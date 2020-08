von André Hönig

„Die Öffentlichkeit wird faktisch getäuscht“: Die Leitung des Evangelischen Sozialwerks Wiesental (ESW) und ihrer Tochtergesellschaft Curare gGmbH äußern sich verärgert über die Reaktion der Heimaufsicht des Landkreises auf ihre Kritik, dass die Behörde der Einrichtung der Senioren-Wohngruppe am Eisweiher Steine in den Weg lege. Die Heimaufsicht hatte in einer Stellungnahme mitgeteilt, dass sie die Vorwürfe aus Schopfheim nicht nachvollziehen könne.

Schopfheim Deutliche Kritik an der Heimaufsicht in Lörrach Das könnte Sie auch interessieren

Die Heimaufsicht habe dem innovativen Wohnprojekt für zehn ältere Menschen „nur Steine in den Weg gelegt“: Das hatten ESW-Geschäftsführer Martin Mybes sowie Pia Späth, Geschäftsführerin des mobilen Pflegedienstes Curare gGmbH und Hausleiterin der geplanten Senioren-Wohngruppe, vergangene Woche dem SPD-Landtagsabgeordneten Rainer Stickelberger bei einem Besuch berichtet. Die Vertreter der ESW – das in Schopfheim das Georg-Reinhardt-Haus und das Dietrich-Bonhoeffer-Haus betreibt – beklagten, dass die Heimaufsicht bei diesem Projekt wenig kooperativ sei und dem Vorhaben „erhebliche Barrieren in den Weg gelegt“ habe.

Als Beispiel wurde unter anderem der Personalschlüssel genannt – für die zehn selbstständig wohnenden Mieter sollten tagsüber zwei Betreuer und damit mehr als auf einer medizinischen Intensivstation vorgehalten werden. Auch habe die Heimaufsicht schon drei Monate vor dem Start die vollzählige Nennung aller Mitarbeiter verlangt, obwohl die Wohngemeinschaft zu Beginn noch nicht voll belegt sein wird. Überhaupt bestehe die Heimaufsicht generell auf Maximalforderungen. Auch lassen erforderliche Genehmigungen auf sich warten.

Wir hatten hatte die Heimaufsicht mit der Kritik konfrontiert. In einem Antwortschreiben von Mitte vergangener Woche hieß es, „wir können die Kritik nicht nachvollziehen“. Mit Hausleiterin Pia Späth sei die Heimaufsicht bezüglich der ambulant betreuten Wohneinrichtung in einem „guten konstruktiven Austausch“. Das Konzept sei besprochen worden und hätte in einzelnen Punkten Überarbeitungsbedarf gehabt, wo es nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprochen habe.

Dieses Schreiben der Heimaufsicht nun hat wiederum bei Martin Mybes und Pia Späth „massive Verärgerung ausgelöst“. Einen „guten und konstruktiven Austausch“ mit Pia Späth habe es „zu unserem Bedauern nie gegeben, diese Darstellung ist schlicht falsch“, heißt es in einer schriftlichen Erwiderung. Die Gespräche seien im Gegenteil „geprägt von permanenten Infragestellungen und fortlaufender Kritik der Heimaufsicht. Eine fruchtbare fachliche und substantielle Beratung durch die Heimaufsicht ist nicht erfolgt“. Abgesehen davon: Die Betriebskonzeption für die Wohngemeinschaft sei bereits vor knapp zweieinhalb Jahren im April 2018 vorgelegt worden. Erst jetzt, kurz vor der Inbetriebnahme, sei die Konzeption und der damit unmittelbar zusammenhängende Miet- und Betreuungsvertrag im Ergebnis als rechtswidrig zurückgewiesen worden. „Bis heute liegt uns keine schriftliche Begründung der Ablehnung vor, vielmehr verweigert die Heimaufsicht weiterhin einen zielführenden Austausch hierzu.“

Die dringende Bitte um gemeinsame Klärung mit der Kanzlei, die diesen Vertrag auch für viele andere Träger von Wohngemeinschaften in Baden-Württemberg erarbeitet habe, sei durch die Heimaufsicht „kategorisch zurückgewiesen und bis heute abgelehnt“ worden. Die Heimaufsicht verweigere auch „bis heute die sonst im Land völlig übliche Nutzung bestehender Ermessensspielräume“. So bestehe sie weiter auf der Maximalforderung etwa beim Personaleinsatz – unabhängig von der Belegungsquote. Dabei sei im ersten Betriebsjahr mit einer maximal 60- bis 80-prozentigen Auslastung zu rechnen. Damit zwinge sie den Anbieter und damit die künftigen Mieter „in die Unwirtschaftlichkeit. Diese Verfahrensweise dürfte nach unserem Kenntnisstand absolut einmalig in unserem Bundesland sein.“

Das Ganze hat denn auch ernsthafte Folgen: Die Inbetriebnahme, die ursprünglich für September geplant gewesen sei, wurde erst auf Oktober verschoben. Da aber nach wie vor keinerlei Genehmigungen vorliegen, „muss mit einer weiteren Verschiebung gerechnet werden, was einen wirtschaftlichen Schaden nach sich ziehen würde.“