von André Hönig

Die Räder der 250 Jahre alten Kaucher-Mühle in Schopfheim sind zuletzt stillgestanden – jetzt kommen sie wieder Bewegung: Das Industriedenkmal soll saniert und die Ölproduktion wieder aufgenommen werden. Doch nicht bei der Mühle tut sich etwas – überhaupt soll auf dem Areal an der Himmelreichstraße ein großes Rad gedreht werden. Der Bau-, Umwelt- und Technikausschuss (BUT) befürwortete einstimmig den Bauantrag.

Vorgesehen ist der Abriss bestehender Gebäude – außer der Mühle – auf dem Areal. Stattdessen soll zum einen ein dreigeschossiges Gewerbegebäude entstehen mit Büros und einer Zahnarztpraxis. Zum anderen soll ein dreigeschossiges Gebäude mit zehn Wohnungen errichtet werden. Das alte Mühlengebäude selbst wird saniert und umgebaut, dies alles ist mit der Denkmalbehörde abgestimmt, berichtete Jochen Sutter vom Bauamt in der jüngsten Ausschusssitzung. Geplant ist, dass in der Mühle die Produktion von kaltgepressten Speiseölen wieder aufgenommen wird. Weil die Baugrenzen teils überschritten werden, müssen einige Befreiungen erteilt werden. Dies war aber schon bekannt, als die Bauvoranfrage vor einem Jahr einging – die damals ebenfalls schon befürwortet worden war, auch von der Lörracher Baurechtsbehörde.

Obwohl am Kanal nicht der eigentlich vorgeschriebene fünf Meter breite Gewässerrandstreifen eingehalten wird, wird sich die Situation dennoch verbessern, erklärte Sutter. „Die alten Gebäude sind ja direkt am Kanal“, sagte er. Der Bauherr und der Fachbereich Umwelt beim Landratsamt haben sich demnach auf einen Randstreifen von 3,50 Metern Breite geeinigt.