von Sahra Trinler

Während die Grünen im ehemals „schwarzen“ Oberen Wiesental bereits bei der Landtagswahl 2016 Erfolge feiern und ordentlich zulegen konnten, setzten sie in diesem Jahr ihren Siegeszug fort: In Zell und Todtnau konnten sie die CDU auf den zweiten Platz verweisen, in Schönau verteidigten sie ihren Spitzenplatz. Ausnahmen gab es in einigen GVV-Gemeinden, die traditionell „schwarz“ wählten.