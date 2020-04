von Nicolai Kapitz

Die Notbetreuung in der Langenauer Kita wird mit sofortiger Wirkung geschlossen: Wie die Stadtverwaltung beim Pressegespräch am Mittwoch mitteilte, wurde eine Betreuerin der Kindertagesstätte positiv auf die Krankheit Covid-19 getestet. Aus Sicherheitsgründen könne die Betreuung nicht aufrecht erhalten werden. Bürgermeister Dirk Harscher gab außerdem einen neuen Stand der Infizierten-Zahl bekannt und einen Ausblick darauf, wie die Kommunalpolitik weiterlaufen soll. Außerdem richtet er einen Appell an die Schopfheimer, auch an Ostern daheim zu bleiben.

Die Zahl der insgesamt mit dem Coronavirus Infizierten in Schopfheim lag am Mittwoch bei 41. Damit stieg die Zahl im Vergleich zur Vorwoche (25) erheblich. Darunter sei, so erklärte Fachgruppenleiter Patrik Bender, auch eine Betreuerin aus der Kita Langenau. Die Erzieherin sei Mitte März krank geworden und seitdem zu Hause geblieben und erst später einem Corona-Test unterzogen worden, der nun positiv ausgefallen sei. Die Langenauer Notbetreuungsgruppe, in der zur Zeit zehn Kinder betreut werden, wird daher sofort geschlossen. Laut Bender sei eine weitere Erzieherin in Quarantäne geschickt worden, weil sie mit ihrer Arbeitskollegin Kontakt gehabt habe. Ein Testergebnis stehe hier noch aus. Wie Patrik Bender erklärte, sei die Mitarbeiterin allerdings seit dem 20. März nicht mehr in der Kita gewesen – die Quarantänezeit für mögliche weitere Infizierte sei daher schon so gut wie vorüber. Die Eltern seien informiert.

Wie Bürgermeister Dirk Harscher erklärte, soll das kommunalpolitische Geschehen im April noch auf das sogenannte Umlaufverfahren beschränkt werden. In diesem Verfahren erhalten die Gemeinderäte per Mail Kenntnis von den Beschlussvorlagen. Die Beschlüsse werden dann ebenfalls elektronisch gefasst. Das Umlaufverfahren eignet sich allerdings nicht für wichtige Beschlüsse – und derer stehen mehrere an, damit im Rathaus weitergearbeitet werden kann. „Ich will, dass wir handlungsfähig bleiben“, sagte Harscher am Mittwoch. Daher ist für den Mai eine Gemeinderatssitzung mit Anwesenheit der Räte in der Stadthalle geplant – natürlich mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand zwischen den Sitzplätzen.

Dirk Harscher erwartet, dass über die Osterfeiertage der Freiheitsdrang der Menschen zunehmen wird – auch auf dem Wochenmarkt am Karsamstag. Daher richtet er einen erneuten dringlichen Appell an die Schopfheimer: „Die Menschen sollen sich an die Regeln halten, auch wenn das Wetter gut werden wird.“ Es sei ihm wichtig, den Markt weiterlaufen zu lassen. „Das ist für Schopfheim etwas ganz Wichtiges, dass die Menschen unter freiem Himmel einkaufen können.“ Das könne aber nur klappen, wenn die Regeln – auch über Ostern – befolgt würden. Die Polizei hatte an den vergangenen Markttagen Präsenz gezeigt und hier und da auch kleinere Ansammlungen an den Ständen aufgelöst. Die Stände, so Dirk Harscher, sind bereits mit einem größeren Abstand voneinander als gewöhnlich aufgestellt. „Wir versuchen so gut es geht, das noch zu verbessern“, so der Bürgermeister. Aber auch abseits der Märkte solle „der Aufenthalt in der Öffentlichkeit weiter eingeschränkt“ bleiben. „Wir sind jetzt in einer Phase, wo es sich zeigt, ob die Maßnahmen etwas bringen oder nicht. Da darf man nicht fahrlässig sein.“ Harscher ruft dazu auf, keine Versammlungen – auch nicht im Familienkreis – über Ostern zu planen, weder zu Hause noch im Freien.

Fachgruppenleiter Marcus Krispin nannte am Mittwoch beim Pressetermin übrigens auch spannende Zahlen aus den Schopfheimer Partnerstädten. So hat die Brandenburger Partnerstadt Kleinmachnow inzwischen offiziell 35 Fälle von Corona-Infizierten. In Schweden werden die Infizierten-Zahlen nach Regionen berechnet. So zählt die Provinz Blekinge, in der Schopfheims Partnerstadt Ronneby liegt, insgesamt 21 offiziell Infizierte. Zahlen für das französische Poligny liegen nicht vor; allerdings sei das öffentliche Leben dort stark eingeschränkt. Sämtliche Partnerschaftstreffen seien auf absehbare Zeit abgesagt. Im Kameruner Partnerdistrikt von Dikome dagegen gebe es – noch – ganz andere Probleme als das Virus: Hier kämpft die Bevölkerung mit den Wirren des Bürgerkriegs. Allerdings sei die Sorge vor einem Ausbruch von Covid-19 groß, so Krispin. In Schopfheim wird, wie Harscher erklärte, über eine Hilfsaktion nachgedacht.