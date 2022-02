von Gerald Nill

Der Missbrauchsskandal in der Katholischen Kirche rüttelt wie kein anderes Ereignis an den Grundfesten der Gemeindearbeit. Am Rande der Gottesdienste gibt es kaum ein anderes Thema als die Übergriffe gegen Minderjährige durch Geistliche, aber auch das Versagen der Kirche beim Aufarbeiten der Verbrechen. Vermehrte Kirchenaustritte auch in der Region sind die Folge. Wir haben ein aktuelles Stimmungsbild bei den hiesigen Seelsorgeeinheiten (SE) eingeholt.

Helmut Löffler | Bild: privat/Helmut Löffler

SE Oberes Wiesental

Klare Worte der Verurteilung benutzt Pfarrer Helmut Löffler, Leiter der Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental: „Die Missbrauchsfälle innerhalb unserer Kirche machen uns betroffen und traurig und erfüllen uns mit Scham. Es geht hier um ein Verbrechen an Kindern.“ Der Pfarrer von Schönau, Todtnau und Wieden betont unmissverständlich, dass im Umgang mit Missbrauchsfällen „große Fehler gemacht wurden“ und „die Kirche Schuld auf sich geladen“ hat. Der Missbrauchsskandal in der Kirche sei in der letzten Pfarrgemeinderatssitzung besprochen worden.

Pfarrer Löffler ist sich der Tragweite der Verfehlungen bewusst: „Durch die Missbrauchsfälle wurde die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Amtsträger erschüttert.“ Folge sei, dass das Gute, das in den Kirchengemeinden geschehe, aus dem Blickfeld gerate. „Wir befürchten, dass dies für eine Reihe von Personen der Anlass sein wird, der Kirche den Rücken zu kehren“, sorgt sich Löffler. „Wenn auch die Ursache für einen Kirchenaustritt oft ein längerer Entfremdungsprozess darstellt, so sind die Missbrauchsfälle dennoch der unmittelbare Anlass zum Kirchenaustritt.“

Die Kirche habe inzwischen verschiedene Präventionsmaßnahmen verbindlich eingerichtet, die auch die Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental Seelsorgeeinheit einhalte. „So müssen Haupt- und Ehrenamtliche, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen“, erläutert der Pfarrer. Aufgrund der gewachsenen Sensibilität und dem verstärkten Blick auf das Kindeswohl sei heute ein Pfarrer, der sich im Umgang mit Kindern etwas zu Schulden kommen ließ, „in einer Kirchengemeinde untragbar und wird sofort aus dem Dienst entfernt“. Das sei „eine gute Entwicklung“ und lasse hoffen, „dass die Kirche aus ihren Fehlern lernt“. Löffler abschließend und unmissverständlich: „Beim Blick auf Missbrauch gibt es für uns als Kirche keine Alternative als konsequente Aufklärung, Verfolgung von Strafhandlungen und Prävention.“

Adolf Rombach, Mitglied im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental, nimmt ebenfalls kein Blatt vor den Mund: „Es zeigt sich aber, dass ausgerechnet bei der katholischen Kirche mit ihren hohen moralischen Wertvorstellungen eklatante Verfehlungen stattgefunden haben.“ Seine Kritik richtet er dagegen, dass „durch Verschleierung eine Aufarbeitung erschwert“ wurde. Außerdem laufe die Anerkennung und Entschädigung der Betroffenen „sehr schleppend“. Die Ergebnisse der neuen Gutachten seien „sehr schmerzlich“. Zum Thema Kirchenaustritte findet Rombach: „Austreten ist keine Option, denn wer wegläuft, überlässt denen das Feld, die für Missstände verantwortlich sind.“ Jeder solle vielmehr seinen Willen zur Veränderung dadurch zeigen, dass er sich einbringe und somit dazu beiträgt, „den Druck von innen zu erhöhen“. Relativierend findet der Pfarrgemeinderat: „Auch andere Religionsgemeinschaften sind nicht frei von solchen schmerzhaften Ereignissen.“

Wolfram Gniewosz | Bild: Gabriele Rasenberger

SE Mittleres Wiesental

Wolfram Gniewosz, Vorsitzender im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Mittleres Wiesental in Schopfheim, teilt seine innersten Gefühle und Ansichten zum Missbrauchsskandal mit. Aufgrund der Beschränkungen im Gottesdienst seien seine Gedanken nicht repräsentativ für die Gemeinde. Gleichwohl habe er sich mit einzelnen Gemeinderatsmitgliedern, der Pastoralreferentin und dem Pfarrer zur Thematik ausgetauscht. „Mich persönlich bewegt seit Ende des Jahres die hohe Anzahl der Kirchenaustritte, die dieses Jahr auch auf der Ebene der örtlichen Kirchengemeinde spürbar war“, teilt Wolfram Gniewosz mit. „Die ist sicherlich schon den bisher bekannten Missbrauchsfällen und dem Umgang mit den Opfern geschuldet.“ Das Gutachten aus der Erzdiözese München und Freising habe allen die schon bekannten Tatsachen noch einmal drastisch vor Augen geführt. „Als Christen nehmen wir Maß am Evangelium, der frohen Botschaft“, sagt der Pfarrgemeinderat. „Gemessen an diesem Maßstab lassen uns die Verbrechen an Kindern und Jugendlichen sprachlos werden“, so seine klare Position, „Vertuschung und Schweigen sind ein Skandal.“ Dass die fehlende Zuwendung zu den Opfern dem Evangelium widerspricht, sei eine Binsenweisheit.

Im neuen Pfarrbrief der Seelsorgeeinheit Mittleres Wiesental melden sich die Pastoralreferentin Christina Betz, Pfarrer Michael Latzel und Wolfram Gniewosz für den Pfarrgemeinderat zu Wort. Gniewosz bekennt sich klar zur katholischen Kirche, aber er stellt nach dem Skandal Fragen: „Was ist zu tun? Der Kirche den Rücken kehren? Wir hoffen, dass nicht zu viele diesen Weg gehen. Jede und jeder Einzelne wird uns fehlen.“ Die Gemeinde in Schopfheim fordert Konsequenzen: „Wir müssen uns nicht mit den gegebenen Strukturen abfinden.“ Und weiter: „Auf der Gemeindeebene haben wir Einfluss.“ Über diese Fragen müsse in den nächsten Wochen nachgedacht werden, schließt Gniewosz.

Adolf Rombach | Bild: Paul Berger

SE Zell im Wiesental

Pfarrer Martin Schlick von der Seelsorgeeinheit Zell im Wiesental hat der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche buchstäblich die Sprache verschlagen. „Vielen Dank, ich verzichte auf einen Beitrag“, antwortete er auf unsere Anfrage und war auch nicht bereit, einen Kontakt zu den Pfarrgemeinderäten für eine Stellungnahme zu knüpfen.

Schopfheim Verbreitung von Kinderpornografie: Angeklagter muss Geldstrafe zahlen Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch bezog die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Rita Seger auf Anfrage Stellung. Sie empfindet: „Gerade die neuerlichen Gutachten von München sind allenthalben erschütternd.“ Gerade die Kirche „mit ihren exorbitanten Moralansprüchen“ stehe besonders im Fokus. „Dass gerade in den allerobersten Stellen der Kirche Missbrauch getan oder gedeckt wird, ist völlig inakzeptabel“, urteilt Seger. Der Skandal lasse in den Hintergrund treten, welche hilfreichen Angebote die Kirchengemeinden vor Ort leisteten, bedauert Rita Seger.