die Stadt in allen Bereichen Projekte verfolge. Als Beispiel nannte sie das geplante Nahwärmenetz in der Innenstadt. Aber auch das Thema Mobilität soll angegangen, der Individualverkehr in der Innenstadt reduziert werden. Dabei werde auch zum Thema Parkraumbewirtschaftung „in nächster Zeit was kommen.“ Ferner stünden auf der Agenda eine Verbesserung der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität und die Photovoltaik. Bürgermeister Dirk Harscher betonte, dass gerade die Nahwärme „ein wichtiges Thema wird. Mit einer zentralen Heizanlage lässt sich viel machen. Wir müssen das so weit wie möglich in die Breite bringen und viele Leute dazu motivieren, mitzumachen. Dann wird das ein Big Point.“ Für Ernes Barnet (Grüne) ist es ohnehin „nicht entscheidend, einen Haufen Punkte zu bekommen, sondern dass es was fürs Klima bringt.“ Und für Felix Straub (Grüne) ist es wichtig, dass „wir uns Ziele setzen.“

Kuhnert sagte zu, dass dem Gemeinderat solche Zielvorgaben vorgelegt werden – gerade bei der Treibhausgasreduzierung müsse die Stadt schon wegen der Bundes- und Landesziele „sagen, wo wir innerhalb eines Zeitraums kommen wollen.“ Überhaupt sei völlig klar, „dass wir unser Verhalten ändern müssen. Es geht nicht so weiter wie bisher. Wir müssen etwa die bisherige Mobilität durch E-Mobilität ersetzen. Es wird nicht anders gehen.“

Entsiegeln und Begrünen fördern

Vorgestellt wurden in der jüngsten Ratssitzung auch Pläne für ein städtisches „Förderprogramm zur Entsiegelung und Begrünung“, wobei Delia Kuhnert allerdings betonte, dass es sich erst um einen Diskussionsentwurf handelt. Vorgesehen ist, dass die Stadt private Klimaschutz-Aktivitäten fördert. Dachbegrünungen und Fassadenbegrünungen würde demnach zur Hälfte der Kosten – bis maximal 5000 Euro – pro Antragsteller und Jahr bezuschusst. Wer eine Fläche entsiegelt darf ebenfalls auf eine Förderung hoffen in Höhe von zehn Euro pro Quadratmeter. Und 200 Euro gibt‘s zudem pro gepflanztem Baum. Antragsberechtigt wären private Grundstückseigentümer, WEGs, Mieter, Vereine und Verbände.

Im Detail sieht das Programm eine ganze Reihe von Voraussetzungen und Bedingungen für eine Bezuschussung vor – beim Baum etwa muss es sich um ein großkroniges, einheimisches Exemplar mit mindestens zwölf Zentimeter Stamm umfang handeln. Abgesehen davon aber müsse die Umsetzung freiwillig erfolgen – das wiederum sorgte ebenso für Diskussionen wie speziell das Thema Fassadenbegrünung.

Ernes Barnet (Grüne) lobte das geplante Programm. Die Stadt müsse genau solche Dinge forcieren, „wenn wir nicht nur von Klimaschutz reden, sondern auch handeln wollen.“ Thomas Kuri (CDU) hingegen stellte den Sinn in Frage. In den Gebieten, wo Bebauungspläne solche Dinge vorschreiben, komme die Förderung nicht in Frage. „Es betrifft dann aber nur die Gebiete, die keinen oder einen veralteten Bebauungsplan haben.“ Dafür sei ihm ein solches Programm „zu teuer“. Besser wäre es, Anreize über Bebauungspläne zu schaffen – was auch bedeuten würde, endlich das Thema veraltete oder fehlende Bebauungspläne anzugehen. Bürgermeister Dirk Harscher indes warb für das Programm. „Wir wollen damit ein Signal setzen.“ Auch Felix Straub (Grüne) findet es „wichtig, dass es Anreize gibt“. Hildegard Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) könnte sich vorstellen, dass das Programm erst einmal gestartet werde und „wir uns dann anschauen, wie es aufgenommen wird.“ Sollte es „nur Mitnahmeeffekte geben“, müsse man sich Gedanken über eine andere Förderung machen.

Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, Stellplätze unter Bäumen: Diese und weitere Aspekte werden künftig bei neuen Bebauungsplänen genau geprüft, ob sie zur Vorgabe gemacht werden sollen. | Bild: Gerhard Walser

Bebauungspläne

Während das Förderprogramm noch nicht fix ist, hat der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss zu Klimaschutz in Bebauungsplänen beschlossen. Planer haben demnach beim Erstellen eines Bebauungsplans mehrere Punkte zu prüfen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen. So werden ein Energiekonzept und ein Regenwasserbehandlungskonzept verlangt sowie Vorgaben für eine Flachdach- und Fassadenbegrünung. Stellplätze sind mit Bäumen „zu überstellen“ und Schottergärten sind ausdrücklich auszuschließen. Die Formulierung, dass dies alles erst einmal nur zu prüfen sei und das letzte Wort der Gemeinderat haben soll, geht auf einen Kompromissvorschlag von Thomas Kuri (CDU) zurück. Zuvor hatte sich Widerstand abgezeichnet gegen die ursprüngliche Formulierung. Diese besagte, dass all diese Dinge von vorneherein verpflichtend in die Planung einfließen – auch wenn Stadtplaner Peter Egi dies relativierte, indem er darauf hinwies, dass diese Vorgaben im Einzelfall stets auch auf „Praxistauglichkeit“ überprüft würden. Karlheinz Markstahler (Freie Wähler) sprach sich jedenfalls vehement dagegen aus, Fassadenbegrünungen verpflichtend zu machen. Je nachdem hätten Fassadenbegrünungen auch negative Aspekte. Thomas Kuri (CDU) warnte davor, Bauwillige über die gesetzlichen Vorgaben hinaus „noch mehr zu striezen“. Beim Stalten etwa mache die Stadt gerade die Erfahrung, dass mancher Bauinteressent wegen der steigenden Preise Grundstücke zurückgebe. Das Thema Fassadenbegrünung sah er wie Markstahler: Freiwillig ja – aber bei einer generellen Pflicht „gehe ich auf keinen Fall mit.“