Poppig in leuchtendem Rot eingerüstet ist derzeit der Kirchturm der Evangelischen Kirche in Hausen. Vor allem Holzelemente am Dach, an den Schallläden und Fenstern, aber auch die nordseitige Fassade müssen saniert werden. Aufgrund komplexer Eigentumsverhältnisse hatten die Arbeiten einen langen Vorlauf.

„Wir sind froh, dass die Arbeiten endlich durchgeführt werden“, sagen Vakanzpfarrerin Ulrike Krumm und Kirchengemeinderätin Marietta Metzger. „Es war ein langer Weg, der uns ziemlich zermürbt hat.“ Als Pfarrerin Krumm vor zwei Jahren in Hausen einsprang, war das Renovierungsprojekt des Kirchturms schon längst eingestielt. „Es gibt einen Kostenvoranschlag vom März 2018, den das Architekturbüro Klemm erstellt hat“, berichtet Krumm. Rund 85.000 Euro brutto sollte die Sanierung seinerzeit kosten. Angesichts der rasanten Preissteigerungen gerade im Bausektor hofft die Gemeinde nun, dass die Rechnung noch fünfstellig bleibt.

„Grund für die mehrjährige Verzögerung ist gewesen, dass drei Akteure am Start sind“, erläutert die Pfarrerin. Die Kirche gehöre dem Land, weshalb das Amt für Vermögen und Bau in Freiburg zuständig sei. Ausgenommen davon seien aber die Glocke und die sogenannten Schallläden. Für diesen Teil der Arbeiten müsse also die Kirche zu 100 Prozent aufkommen, während sie für alle anderen Arbeiten mit einem Eigenanteil von lediglich 15 Prozent dabei ist. Doch damit nicht genug: Für die Kirchturmuhr ist die Gemeinde Hausen zuständig. In einer Zeit, als noch nicht jeder eine eigene Armbanduhr besaß, sorgte die Kirchturmuhr für den alltäglichen Rhythmus, erklärt Pfarrerin Krumm. Da die goldene Farbe an der Uhr blättert, sind dort Malerarbeiten erforderlich.

Wirklich dringend wurden die Arbeiten jetzt, weil Holzschindeln vom Dach fielen. Auch die hölzernen Lamellen an den Schallläden erscheinen nicht mehr sicher. „Wie viel genau gemacht werden muss, wird man letztlich erst sehen, wenn man oben steht“, schätzt Krumm. Eine letzte Verzögerung trat nun durch die Gerüstbaufirma auf, die das wegen des Schrägdaches aufwändige Gerüst stellte. Dabei musste die Kirchturmglocke abgeschaltet werden, um die Arbeiter nicht zu gefährden. Inzwischen kann die Glocke wieder zeitweise eingeschaltet werden. In diesem Zusammenhang macht die Vakanzpfarrerin der Kirchendienerin Monika Wagner ein dickes Kompliment. Sie mache einen „tollen Job“.

Bedauerlich und „tragisch“ findet Krumm, dass eine dringend erforderliche Sanierung der steinernen Gedenktafeln auf der Rückseite der Kirche, nicht erfolgen kann. Einige der Steinplatten stammten aus dem 17. Jahrhundert, sind also älter als der Kirchenbau selbst. „Für Kleindenkmäler nimmt aber keiner Geld in die Hand“, bedauert Krumm. Nach den Sommerferien sollen die Arbeiten an der Kirche starten, so die Hoffnung von Krumm und Metzger, damit alles zum Winterbeginn erledigt ist.