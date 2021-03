von Nicolai Kapitz und Monika Weber

Auf einen versteckten Nachtlagerplatz im Gewerbegebiet auf der Gänsmatt, den bis zu acht Obdachlose aus dem Bettlermilieu in den zurückliegenden Wochen Abend für Abend zum Schlafen aufgesucht haben sollen, sind Anwohner im Käppelemattweg in den vergangenen Tagen aufmerksam geworden.

Ein Anwohner meldete sich bei dieser Zeitung und teilte mit, dass die hinter dem Komplex, in dem unter anderem die Filialen von Deichmann und Takko ansässig sind, regelmäßig mehrere Personen auf der Anlieferfläche nächtigen würden. Zunächst seien die Männer von den Anwohnern als Arbeitskräfte des Gebäudekomplexes wahrgenommen worden. Seit etwa vier Wochen sei aber klar, dass diese Personengruppe dort ein Schlaflager unterhält. Beobachtet wurde, dass diese Gruppe ihre Schlafutensilien wie Decken und Schlafsäcke sowie ihre Habseligkeiten tagsüber in umliegenden Gebüschen und anderen Parzellen versteckten. Ziemlich genau um 7.30 Uhr wurde das Lager täglich geräumt und tagsüber war niemand zu sehen. Ab etwa 21 Uhr fanden sich stets die Ersten wieder dort ein, machten sauber und fingen an zu kochen. Die Gruppengröße variierte zwischen vier und acht Personen und die Personen machten einen organisierten Eindruck.

Eine Person schien laut den Beobachtern in einem körperlich schlechten Zustand zu sein und angesichts der niedrigen Außentemperaturen bereitete das Nachtlager den Anwohnern Sorge. Die Polizei sei vor etwa drei oder vier Wochen bereits informiert worden. Nach einem Besuch eines Streifenwagens blieben die Personen allerdings weiter an diesem Ort. Laut Polizei-Pressesprecher Thomas Batzel habe das Revier Schopfheim erst vor kurzem von dem Lagerplatz erfahren. Beamte, die den Ort am Montagabend aufgesucht haben, entdeckten dort vier schlafende Männer; nach Polizeiangaben aus dem osteuropäischen Raum, die dem „Bettlermilieu“ zuzuordnen seien. Nach eigenen Angaben würden die Männer dort schon seit rund fünf Monaten nächtigen. Tagsüber seien sie in der Region unterwegs, „um Geld zu verdienen“. Die Polizei erteilte den Personen einen Platzverweis, dem diese laut Batzel auch nachkamen.

Offenbar wollen sich die Männer eine neue Schlafstätte „im Raum Lörrach“ suchen. Normalerweise sind die Kommunen für die Unterbringung von Obdachlosen zuständig. Dies sei im vorliegenden Fall aber sehr schwierig zu lösen, da die betreffende Personengruppe mobil und daher nicht zweifelsfrei einer Kommune zuzuordnen sei. Grundsätzlich ist es allerdings illegal, auf Privatgrundstücken ein Nachtlager aufzuschlagen.