von Nicolai Ernesto Kapitz

Gut anderthalb Monate ist es nun her, dass in der Rheinfelder Straße in Wiechs das Eigenheim einer Familie durch ein Feuer nahezu völlig zerstört wurde. Nachdem die Nachricht von dem verheerenden Brand die Runde gemacht hatte, gab es eine Welle der Solidarität mit der insgesamt fünfköpfigen Familie. Dafür möchte sich nun Ilde Strozzi, die das Haus gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren drei Kindern bewohnte, bedanken. Derweil geht die Suche nach der Brandursache weiter. Sie ist immer noch unklar.

Es war die Nacht zum 15. auf den 16. Februar, die das Leben der Familie von einem Moment auf den nächsten auf den Kopf stellte. Kurz nach Mitternacht muss in dem hölzernen Schuppen, der direkt an das Wohnhaus in der Rheinfelder Straße angebaut war, ein Feuer ausgebrochen sein. Die ersten Notrufe gingen gegen 0.20 Uhr bei der Feuerwehr ein, kurz danach stand die Scheune bereits in Flammen. Weithin war der Brand zu sehen, die Rheinfelder Straße liegt so ziemlich am höchsten Punkt von Wiechs.

Kurz nach Mitternacht muss in dem hölzernen Schuppen, der direkt an das Wohnhaus in der Rheinfelder Straße angebaut war, das Feuer ausgebrochen sein. | Bild: Feuerwehr Schopfheim

Die Familie – die Eltern und zwei Kinder waren zuhause – hatte es gerade noch ins Freie geschafft. Wie schnell sich das Feuer ausgebreitet hat, ließ sich nur erahnen: „Als wir ankamen, stand die Scheune in Vollbrand“, berichtete Schopfheims Gesamtfeuerwehrkommandant Steffen Hofmann damals. Dass Scheune und Wohnhaus Wand an Wand gebaut sind, hatte es der Feuerwehr praktisch unmöglich gemacht, die Flammen an ihrem zerstörerischen Werk zu hindern. Die Schadensschätzung der Polizei lag seinerzeit bei rund 750.000 Euro. Zwei Motorräder und zwei Autos wurden durch den Brand ebenfalls zerstört oder beschädigt.

Dass eine Familie von jetzt auf gleich vor dem Nichts stand, hat eine Welle der Solidarität ausgelöst. „Ich möchte mich wirklich für die Hilfsbereitschaft, vor allem auch bei den Nachbarn, bedanken“, sagt Ilde Strozzi. „Die Hilfe hat uns sehr berührt.“ Nicht nur, dass die Nachbarn durch den Notruf womöglich Schlimmeres verhindert haben. Sie kümmerten sich auch um die Familie. „Es kamen viele mutmachende Worte“, sagt Ilde Strozzi. Das Wichtigste sei gewesen, die Kinder aus dem Haus zu holen. An andere Dinge war nicht mehr zu denken. „Es ist einem kaum bewusst, was man alles braucht“, sagt die Bewohnerin. „Es ging so schnell.“

Es zeigte sich, so Ilde Strozzi, dass die Dorfgemeinschaft in einem solchen Katastrophenfall funktioniert und zusammenrückt. In verschiedener Form kamen Spenden. „Wir hatten ja nach dem Brand gar nichts mehr. Keinen Telefonanschluss, kein Handy, keinen Internetzugang.“ Das beispielsweise war ein großes Problem für die Kinder, denn zu jener Zeit gab es an den Schulen keinen Präsenzunterricht, alles lief übers Internet. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass das von einer Familie aufgefangen wurde“, berichtet Ilde Strozzi. Ihr Sohn habe dort täglich online am Unterricht teilnehmen dürfen. „Das hat uns sehr geholfen.“ Auch Unternehmen riefen zu Spenden für die Familie auf. Mitarbeiter der Firma Energiedienst aus Rheinfelden haben zum Beispiel sogar ihre Überstunden an die Familie gespendet – sprich: Die Beschäftigten verzichteten auf die Auszahlung der Überstunden, das Geld kam stattdessen der Familie zugute. Gleich zwei Spenden kamen vom evangelischen Verwaltungszweckverband Hochrhein-Südschwarzwald, außerdem spendete der Tennisclub Wiechs sowie der Verein Helfende Hände Rheinfelden.

Neben Geld kamen viele Sachspenden

Durch Vermittlung kam die Familie kurzfristig in einer Ferienwohnung unter, Anfang April steht ihr die frühere Schulleiterwohnung im Rathaus zur Verfügung. Nicht nur finanziell, sondern auch mit vielen Sachspenden wurde die Familie unterstützt. Für die neue Wohnung wurde zum Beispiel eine Einbauküche gespendet, aus einer ausgeräumten Arztpraxis stammen Stühle und Schreibtische.

Welche Zukunft indes das Haus hat, ist noch völlig unklar. „Wir wissen nicht, ob es gerettet werden kann“, sagt Ilde Strozzi. Ein Teil des Grundstücks ist nach dem Feuer immer noch nicht freigegeben, die Aufräumarbeiten konnten noch nicht beginnen. Der komplette Hausrat ist durch Feuer und Löschwasser völlig unbrauchbar geworden und mittlerweile entsorgt worden.

In den verkohlten Resten der Scheune läuft immer noch die Suche nach der Brandursache, die nach Auskunft der Polizeipressestelle noch unklar ist – und es ist auch nicht sicher, dass sie jemals ermittelt werden kann. Wann die Familie Klarheit hat, kann noch niemand sagen. „Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht“, sagt Ilde Strozzi.