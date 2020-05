von Gerald Nill

Nur der kleine Pieks mit der Nadel in die Armbeuge ist wie üblich. Ansonsten stellt Corona die Abläufe beim Blutspenden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) derzeit ziemlich auf den Kopf. Das 20-köpfige Team des DRK, das in dieser Woche an jedem Nachmittag in der Stadthalle Schopfheim Blutspenden sammelt, bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Hygiene, damit sich niemand ansteckt.

„Ich bin überrascht, wie gut die Spendenaktion in Schopfheim angenommen wird“, sagt Alexander Sieber, Blutspende-Referent beim DRK, zuständig für Südbaden. „Die Termine an den Nachmittagen diese Woche sind gut gebucht.“ Das bedeutet maximal 160 Termine und Spenden am Tag. Spender müssen sich zuvor telefonisch oder im Internet anmelden und erhalten einen Termin. Dadurch entfällt zwar die spontane Spendenbereitschaft, aber für den einzelnen geht es schneller. „Nach 30 bis 45 Minuten sind unsere Spender wieder draußen“, beobachtet Sieber, während bei normalen Spendeterminen abends auch schon mal Warteschlangen und Gedränge entstehen. Genau das soll in Corona-Zeiten vermieden werden.

Fiebermessen am Eingang der Stadthalle, dazu Informationen, wer nicht spenden darf – zum Beispiel Grenzgänger – und die Ausgabe von Gesichtsmasken. So beginnt jetzt eine Blutspende. Die Pritschen stehen weiter auseinander als sonst. „Die Spender sind verständnisvoll“, beobachtet der DRK-Referent. Die Hilfsorganisation mit dem roten Kreuz ist auf die Freiwilligen angewiesen. „Normalerweise werden in den Krankenhäusern von Hessen und Baden Württemberg 2200 bis 2500 Blutkonserven benötigt “, informiert Sieber. „Pro Tag.“ In der heißen Phase von Corona wurden die verschiebbaren Operationen heruntergefahren, also auch weniger Konserven benötigt.

Jetzt wird der Klinikbetrieb allerorten langsam wieder normalisiert, also wird auch das Spenderblut wieder gebraucht. „Genießen Sie Ihre Spende“, wünscht Sieber dem Journalisten, der just an diesem Tag zum 100. Mal Blut abgibt. Der rote Saft läuft wie gewohnt in den Beutel, der langsam auf einer Wippe geschaukelt und in Bewegung gehalten wird.

„All unsere Blutspenden werden mit dem Lkw nach Hochemmingen bei Villingen-Schwenningen transportiert“, berichtet der DRK-Mann später. „Von dort gehen sie mit einem Groß-Lkw zur Fabrikation nach Ulm.“ Klingt technisch, die Verwendungen dafür sind sehr menschlich. Der Anteil der benötigten Blutkonserven für Krebs-Operationen steigt stetig an. Ein Großteil ist auch für unvorhersehbare Ereignisse wie schwere Unglücke reserviert.

„Eine Vollblutspende wird in drei Teile separiert“, erzählt Sieber. Die roten Blutplättchen, die den Sauerstoff transportieren, die weißen, die für die Gerinnung zuständig sind, sowie das Plasma. Blut ist sehr komplex und hat viele Aufgaben im menschlichen Körper. „Seit neuestem erhalten wir auch Anfragen von der Pharmabranche, die Blutplasma zur Herstellung von Corona-Impfstoff benötigen wird“, kündigt Sieber eine aktuelle Tendenz an und stellt gleich klar: „Grundsätzlich hat die Versorgung der Kliniken Vorrang.“ Der Blutbeutel des Freiwilligen ist inzwischen gut gefüllt, und die Waage gibt ein vertrautes Signal ab. Spende beendet. Schließlich wird der Referent grundsätzlich. „Die Spendenbereitschaft der Bürger liegt bei drei bis 3,5 Prozent.“ Das heiße, über 95 Prozent der Menschen verlassen sich im Ernstfall auf eine kleine Minderheit, die noch dazu gratis ohne Aufwandsentschädigung zu den Terminen komme. Das Buffet und vielleicht auch die Unterhaltung mit Gleichgesinnten motiviert normalerweise für sie die Spende. Nicht so in diesen Zeiten.

Die übliche Plauderei nach der Spende muss diesmal entfallen. Es gibt noch eine Schachtel „Merci“-Schokolade , dann verlässt der Spender auch schon durch einen Hinterausgang die Schopfheimer Stadthalle.

Noch bis Freitag bittet das DRK in der Stadthalle täglich von 14 Uhr bis 19 Uhr um Blutspenden. Anmeldung unter Tel. 0800/1 19 49 11.